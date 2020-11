c8927d7d7b

Economía Gael Yeomans: "El gobierno no tiene en consideración las necesidades de la gente" La presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados adelantó lo que será el debate que se dará en la instancia, este lunes, respecto del proyecto del gobierno que permite un segundo retiro de fondos desde las AFP. La parlamentaria aseguró que esperan "contar con el retiro, por lo menos, antes de fin de año". Diario Uchile Lunes 30 de noviembre 2020 10:01 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gael Yeomans, se refirió al debate que comenzará esta tarde en la instancia respecto del proyecto del gobierno que busca permitir un segundo retiro de fondos desde las AFP. La parlamentaria explicó que hoy comenzará la revisión del proyecto en la instancia que preside y adelantó que “la idea es que generemos un diálogo en torno a los temas que están pendientes como el del pago de impuestos, pero también de temas que no se han resuelto en torno al pago de la deuda por pensiones alimenticias”. Respecto del pago de impuesto a la renta, la diputada Yeomans sostuvo que “el hecho que un trabajador que gana 700 mil pesos se le establezca un impuesto por hacer uso de sus fondos de pensiones para cubrir necesidades frente a una pandemia no me parece que sea justo, de hecho, naturalizar el establecer impuestos para ayudas económicas de carácter social es algo que no es aceptable”, recalcó. De todas formas, la diputada enfatizó en que están abiertos a dialogar y establecer el pago de impuestos pero que sea realmente aplicado a aquellas rentas más altas “desde algunos parlamentarios del oficialismo se ha establecido la posibilidad de aplicar un impuesto a rentas mayores a los dos millones y medio de pesos, esa es una forma de plantear el debate, pero tratar a las personas que ganas 700 mil pesos como si fueran super ricos, que es la forma en que el gobierno ha establecido el relato en torno a este proyecto, es impresentable”. La diputada Gael Yeomans aclaro que “más que plantearnos desde el rechazo, lo que haremos será presentar indicaciones y vamos a instar al gobierno a que las apoye para poder hacer más rápido el trámite y poder contar con el retiro, por lo menos, antes de fin de año que me parece una fecha razonable para darle certezas a la ciudadanía“. Respecto del pago de deuda de pensiones alimenticias, la parlamentaria recalcó que “se presentó un proyecto de ley que obliga a los deudores a retirar el 10% para destinarlo al pago de deudas, pero el temor que tenemos es que el gobierno insista con esta suerte de provocación, de desencuentros con el Congreso y acuda al Tribunal Constitucional, dilatando una necesidad y con ello dejando atrás a los niños que supuestamente para ellos estaban primero, un slogan que hemos visto a la fecha no se concretado”. Finalmente, la representante de Convergencia Social realizó una autocrítica respecto del proceso de elecciones primarias a gobernadores y alcaldes que se realizó este fin de semana y señaló que “tenemos que hacernos las preguntas de cómo fortalecer nuestra democracia y la participación en ella, esa es la forma de responder más que buscar responsabilidades en otros lados“.

