52707fa3bf

5abf82625c

Nacional Alejandra Matus y #EnjoyGate: “En cualquier sala de prensa esto debiera ser motivo de interés periodístico” En entrevista con nuestro medio, la escritora y periodista que develó la compleja trama del denominado Enjoy Gate lamentó el silencio de los medios frente a hechos que, asegura, a todas luces cumplen con los criterios noticiosos para ser considerados en la agenda mediática. Tomás González F. Viernes 19 de marzo 2021 20:14 hrs.

Una compleja trama de casinos, amistades y favores políticos fue la que reveló esta semana la periodista Alejandra Matus, en el que se ha denominado Enjoy-Gate. ¿Los protagonistas? La empresa de casinos Enjoy S.A. y el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera. Con antecedentes públicos y otros recabados durante el trabajo de la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara de Diputados, Matus evidenció los intereses involucrados en la firma por parte del Presidente Piñera del Decreto 77, el pasado 29 de enero, postergando el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse sendas licitaciones en 2018, que vencía al día siguiente. ¿El único beneficiado? Enjoy S.A., que en 2018 se adjudicó cuatro licitaciones para casinos municipales y tenía hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía por más de 100 millones de dólares que había entregado a la Superintendencia de Casinos. Una firma presidencial que, según los antecedentes recopilados por la comisión investigadora de la Cámara, habría salvado a Enjoy S.A. de la pérdida de sus concesiones y, en consecuencia, de una quiebra inminente. La empresa viene arrastrando graves problemas financieros desde incluso antes de adjudicarse las licitaciones de 2018, situación que evidenció el trabajo de la comisión investigadora, que concluyó que la Superintendencia de Casinos habría hecho “vista gorda” a la frágil situación económica de Enjoy a la hora de otorgar las concesiones. ¿Qué tiene que ver esto con los intereses del Presidente Piñera? Según evidenció la investigación de Matus, la quiebra de Enjoy S.A. habría afectado directamente a los intereses económicos del Mandatario y su familia. Esto, porque dos de las entidades administradoras del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera, BTG Pactual y Moneda Asset, están involucrados en la operación de Enjoy S.A.; la primera, con una participación del 7% en la propiedad de Enjoy, y la segunda, garantizando el 50% de su deuda en dólares. “También hay relaciones de tipo personal. Uno de los siete directores de Enjoy, Ignacio Guerrero Gutiérrez, es uno de los hombres más cercanos al Presidente en su faceta empresarial y es uno de los siete mayores financistas de su campaña presidencial. Guerrero Gutiérrez con otras siete personas financiaron el 95% de los fondos que reunió Sebastián Piñera para su campaña. Por lo tanto, también tiene compromisos personales“, explicó a nuestro medio Alejandra Matus, en un breve repaso de lo que fue una rigurosa investigación periodística. ¿Qué es lo que queda demostrado o se puede comprobar a raíz de esta investigación periodística, en relación al conflicto de interés del Presidente Piñera? “Comprobar más bien sería labor de la justicia. Lo que la información revela es un conflicto de interés en las decisiones que el Presidente tomó respecto de Enjoy S.A. Este decreto que se dicta, en el que se argumenta que se da este beneficio para Enjoy por causa de la pandemia y de la revuelta de octubre 2019, esa información falta a la verdad, porque toda la información pública revela que Enjoy ya estaba en problemas en 2018. Enjoy dejó de poder cumplir sus compromisos antes de la revuelta de octubre, por lo tanto esa información no corresponde a la realidad. La pregunta es por qué el Presidente dicta un decreto que favorece solo a una empresa y si sus intereses personales están comprometidos ahí. La evidencia muestra que sus intereses están comprometidos en más de un sentido. Ahora, si esto es delito o no es delito es algo que debiera resolver una institución no periodística. En el ámbito periodístico, yo me hago cargo de decir que el Presidente tiene conflictos de interés y que las motivaciones para haber dictado ese decreto son beneficiar a una empresa en la que él tiene invertido su dinero, y en la que