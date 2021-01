120a2bf7aa

Nacional Rectores Vivaldi y Sánchez entregan al Gobierno los primeros resultados de Tenemos que Hablar de Chile Las autoridades de la Universidad de Chile y la Universidad Católica dieron a conocer a La Moneda las conclusiones preliminares de la plataforma de conversaciones ciudadanas, la cual ha reunido a más de 100 mil chilenas y chilenos para dialogar sobre el país. Diario UChile Lunes 4 de enero 2021 19:39 hrs.

Un encuentro de cerca de 20 minutos sostuvieron los rectores de la U. Católica, Ignacio Sánchez, y de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, junto al ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, en el Palacio de La Moneda. ¿La razón? Entregarle al Ejecutivo los resultados de los primeros mil diálogos de Tenemos que Hablar de Chile, la plataforma de conversaciones ciudadanas impulsada por ambas casas de estudio y que logró reunir a más de 100.000 personas durante este 2020: 12.000 a través de conversaciones en grupos por videollamada y más de 95.000 mediante consultas ciudadanas por tema. Se trata de un primer documento que se entrega a las autoridades y que contiene seis grandes hallazgos que surgieron del análisis de los primeros 1.000 diálogos por videollamada donde participaron 5.100 personas de entre 18 a 87 años, provenientes de 326 comunas de Chile. La plataforma funcionó durante casi ocho meses, reuniendo a personas de todo el país a conversar sobre qué hay que cambiar, mejorar o mantener en el país. Los seis hallazgos principales que se desprenden de la plataforma surgen desde una ciudadanía diversa, participantes con realidades, proyectos de vida, visiones y orígenes distintos. En la mirada de ellos, esa diferencia no solo enriquece el diálogo, sino que lo complementa y no divide. Por otra parte, la conversación sobre economía se aleja de lo macro y se focaliza en el hogar, en los sueldos, los precios, las deudas y los presupuestos familiares. Los participantes, al hablar de economía, hablan desde su cotidianidad y no del modelo económico o las cifras de crecimiento. De igual forma, quienes participaron declaran sentir incertidumbre e inseguridad, pero la conversación sobre el futuro del país es fundamentalmente esperanzada. Esta esperanza se basa, según la ciudadanía, en un anhelo de cambio, que se ve reflejado en la nueva Constitución y también en la educación como herramienta de desarrollo que mejore la manera en cómo nos tratamos entre nosotros. En ese sentido, pudieron concluir que la ciudadanía también ve en la nueva Constitución la posibilidad de transformar el Estado y la política: un verdadero reseteo para un Estado que proteja más y una política que esté al servicio de las personas. En relación a la visión sobre el Estado, percibido por la ciudadanía como un sistema indiferente que no sólo no apoya a los vulnerados, sino que también los vulnera y no siente como suyas las preocupaciones de la ciudadanía, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó que la pandemia ha evidenciado la necesidad de reforzar el rol que debe cumplir el Estado. “La necesidad de reconstruir esta idea de Estado como una instancia que nos une, una instancia que nos permita tener un sentido común. Esta pandemia ha hecho tan evidente la idea de que los grandes problemas, o los vemos en forma global, los vemos en forma sistémica y los resolvemos pensando en toda la sociedad como el gran protagonista, o va a ser muy difícil enfrentarlos exitosamente”, sostuvo Vivaldi. Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, señaló que las conclusiones emanadas del estudio, en particular las que tienen que ver con la visión de la política, deben ser tomadas en consideración de cara al venidero proceso constituyente. “Nos parece que estos hallazgos caen en un momento muy importante para nuestro país, momento en donde hay un proceso constituyente hacia adelante. Por lo tanto, se están poniendo sobre la mesa hallazgos que van a ser muy relevantes a la hora de tomar definiciones y conocer lo que la ciudadanía sabe, cree y espera”, indicó Sánchez. Todos los resultados de Tenemos que Hablar de Chile serán compartidos con las distintas autoridades del país, con el fin de entregarles insumos para la creación de mejores políticas públicas y, en paralelo, aportar al proceso constituyente que está en desarrollo. Este es el primer informe de muchos otros que vendrán a medida que la plataforma sistematiza los miles de diálogos y consultas ciudadanas recibidas. En este link se puede descargar el resumen ejecutivo y conocer más en detalle estos resultados.

