Entrevista Gabriel Boric: "La ex Concertación, el FA, el PC, tenemos que ser capaces de dialogar, porque es lo que nos está pidiendo el pueblo de Chile" En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado de Convergencia Social analizó el momento político por el que atraviesa tanto el Gobierno como su sector Diario Uchile Miércoles 25 de noviembre 2020 20:45 hrs.

En entrevista con Radio Universidad de Chile el diputado por la región de Magallanes, Gabriel Boric abordó diversos temas de contingencia nacional como el debate en torno al segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, la crisis por la que atraviesa el Gobierno, la pandemia y la situación de su región. El representante de Convergencia Social comenzó indicando que “lo que está sucediendo es la constatación de un gobierno que no conoce a su pueblo, un gobierno que no es consciente de la profundidad y sobre todo la transversalidad de la crisis que se ha generado a partir del COVID-19, más allá de lo sanitario. La Región de Magallanes, la ciudad de Punta Arenas, lleva 95 días en la segunda cuarentena. La ciudad de Arica, en el otro extremo del país, estuvo 118 días en cuarentena. Y el Gobierno pareciera no entender que las cuarentenas prolongadas generan un daño en la capacidad de producir ingresos en las familias y que, por lo tanto, si pretenden seguir con esa estrategia, se requiere poder ayudar a la mayoría de la población que vive en estas ciudades. Sin embargo, el Gobierno con su política de focalización y su lógica de Estado subsidiario ha llegado tarde y mal a ayudar a las familias, porque ha dejado de lado la clase media. En esa linea, el legislador manifestó que “cuando aprobamos el primer retiro, fue parte importante del debate y no supo anticipar la situación del segundo retiro, porque se piensa que la situación de reactivación del comercio es igual en todo Chile y eso no es así. Por lo tanto, me parece que habla de una desconexión con la realidad que es tremenda” remarcó. Asimismo, el parlamentario fue categórico en señalar que “el Gobierno hace rato perdió el rumbo y la capacidad de tener un termómetro respecto de lo que está sucediendo y lo que piensa la mayoría de los chilenos. La amenaza permanente de recurrir al TC para tratar de golpear leyes que no le gustan es una demostración más de aquello. Me parece que la derogación de la la Ley de Pesca es algo que venimos impulsando desde hace mucho tiempo. Recuerdo que cuando era presidente de la FeCh estuve con los principales dirigentes de la pesca artesanal, protestando afuera del Congreso porque ya en ese momento sabíamos que esta era una ley que perjudicaba a la pesca artesanal frente a la pesca industrial”. Sobre este tema, Gabriel Boric expresó que “es una advertencia de que hay un sector de la política chilena que no está dispuesto a aceptar y a dejar pasar toda esta corrupción que durante mucho tiempo se naturalizó en la política chilena. Creo que es una señal importante2. Respecto a la situación en la centro izquierda y cómo es percibido este sector desde la ciudadanía, Boric afirmó que “la demanda por unidad, tanto en contenidos como en términos procedimentales de elecciones es tremendamente importante. Hay quienes creen que la unidad significa transformarse en el reflejo de la persona con quien te unes y creo que eso es un error de concepción. La unidad significa entender que más allá de las legítimas diferencias tenemos objetivos compartidos respecto del bien común que nos impulsan a trabajar en conjunto, respetando las legítimas diferencias y creo que desde los diferentes sectores de la oposición, la ex Concertación, el Frente Amplio, el PC, tenemos que ser capaces de dialogar, porque es lo que nos está pidiendo el pueblo de Chile”. desde esa misma perspectiva, el diputado de Convergencia Social manifestó que “los partidos políticos tienen que ceder poder hacia las organizaciones de la sociedad civil y por eso me parece absolutamente impresentable la demora que ha tenido el Senado en la tramitación de la ley de escaños reservados para el proceso constituyente y de facilidades para el mundo independiente para inscribirse y para los cupos en las listas de personas con discapacidad. Hay una falta de comprensión del momento político y que nos termina pegando a todos, porque cuando las instituciones se dañan, no se daña solamente un sector de la política, se termina dañando la capacidad de resolver los problemas por vía democrática. Finalmente, sobre la propuesta de un grupo de parlamentarios de oposición de adelantar las elecciones presidenciales para abril del próximo año, el parlamentario se manifestó crítico de dicha proposición “Concuerdo con lo que planteaba Jadue, que en esto tenemos que cuidar el proceso constituyente y eso debe ser la prioridad. No me parece que haya que reaccionar con tanta alarma, que se discuta y veremos qué pasa en el Congreso. Creo que lo ideal es que los gobiernos terminen su periodo, porque algo importante que tenemos que defender es que no somos y no vamos a validar lo que la derecha hizo en su momento de interrumpir un mandato constitucional por la vía de la fuerza. Ahora, esto no es por la vía de la fuerza y, por lo tanto, me parece que es legítimo que se discuta en el Congreso. No creo que haya que ponerle tanto dramatismo, pero me parece que lo prioritario es cuidar el proceso constituyente” concluyó.

