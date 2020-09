7033645075

52de1f9d4e

Derechos Humanos Roxana Gómez Florvil: “A Joane la discriminaron por ser mujer, afrodescendiente y migrante” Este 30 de septiembre se conmemora en Chile el Día Contra el Racismo, a tres años de la muerte de la ciudadana haitiana Joana Florvil. Al respecto, la vocera de la familia conversó con nuestro medio e insistió en la falta de leyes que condenen específicamente situaciones de discriminación racial. Eduardo Andrade Miércoles 30 de septiembre 2020 8:07 hrs. Compartir

Hace exactamente 3 años, Joane Florvil se acercó a la oficina de la OPD de Lo Prado solicitando ayuda por un robo que había sufrido su pareja en la misma zona en días anteriores. La respuesta que recibió, sin embargo, desencadenó una serie de situaciones que expusieron graves fallas de funcionamiento en la institucionalidad estatal, y que finalmente determinaron la muerte de la ciudadana haitiana. A partir de esa fecha, diversas organizaciones sociales y del mundo académico instauraron en el país el Día Contra el Racismo, una jornada que incluye conversatorios y actividades conmemorativas por la muerte de Joane Florvil, que tienen por objetivo insistir en la necesidad de una legislación que condene este tipo de casos de discriminación. Respecto de este tema, la vocera de la familia Florvil en Chile, Roxana Gómez Florvil, conversó con nuestro medio y se refirió a la posibilidad de emprender una demanda en contra del Estado por las fallas institucionales concernientes a la muerte de Joane. “Existe esa posibilidad, cada vez estamos más convencidos. Se ha reunido la información y analizado cómo vamos a plantear la demanda. A medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros nos estamos convenciendo de realizar esta demanda contra el Estado, porque así como marcamos un hito en lo que fue la primera demanda contra la OPD de Lo Prado, pensamos que el caso de Joane no puede quedar sin sancionar a los verdaderos culpables de su fallecimiento”, aseveró Gómez. Como bien se sabe, en 2019, el Quinto Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la familia de Joane en una demanda en contra de la Municipalidad de Lo Prado. Ante esto, la misma municipalidad decidió apelar; sin embargo, este año, el fallo fue ratificado por la Corte Suprema, la cual determinó la existencia de discriminación en el caso y condenó a la municipalidad el pago de 5 UTM a beneficio fiscal. Esta demanda, cabe resaltar, se realizó apelando a la legislación correspondiente a la Ley Zamudio, algo que, si bien marcó un precedente en este caso, para la familia Florvil no es garantía de que hechos similares puedan seguir ocurriendo. Por esta razón, en conversación con nuestro medio, Roxana Gómez insistió en la necesidad de generar una legislación particular que se pueda hacer cargo de este tema. “Toda la vida Chile ha recibido migrantes, pero hace una década está recibiendo migrantes afrodescendientes, el país ya no es el mismo de antes y hay que acostumbrarnos a que existen chilenos afrodescendientes, y la ley actual no está preparada para esto. Tenemos que considerar todos estos actos de racismo por el color de piel. Hoy día existen afrodescendientes chilenos y cada día van naciendo más y más, y ninguna ley en este minuto contempla una discriminación racial”, resaltó. A partir de la muerte de Joane Florvil y del silencio que prefiere guardar su expareja, Wilfrid Fidele, Roxana Gómez tomó la vocería de la familia de una forma bastante sorpresiva. Cuando ocurrieron los hechos, en 2017, ella se encontraba en Haití y se había hospedado justamente en la casa de los padres de Joane, por lo que, según dice, pudo ser testigo no solo del sufrimiento de sus seres queridos, sino también del revuelo mediático que tuvo el caso en la localidad de Juana Méndez. Respecto de cómo han sido estos años para ella, Gómez también se pronunció en conversación con nuestro medio, describiendo incluso algunas las reflexiones que ha podido sacar sobre este caso. “Han sido meses de mucho reflexionar y me marcaron, porque no pensé que el odio hacia las personas, por el hecho de ser afrodescendientes, las personas blancas las miren como si fueran de segunda, tercera o cuarta categoría. En el caso de Joane, todas las entidades estatales fracasaron, fallaron, por el hecho de ver a una mujer negra, la discriminaron por ser mujer, por ser afrodescendiente y por ser migrante. Ninguna de las entidades, tanto la OPD de Lo Prado, Carabineros de Chile y la ex Posta Central, se preocuparon realmente de lo que ella estaba viviendo”, criticó. En la actualidad, tanto la hermana de Joane, Samantha Florvil, su expareja y su hija, decidieron quedarse a residir en Chile. Sus otros dos hijos, además, se encuentran en Haití bajo la tutela de sus abuelos, y según Roxana Gómez, son totalmente conscientes de lo que sucedió con la muerte de su madre, principalmente por el impacto mediático que el caso tuvo en Haití. Este miércoles, además, más de 30 organizaciones migrantes y pro migrantes se han agrupado para la conmemoración del Día Contra el Racismo, que comenzará a partir del mediodía en Londres 38, y culminará en la Posta Central con un velatorio en memoria de personas que perdieron la vida por abandono y omisión de los deberes del Estado chileno, o por la acción criminal de sus agentes, algunas de ellas: Rebeka Pierre, Macarena Valdés, Monise Joseph y Camilo Catrillanca.

