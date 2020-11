c54da374d1

Nacional Economista Alejandro Alarcón: "Si yo fuera ministro de Hacienda me preocuparía más en el apoyo estatal" El académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, advirtió que la generación de empleos será trascendental para enfrentar la segunda ola de coronavirus en Chile. Diario Uchile Jueves 19 de noviembre 2020 20:58 hrs.

La caída del PIB anunciada por el Banco Central para el tercer trimestre del año, reporta una mejoría respecto del 14,1 por ciento de contracción observada en el segundo trimestre. Es cifra, sin bien es un indicio positivo respecto de la economía del país, sigue dejando dudas sobre lo que podría pasar con una eventual segunda ola de coronavirus. Para explicar lo que se viene, nuestro medio conversó con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien además de la trayectoria positiva mencionada anteriormente, agregó que es probable que el Imacec correspondiente al mes de octubre muestre una cifra ya no negativa sino cercana al 1 por ciento. En tal sentido, para el académico, una de las razones por las cuales se ha empezado a ver esta mejoría dice relación con la salida de algunas comunas de la fase de cuarentena. No obstante, ante una situación de rebrote, Alarcón considera que el regreso a una medida de tal envergadura debería ser realizada con sumo cuidado. “La cuarentena es de un impacto muy fuerte en la economía. Deja a la gente sin pega, deja muchas familias sin sustento ni ingreso básico. Yo diría que es un dilema donde hagas lo que hagas siempre habrá un problema, entonces, en ese sentido la única solución es avanzar con protocolos. Argentina, por ejemplo, jugó sus fichas con una cuarentena bastante dura y ahora está con problemas de desempleo en la economía, y eso genera mucha preocupación en la población”, explicó. Como se sabe, una de las críticas que más han caído sobre el Ejecutivo respecto de este tema, tiene que ver con la poca inversión realizada en materia de ayuda económica para las familias más vulnerables, razón por la que incluso hoy se está gestionando un segundo retiro de fondos de pensiones, con votos a favor del propio oficialismo y un proyecto paralelo ingresado hace poco por el Gobierno. Por supuesto, esta situación, según Alarcón, traerá graves consecuencias a la economía futura de la población trabajadora por lo que recomendó al Ministerio de Hacienda concentrar el esfuerzo en el apoyo estatal y no en un proyecto con sello del Ejecutivo que contribuya a dañar las futuras pensiones. “Si yo fuera el ministro de Hacienda me concentraría en un apoyo estatal, porque la utilización del ahorro de los trabajadores me parece que no contribuye a pensar en el futuro. El futuro busca que, a partir de todo el período de vida, las personas tengan un consumo suave, pero más grave es cuando llegamos a viejos y si no hay jubilación nuestros ingresos se van a cero. Además, con lo que ha pasado con el ciclo de vida de los seres humanos, esto se está alargando”, enfatizó. Asimismo, el economista resaltó la importancia que tendrá en el siguiente año la generación de empleo, dado que “lo urgente es cuidar a los pobres. Los trabajadores no tienen nada, solo tienen su trabajo, no tienen propiedades, instrumentos financieros del cual pudieran derivar rentas. Su activo, su pedestal para poder mantener a su familia es su trabajo, y por lo tanto hay que buscar la manera de generar empleo de la manera más rápida posible”. El académico finalizó recordando que, aunque el primer retiro de fondos previsionales otorgó un impacto positivo en el consumo, las consecuencias para el futuro son insoslayables. En tal sentido, según aseguró, la inversión aplicada el siguiente año será de vital importancia para generar una tasa de crecimiento positiva.

