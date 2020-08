770322b1cf

8cc52cd05f

Educación Mesa Amplia de Educación llama a no retornar el 2020 a salas cunas y jardines infantiles Desde la Comisión de Educación Inicial de la organización indicaron que la vida de niños y niñas debe primar al tomar cualquier decisión. Diario UChile Martes 4 de agosto 2020 18:11 hrs. Compartir

Este martes, organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Educación Inicial y agrupaciones sociales y sindicales de educación, integrantes de la Comisión de Educación Inicial de la Mesa Amplia de Educación hicieron un llamado a no retornar el 2020 a salas cunas, jardines infantiles y a los niveles de transición de educación parvularia. Esto dado que no están las condiciones de seguridad para garantizar no solo el cuidado de los y las estudiantes, sino tampoco de los y las trabajadoras. A través de un comunicado, desde la Comisión de Educación Inicial indicaron que “mientras se mantenga la emergencia sanitaria y no hayamos validado en conjunto, de manera colegiada, una política clara, responsable y seria de cómo enfrentar la contingencia sobre la pandemia, las y los niños de Salas Cunas, Jardines Infantiles y Niveles de Transición, no deben regresar durante este año, por lo que ante la ausencia de ese espacio de participación efectiva con el o los ministerios, exigimos a las instituciones y a los sostenedores decretar el no retorno por este año 2020”. Junto a ello, desde la instancia de organización expresaron que esto en ningún caso debe significar la suspensión de los alimentos de Junaeb a los y las estudiantes. Por el contrario se solicita que la cadena alimenticia de todo el sistema de la educación inicial sea adaptado a los requerimientos que genera la emergencia sanitaria. “Nosotros consideramos que las medidas planteadas por el Gobierno no se condicen con la realidad respecto a la pandemia, los contagios y los aumentos de la curva en el último período. Por lo tanto, consideramos que no es aconsejable retornar este año 2020 a los jardines infantiles y salas cunas porque no están dadas las condiciones, lo reitero: no están dadas las condiciones para toda la ciudadanía para volver a la normalidad”, señaló Clarisa Seco, presidenta de la Confederación VTF Chile Jardines Infatiles. “Denunciamos también la intención del Gobierno de imponer un plan de desconfinamiento que permitirá volver a la normalidad aun no estando las condiciones sanitarias ni de infraestructura para ello, emplazamos a las instituciones y a los sostenedores también a decretar el no retorno este año 2020”, añadió la dirigenta. En tanto, Ursula Eggers, integrante de Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), comentó que “las características de la educación inicial de lactantes, niñas y niños menores de 6 años son características particulares de mucha dependencia, de mucho contacto físico, volver ahora ya prácticamente no tendría sentido pedagógico, por lo tanto nosotros hacemos un llamado enfático y potente a organizaciones especialmente, también al Gobierno, al Ministerio de Educación a de una vez por todas privilegiar el derecho a la vida por sobre cualquier otro derecho u otro interés”. A eso agregó que “bien sabemos que esta insistencia al retorno no tiene que ver específicamente con un bienestar pleno para niños, niñas y adolescentes sino que con una necesidad de que las madres especialmente, los padres también y cuidadores vuelvan a las labores, a los trabajos y poder reactivar la economía”. Además, desde las organizaciones reiteraron que se debe levantar una mesa de trabajo tanto con el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvularia, autoridades sanitarias y las y los representantes de los diversos actores de educación y niñez, donde se puedan “establecer los requisitos, condiciones y particularidades para un retorno efectivamente seguro”, para cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.

Este martes, organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Educación Inicial y agrupaciones sociales y sindicales de educación, integrantes de la Comisión de Educación Inicial de la Mesa Amplia de Educación hicieron un llamado a no retornar el 2020 a salas cunas, jardines infantiles y a los niveles de transición de educación parvularia. Esto dado que no están las condiciones de seguridad para garantizar no solo el cuidado de los y las estudiantes, sino tampoco de los y las trabajadoras. A través de un comunicado, desde la Comisión de Educación Inicial indicaron que “mientras se mantenga la emergencia sanitaria y no hayamos validado en conjunto, de manera colegiada, una política clara, responsable y seria de cómo enfrentar la contingencia sobre la pandemia, las y los niños de Salas Cunas, Jardines Infantiles y Niveles de Transición, no deben regresar durante este año, por lo que ante la ausencia de ese espacio de participación efectiva con el o los ministerios, exigimos a las instituciones y a los sostenedores decretar el no retorno por este año 2020”. Junto a ello, desde la instancia de organización expresaron que esto en ningún caso debe significar la suspensión de los alimentos de Junaeb a los y las estudiantes. Por el contrario se solicita que la cadena alimenticia de todo el sistema de la educación inicial sea adaptado a los requerimientos que genera la emergencia sanitaria. “Nosotros consideramos que las medidas planteadas por el Gobierno no se condicen con la realidad respecto a la pandemia, los contagios y los aumentos de la curva en el último período. Por lo tanto, consideramos que no es aconsejable retornar este año 2020 a los jardines infantiles y salas cunas porque no están dadas las condiciones, lo reitero: no están dadas las condiciones para toda la ciudadanía para volver a la normalidad”, señaló Clarisa Seco, presidenta de la Confederación VTF Chile Jardines Infatiles. “Denunciamos también la intención del Gobierno de imponer un plan de desconfinamiento que permitirá volver a la normalidad aun no estando las condiciones sanitarias ni de infraestructura para ello, emplazamos a las instituciones y a los sostenedores también a decretar el no retorno este año 2020”, añadió la dirigenta. En tanto, Ursula Eggers, integrante de Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), comentó que “las características de la educación inicial de lactantes, niñas y niños menores de 6 años son características particulares de mucha dependencia, de mucho contacto físico, volver ahora ya prácticamente no tendría sentido pedagógico, por lo tanto nosotros hacemos un llamado enfático y potente a organizaciones especialmente, también al Gobierno, al Ministerio de Educación a de una vez por todas privilegiar el derecho a la vida por sobre cualquier otro derecho u otro interés”. A eso agregó que “bien sabemos que esta insistencia al retorno no tiene que ver específicamente con un bienestar pleno para niños, niñas y adolescentes sino que con una necesidad de que las madres especialmente, los padres también y cuidadores vuelvan a las labores, a los trabajos y poder reactivar la economía”. Además, desde las organizaciones reiteraron que se debe levantar una mesa de trabajo tanto con el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Parvularia, autoridades sanitarias y las y los representantes de los diversos actores de educación y niñez, donde se puedan “establecer los requisitos, condiciones y particularidades para un retorno efectivamente seguro”, para cuando las condiciones sanitarias así lo permitan.