sus directores y dueños son personas muy cercanas a él”. ¿Por qué crees que este tema, sobre el que existe evidencia concreta y que fue tratado en una comisión investigadora del Congreso, no es tratado como un asunto de primera línea en la discusión política? ¿Por qué no escala? “No tengo ninguna evidencia para decir por qué no, pero si uno mira las reglas básicas del periodismo, los elementos de la noticia que hemos aprendido todos en la escuela universitaria en el primer año, esto son hechos que tienen todos los elementos de la noticia. Por lo tanto, en cualquier sala de prensa esto debiera ser motivo de interés periodístico”. REITERO HILO sobre #Enjoygate El 28 de enero el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto 77 para salvar la vida a una sola empresa: Enjoy S. A., en la cual tienen comprometidos cuantiosos recursos las empresas que administran su fortuna. 1/4 — alejandra matus (@alejandramatus) March 14, 2021 “Los medios podrían abordarlo de distintas perspectivas, podrían preguntarle al Presidente, si les parece que ese es el ángulo que quieren tratar; podrían buscar las fuentes que yo cito y ver si esa información es así o no; podrían buscar, incluso, expertos que contradigan la información desde otra perspectiva, porque alguien podría decir que en realidad las inversiones de BTG Pactual no comprometen la fortuna del Presidente; en fin, hay muchas maneras de abordar la información, pero lo que no parece un comportamiento de un medio de comunicación normal es el silencio”. También se ha hablado de ‘telefonazos’ desde el Segundo Piso a Miami, donde está la propiedad del canal La Red, para quejarse por los contenidos… ¿Qué señal da esto último? “Yo creo que en un país normal, en una democracia normal, una persona aludida por la información que nosotros publicamos lo que debiera hacer es entregar información. Si le parece que la información nuestra es falsa o imprecisa, haber respondido entregando esa información al mismo medio que la publicó; porque al final del día ésta es información que la ciudadanía merece conocer. Entonces, si el Presidente tiene que decir algo al respecto, sería súper importante que se lo dijera a toda la ciudadanía. Cuando las autoridades recurren a quejarse a los dueños de los medios para presionar, en el fondo lo que quieren es acallar la aparición de esta información. Y eso no es un comportamiento democrático, es un comportamiento autoritario”.

Una compleja trama de casinos, amistades y favores políticos fue la que reveló esta semana la periodista Alejandra Matus, en el que se ha denominado Enjoy-Gate. ¿Los protagonistas? La empresa de casinos Enjoy S.A. y el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera. Con antecedentes públicos y otros recabados durante el trabajo de la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara de Diputados, Matus evidenció los intereses involucrados en la firma por parte del Presidente Piñera del Decreto 77, el pasado 29 de enero, postergando el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para cumplir con los compromisos adquiridos al adjudicarse sendas licitaciones en 2018, que vencía al día siguiente. ¿El único beneficiado? Enjoy S.A., que en 2018 se adjudicó cuatro licitaciones para casinos municipales y tenía hasta el 30 de enero para responder por las boletas de garantía por más de 100 millones de dólares que había entregado a la Superintendencia de Casinos. Una firma presidencial que, según los antecedentes recopilados por la comisión investigadora de la Cámara, habría salvado a Enjoy S.A. de la pérdida de sus concesiones y, en consecuencia, de una quiebra inminente. La empresa viene arrastrando graves problemas financieros desde incluso antes de adjudicarse las licitaciones de 2018, situación que evidenció el trabajo de la comisión investigadora, que concluyó que la Superintendencia de Casinos habría hecho “vista gorda” a la frágil situación económica de Enjoy a la hora de otorgar las concesiones. ¿Qué tiene que ver esto con los intereses del Presidente Piñera? Según evidenció la investigación de Matus, la quiebra de Enjoy S.A. habría afectado directamente a los intereses económicos del Mandatario y su familia. Esto, porque dos de las entidades administradoras del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera, BTG