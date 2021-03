Juan Castro y su postura díscola frente al TPP-11: “En mi sector hay personas que obedecen a intereses de grupos económicos”

Luego de una militancia de tres años en Renovación Nacional (RN), esta semana el senador Juan Castro decidió renunciar a su partido. Una serie de desacuerdos en materia legislativa ya hacían ver una fractura importante, pero las críticas que dejó el representante de la Región del Maule en la Cámara Alta a su salida sorprendieron a varios en Chile Vamos.

Las diferencias entre Castro y su partido ya se habían visto reflejadas tanto en la votación del retiro de los fondos previsionales, pero en el último tiempo el también presidente de la Comisión de Agricultura comenzó a desarrollar una postura díscola frente al Gobierno en otra materia: la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o mejor conocido como TPP-11.

Esta semana se conoció que el Ejecutivo envió un oficio al Senado otorgándole “suma urgencia” al proyecto de ley que busca ratificar el tratado que, ya aprobado en la Cámara Baja y con su trámite completado en la Cámara Alta, se encuentra a la espera de ser votado en la Sala. Algo que, para el senador Juan Castro, despierta dudas y sospechas. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el ahora ex RN abordó las razones que lo hacen, al día de hoy, rechazar el TPP.

¿Cómo ve el escenario para la discusión del TPP-11 en la Sala del Senado?

Yo creo que el Gobierno no tiene claro cuántos votos van a tener a favor. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con aprobar este tratado porque siento que no está claro y no ha sido bien revisado. Yo, como presidente de la Comisión de Agricultura, en su momento pedí que fuera a la comisión para revisarlo, para meterme un poco más, e independientemente de que no me lo aceptaron, participé en algunas discusiones y yo veo que hay mucha falta de conocimiento de algunas personas frente al alcance que tiene este tratado.

¿Cuáles son sus preocupaciones?

Mira, la independencia del país es súper importante. Y ahí hay muchas críticas, de muchos grupos de personas que han estudiado con más profundidad este tema. La soberanía del país no se puede exponer en un tratado internacional con estos 11 países.

¿Qué significado toma la discusión del tratado en un momento como éste, ad portas de un proceso constituyente que va a derivar en una nueva Constitución?

Bueno, es ahí donde yo tengo la otra duda. El porqué el Gobierno está tan interesado en que se apruebe este tratado antes de que se inicie el proceso constituyente. Yo tengo entendido, por toda la información que uno recoge y tiene, que la nueva Constitución se debe trabajar respetando los tratados internacionales. Entonces, ¿por qué el Gobierno está tan apurado? Me da la impresión de que debe ser por eso, porque si ese tratado se aprueba -y obviamente que hay algunos alcances que no son, a lo mejor, muy conocidos por el país o por la gente-, este tratado va a estar vigente y va a tener que ser respetado en la nueva Constitución. Eso me parece que no corresponde.

¿Qué hay detrás del apuro del Gobierno por aprobar el tratado?

Yo no puedo hablar de una intención que me conste. Pero me llama la atención el por qué hoy existe tanta premura por aprobar este tratado. ¿Por qué? Si tendremos una nueva Constitución donde seguramente estos temas van a ser tratados y también hoy si uno revisa lo que pasa con la sociedad nuestra, el descontento social que tenemos como país. Si tenemos un gran descontento social, ¿por qué presionamos como país o como Ejecutivo para aprobar este tratado, sabiendo que genera un tremendo rechazo? Yo siento que aquí hay un tremendo rechazo.

¿Cree que esto surge desde el temor que existe en algunos sectores a la llamada “hoja en blanco”?

Yo tengo mis dudas justamente en ese sentido, por eso yo no estoy por aprobar el tratado. Incluso, a mí me encantaría que en la nueva Constitución quedara muy claro que los tratados internacionales hay que revisarlos, porque hay algunos que no le han hecho bien al país. Eso debería ser revisado.

¿Cree que su posición se replica en otros colegas suyos más ligados al oficialismo? Usted renunció hace poco a su partido, pero en el sector, ¿existen posiciones similares a la suya?

Mira, y lo voy a decir muy claro, yo soy una persona que siempre dice lo que siente y no ando tratando de caerle en gracia a nadie; yo creo que en mi sector hay personas que obedecen ciertos intereses de algunos grupos económicos y eso no me gusta. Yo no obedezco ese tipo de intenciones o ese tipo presiones.

No he conversado mayormente con ellos cuál es la posición, pero me da la impresión de que no todos deberían estar de acuerdo con este tratado, al igual que los senadores de la oposición. Creo que no todos están de acuerdo con este tratado.

Usted dice que en su sector hay personas que obedecen a intereses de grupos económicos, ¿piensa que eso lo que hay detrás de esta intención de aprobar rápido el TPP-11?

Mira, yo creo que algo de eso hay. ¿Por qué te lo digo? Porque se han acercado a mi algunas personas a hablarme de las grandes ventajas que tiene un tratado internacional de esta envergadura. Y yo tengo entendido, por la información que logré conocer en todas estas comisiones donde se vio, que en este tratado los países participaron, pero básicamente había instituciones internacionales privadas que estaban trabajando en este TPP. Eso a mí me parece que no corresponde.

Por eso no me gusta que sea un tratado de 11 países, acuérdate que Estados Unidos era el país 12 y se bajó. Y por algo se bajó, porque en el fondo al Presidente Trump en su momento no le pareció y creo que eso hay que pensarlo, leerlo y analizarlo. Yo estaría hoy día por no aprobarlo, porque tenemos que ser capaces de cuidar los intereses futuros de nuestro país, no perder ninguna independencia y no perder soberanía.

¿Cómo se logra eso?

Tener la posibilidad de tener un tratado bilateral, pueden ser tratados país a país, eso creo que sería mucho más beneficioso para Chile. Somos productores básicamente de materias primas y esto no nos puede limitar a nosotros, u obligar en el futuro, a ponernos a hacer otros desarrollos. También es una arista que se ha conocido, que como país te limitan en alguna medida al desarrollo de ciertas áreas económicas que pueden ser muy interesantes.