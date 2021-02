45428e7603

Nacional UDI expulsó a concejal que defendió a su hijo preso por violación reiterada a niña de 12 años Además, el diputado y presidente del partido, Javier Macaya, solicitó al Servel el retiro de la candidatura de Iván Roca a la reelección de concejal por Lota. Diario Uchile Viernes 12 de febrero 2021 16:24 hrs.

Este viernes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) expulsó de sus filas al concejal por Lota, Iván Roca, quien defendió a su hijo preso por violación reiterada a una niña de 12 años, afirmando que “Si ud tiene un hijo mayor de edad, cuídelo, aconséjelo… Día a día está expuesto a mantener una relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque (ésta) tenga un cuerpo de una joven mujer, será acusado sí o sí de violación”, según escribió en sus redes sociales. Además, la autoridad comunal había afirmado a Radio Cooperativa que su hijo “nunca pensó que la niña de 12 años tenía 12 años, porque se veía mucho mayor”. “La gente tiene la impresión o la imaginación de que (la víctima) es una niñita, que poco menos que juega con muñecas, pero no: es una niña que va a fiestas, que va a carretes, que se junta con jóvenes mayores… Además, mi hijo tiene 33 años, pero parece un cabro de 20 ó 24 años. Ése es otro problema: que la apariencia engaña”, continuó. Ante esta defensa de su hijo, la UDI declaró, a través de un comunicado, que: 1) Las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso.

2) Que hemos enviado, a través de nuestra vicepresidenta, Isabel Plá, los antecedentes del caso al Tribunal Supremo del Partido, para que se tomen las medidas pertinentes.

3) Que enviamos un requerimiento al Servel para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal Iván Roca.

4) Que en el evento que dicha gestión no sea exitosa, el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI.

5) Que el concejal Iván Roca ya no pertenece a las filas del partido a raíz de esta compleja situación. Además, el diputado y presidente del partido, Javier Macaya, solicitó al Servel el retiro de la candidatura de Iván Roca a la reelección de concejal por Lota.

