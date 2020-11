0f85e698cb

Nacional Presidenta Fenats y paro de la salud: "Si no nos escuchan nosotros nos declaramos en guerra" Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Patricia Valderas, presidenta de la Fenats, quien aseguró que la adhesión al paro ha ido creciendo a medida que aumentan las jornadas de movilización. Camilo Villa J. Martes 24 de noviembre 2020 21:14 hrs.

Ya van dos días en que los trabajadores de la salud se encuentran en paro indefinido, esto, ante lo que ellos consideran un bajo presupuesto para su sector, y la falta de bonos y reconocimientos que acusan en el contexto de la lucha contra el coronavirus. Entre las organizaciones que se encuentran movilizadas está la Fenats, entidad que cuenta con más de 18 mil afiliados y que ha salido a las calles para expresar su postura “de guerra” ante la partida presupuestaria del Ejecutivo para el año venidero. Ante la actual situación de los trabajadores de la salud, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Patricia Valderas, presidenta de la Fenats, quien aseguró que la adhesión al paro ha ido creciendo a medida que aumentan las jornadas de movilización. Según la dirigenta, los trabajadores movilizados representan el 30 por ciento de los afiliados a Fenats, cifra muy distante al 0,4 que señaló el ministro de Salud, Enrique Paris. Valderas explicó que pese la alta adhesión al paro, no todos están convocados a salir a la calle, pues tampoco se debe descuidar la atención hospitalaria, y eso es lo que el ministro no ha logrado entender. “Hoy hay una mayor adhesión respecto de los últimos días que estuvimos en paro la semana pasada. Hay una adhesión al paro del 30 por ciento, pero la gente que está en las calles no es el 30 por ciento, por eso el ministro dice que tenemos una adhesión del 0,4 por ciento, lo que es una burla, porque lo que pasa es que nosotros tratamos de sacar la menor cantidad de gente posible a la calle por todo lo que está pasando: la pandemia, el estado de excepción, por muchas cosas”. “Logramos sacar una cantidad de trabajadores y trabajadoras a la calle para que sepan que no estamos inmovilizados. La idea es protestar en la calle que es la única parte donde nos escuchan, pero nosotros no pretendemos sacar más gente que esto”, añadió. Consultada si está satisfecha con las cifras de la movilización, Valderas sostuvo que sí, de hecho afirmó que el paro ha sido un éxito, aunque en la calle no se exprese toda su fuerza. “Para nosotros es exitoso, porque no pretendemos más, no pretendemos sacar a más gente, pues ya hay muchos problemas en los hospitales”. De todas maneras, la dirigenta aclaró que el cien por ciento de los trabajadores de la salud adhieren al paro, y que se encuentran en estado de alerta ante cualquier otro llamado o avance de la protesta. Más allá del descontento generalizado por el presupuesto de salud para el año 2021 planteado por el Gobierno, mismo que alcanza los 7.737 per cápita, son los senadores los que tendrán la última palabra, pues ellos aprueban o rechazan la partida. Ante esto, la presidenta de la Fenats aseguró que ya han mantenido conversaciones con algunos parlamentarios, quienes se han comprometido a rechazar el presupuesto. Eso sí, todos los legisladores contactados son de oposición, en el oficialismo hay más escepticismo al respecto. “Tenemos bastante apoyo de los parlamentarios, de los senadores, hemos tenido reuniones con ellos. La semana pasada fuimos a Valparaíso y nos reunimos con las bancadas de la DC, los comunistas y socialistas, y les entregamos una minuta con indicaciones que ellos van a apoyar en las distintas instancias”. En dicha minuta, a la que nuestro medio tuvo acceso, destaca que: “El Ministerio de Salud deberá efectuar una actualización de los contenidos del plan de salud familiar que se entrega en la Atención Primaria de salud de acuerdo con los objetivos sanitarios; este proceso deberá efectuarse con participación de entidades externas, como organizaciones de usuarios, gremios y academia. Este proceso deberá ser informado a la Comisión Mixta de Presupuesto para segundo trimestre del 2021, que incluya una estimación del valor del aporte per cápita para el año 2022”. “La Subsecretaria de Salud Pública debe contar con plan de reforzamiento del personal para los Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Este plan deberá ser entregado antes del 31 de marzo a la Comisión Mixta de Presupuesto, detallado a nivel nacional y regional, el referido Plan deberá contener al menos objetivos, estrategias, metas, indicadores, presupuesto y responsables nacionales y regionales. También deberá incorporar mecanismos de monitoreo y control”. “El Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional, antes del 30 de noviembre de 2020, un proyecto de ley que, de manera transitoria y por causa de la pandemia por Covid -19, tenga por cumplido el 100 por ciento de las metas sanitarias y de mejoramiento de la atención, para la obtención de asignaciones y bonificaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud”. “El Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional, a más tardar el 30 de noviembre de 2020, un proyecto de ley que, de manera transitoria y por causa de la pandemia por Covid -19, califique a todos los establecimientos de atención primaria de salud municipal contemplados tanto en el artículo 1 de la ley N°20.645 y a los demás establecimientos contemplados en el artículo 1 de la ley N°20.646, con el total cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios en el tramo 1 del literal i, letra e), artículo 3 de la ley N°20.645 o en el tramo 1 del literal i, letra e), artículo 3 de ley N°20.646, según corresponda, incluyéndose en dicho tramo al 100 por ciento de los establecimientos”. Las indicaciones señaladas serán entregadas este miércoles a los parlamentarios en el contexto de una marcha que se realizará en Valparaíso para ejercer presión. Así las cosas, Patricia Valderas señaló que el movimiento está muy lejos de extinguirse, indicando que no se cruzarán de brazos ante la oferta del Ejecutivo. Para ella, la guerra está declarada, tanto es así, que ya tienen preparadas las estrategias para que el paro vaya subiendo de intensidad en caso de que no se llegue a buen puerto “Si no nos escuchan nosotros nos declaramos en guerra, y esta guerra tiene que terminar con puntos de acuerdo, no puede ser que tras ocho meses de conversación no tengamos las cuestiones mínimas. Por supuesto que vamos a ir avanzando en concretar un paro con mayor efectividad y también con estrategias más duras que ya las tenemos preparadas”, advirtió.

