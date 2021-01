94f9c9830a

87c1500b5c

Cultura Andrea Gutiérrez por Convención Constitucional: "Lo que hay que hacer de aquí a abril es implicarse, participar" En conversación con el programa Semáforo, la actriz, integrante de la Red de Actrices Chilenas y candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, se refirió a los desafíos que se instalan ante el debate por una nueva Constitución. Al respecto, indicó que lo importante ahora es incentivar la participación en las elecciones de abril próximo. Diario Uchile Jueves 14 de enero 2021 20:12 hrs.

La actriz Andrea Gutiérrez Vásquez es una de las representantes del quehacer artístico que logró inscribir su candidatura para la Convención Constitucional por el Distrito 10. Amparada por la Lista Independiente de Movimientos Sociales, la ex presidenta del Sindicato de Actores y Actrices se sumó al proceso, luego de una larga conversación sostenida con sus pares de la Red de Actrices Chilenas (RACH). “Hubo un momento en el que nos desalentamos y dijimos ‘esto está muy en las manos de los partidos’’ (…). No nos acomodaba esa forma que vislumbramos hasta que apareció la invitación de poder integrar la lista del movimiento social”, dijo la dirigenta, en conversación con el programa Semáforo. “La lista donde participamos se declara como antineoliberal (…). Relaciona el proceso constituyente con la revuelta social y hace sus demandas, su llamado, su articulación colectiva, en ese sentido”, precisó. Para la actriz, esta fue una posibilidad de iniciar un debate en el que la cultura no solo se limitara a las disciplinas artísticas, sino que a la cultura en general. De acuerdo a ellos, sostuvo que en el proceso constitucional es importante apelar a un cambio en el que el desarrollo se sitúe en el centro de las comunidades, instando al “buen vivir”. “Los derechos culturales, habitarlos desde su perspectiva amplia, pero también desde la participación cultural. Todas y todes somos sujetos culturales, somos productores de cultura todo el tiempo, en nuestras relaciones humanas, en nuestra relación con la sociedad, en nuestra relación con el medio ambiente, que va a hacer otro tema muy gravitante”, comentó. “Para nosotros la reformulación es cultural, porque acá hay una forma de relacionarse que es la que está escrita como marco en la Constitución que hay que transformar”, recalcó la candidata. Respecto de las numerosas candidaturas independientes existentes para la Convención Constitucional en el Distrito 10, Gutiérrez advirtió: “Espero que las listas representen las defensas de reivindicaciones que sean claras para las personas, porque, sin duda, los medios monopolizantes van a tratar de confundir”. “Lo más importante es señalarle a las personas que lo que hay que hacer en abril es votar. Lo que hay que hacer de aquí a abril es implicarse, participar en los cabildos territoriales, en la orgánica, en las asambleas populares (…).No podemos permitirnos no votar, no participar en el proceso de elecciones”. Por otro lado, Gutiérrez valoró la presencia de candidaturas vinculadas al feminismo: “Eso quiere decir que no estamos cediendo como siempre, históricamente, lo hemos hecho”. “Cuando hablamos de una nueva Constitución, hablamos de la reorganización del poder y en esa redistribución de poder es importante el aporte de las feministas”, concluyó la actriz.