Hace exactamente 3 años, Joane Florvil se acercó a la oficina de la OPD de Lo Prado solicitando ayuda por un robo que había sufrido su pareja en la misma zona en días anteriores. La respuesta que recibió, sin embargo, desencadenó una serie de situaciones que expusieron graves fallas de funcionamiento en la institucionalidad estatal, y que finalmente determinaron la muerte de la ciudadana haitiana. A partir de esa fecha, diversas organizaciones sociales y del mundo académico instauraron en el país el Día Contra el Racismo, una jornada que incluye conversatorios y actividades conmemorativas por la muerte de Joane Florvil, que tienen por objetivo insistir en la necesidad de una legislación que condene este tipo de casos de discriminación. Respecto de este tema, la vocera de la familia Florvil en Chile, Roxana Gómez Florvil, conversó con nuestro medio y se refirió a la posibilidad de emprender una demanda en contra del Estado por las fallas institucionales concernientes a la muerte de Joane. “Existe esa posibilidad, cada vez estamos más convencidos. Se ha reunido la información y analizado cómo vamos a plantear la demanda. A medida que ha ido pasando el tiempo, nosotros nos estamos convenciendo de realizar esta demanda contra el Estado, porque así como marcamos un hito en lo que fue la primera demanda contra la OPD de Lo Prado, pensamos que el caso de Joane no puede quedar sin sancionar a los verdaderos culpables de su fallecimiento”, aseveró Gómez. Como bien se sabe, en 2019, el Quinto Juzgado Civil de Santiago falló a favor de la familia de Joane en una demanda en contra de la Municipalidad de Lo Prado. Ante esto, la misma municipalidad decidió apelar; sin embargo, este año, el fallo fue ratificado por la Corte Suprema, la cual determinó la existencia de discriminación en el caso y condenó a la municipalidad el pago de 5 UTM a beneficio fiscal. Esta demanda, cabe resaltar, se realizó apelando a la legislación correspondiente a la Ley Zamudio, algo que, si bien marcó un precedente en este caso, para la familia Florvil no es garantía de que hechos similares puedan seguir ocurriendo. Por esta razón, en conversación con nuestro medio, Roxana Gómez insistió en la necesidad de generar una legislación particular que se pueda hacer cargo de este tema. “Toda la vida Chile ha recibido migrantes, pero hace una década está recibiendo migrantes afrodescendientes, el país ya no es el mismo de antes y hay que acostumbrarnos a que existen chilenos afrodescendientes, y la ley actual no está preparada para esto. Tenemos que considerar todos estos actos de racismo por el color de piel. Hoy día existen afrodescendientes chilenos y cada día van naciendo más y más, y ninguna ley en este minuto contempla una discriminación racial”, resaltó. A partir de la muerte de Joane Florvil y del silencio que prefiere guardar su expareja, Wilfrid Fidele, Roxana Gómez tomó la vocería de la familia de una forma bastante sorpresiva. Cuando ocurrieron los hechos, en 2017, ella se encontraba en Haití y se había hospedado justamente en la casa de los padres de Joane, por lo que, según dice, pudo ser testigo no solo del sufrimiento de sus seres queridos, sino también del revuelo mediático que tuvo el caso en la localidad de Juana Méndez. Respecto de cómo han sido estos años para ella, Gómez también se pronunció en conversación con nuestro medio, describiendo incluso algunas las reflexiones que ha podido sacar sobre este caso. “Han sido meses de mucho reflexionar y me marcaron, porque no pensé que el odio hacia las personas, por el hecho de ser afrodescendientes, las personas blancas las miren como si fueran de segunda, tercera o cuarta categoría. En el caso de Joane, todas las entidades estatales fracasaron, fallaron, por el hecho de ver a una mujer negra, la discriminaron por ser mujer, por ser afrodescendiente y por ser migrante. Ninguna de las entidades, tanto la OPD de Lo Prado, Carabineros de Chile y la ex Posta Central, se preocuparon realmente de lo que ella estaba viviendo”, criticó. En la actualidad, tanto la hermana de Joane, Samantha Florvil, su expareja y su hija, decidieron quedarse a residir en Chile. Sus otros dos hijos, además, se encuentran en Haití bajo la tutela de sus abuelos, y según Roxana Gómez, son totalmente conscientes de lo que sucedió con la muerte de su madre, principalmente por el impacto mediático que el caso tuvo en Haití. Este miércoles, además, más de 30 organizaciones migrantes y pro migrantes se han agrupado para la conmemoración del Día Contra el Racismo, que comenzará a partir del mediodía en Londres 38, y culminará en la Posta Central con un velatorio en memoria de personas que perdieron la vida por abandono y omisión de los deberes del Estado chileno, o por la acción criminal de sus agentes, algunas de ellas: Rebeka Pierre, Macarena Valdés, Monise Joseph y Camilo Catrillanca.