Pactual y Moneda Asset, están involucrados en la operación de Enjoy S.A.; la primera, con una participación del 7% en la propiedad de Enjoy, y la segunda, garantizando el 50% de su deuda en dólares. “También hay relaciones de tipo personal. Uno de los siete directores de Enjoy, Ignacio Guerrero Gutiérrez, es uno de los hombres más cercanos al Presidente en su faceta empresarial y es uno de los siete mayores financistas de su campaña presidencial. Guerrero Gutiérrez con otras siete personas financiaron el 95% de los fondos que reunió Sebastián Piñera para su campaña. Por lo tanto, también tiene compromisos personales“, explicó a nuestro medio Alejandra Matus, en un breve repaso de lo que fue una rigurosa investigación periodística. ¿Qué es lo que queda demostrado o se puede comprobar a raíz de esta investigación periodística, en relación al conflicto de interés del Presidente Piñera? “Comprobar más bien sería labor de la justicia. Lo que la información revela es un conflicto de interés en las decisiones que el Presidente tomó respecto de Enjoy S.A. Este decreto que se dicta, en el que se argumenta que se da este beneficio para Enjoy por causa de la pandemia y de la revuelta de octubre 2019, esa información falta a la verdad, porque toda la información pública revela que Enjoy ya estaba en problemas en 2018. Enjoy dejó de poder cumplir sus compromisos antes de la revuelta de octubre, por lo tanto esa información no corresponde a la realidad. La pregunta es por qué el Presidente dicta un decreto que favorece solo a una empresa y si sus intereses personales están comprometidos ahí. La evidencia muestra que sus intereses están comprometidos en más de un sentido. Ahora, si esto es delito o no es delito es algo que debiera resolver una institución no periodística. En el ámbito periodístico, yo me hago cargo de decir que el Presidente tiene conflictos de interés y que las motivaciones para haber dictado ese decreto son beneficiar a una empresa en la que él tiene invertido su dinero, y en la que sus directores y dueños son personas muy cercanas a él”. ¿Por qué crees que este tema, sobre el que existe evidencia concreta y que fue tratado en una comisión investigadora del Congreso, no es tratado como un asunto de primera línea en la discusión política? ¿Por qué no escala? “No tengo ninguna evidencia para decir por qué no, pero si uno mira las reglas básicas del periodismo, los elementos de la noticia que hemos aprendido todos en la escuela universitaria en el primer año, esto son hechos que tienen todos los elementos de la noticia. Por lo tanto, en cualquier sala de prensa esto debiera ser motivo de interés periodístico”. REITERO HILO sobre #Enjoygate El 28 de enero el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto 77 para salvar la vida a una sola empresa: Enjoy S. A., en la cual tienen comprometidos cuantiosos recursos las empresas que administran su fortuna. 1/4 — alejandra matus (@alejandramatus) March 14, 2021 “Los medios podrían abordarlo de distintas perspectivas, podrían preguntarle al Presidente, si les parece que ese es el ángulo que quieren tratar; podrían buscar las fuentes que yo cito y ver si esa información es así o no; podrían buscar, incluso, expertos que contradigan la información desde otra perspectiva, porque alguien podría decir que en realidad las inversiones de BTG Pactual no comprometen la fortuna del Presidente; en fin, hay muchas maneras de abordar la información, pero lo que no parece un comportamiento de un medio de comunicación normal es el silencio”. También se ha hablado de ‘telefonazos’ desde el Segundo Piso a Miami, donde está la propiedad del canal La Red, para quejarse por los contenidos… ¿Qué señal da esto último? “Yo creo que en un país normal, en una democracia normal, una persona aludida por la información que nosotros publicamos lo que debiera hacer es entregar información. Si le parece que la información nuestra es falsa o imprecisa, haber respondido entregando esa información al mismo medio que la publicó; porque al final del día ésta es información que la ciudadanía merece conocer. Entonces, si el Presidente tiene que decir algo al respecto, sería súper importante que se lo dijera a toda la ciudadanía. Cuando las autoridades recurren a quejarse a los dueños de los medios para presionar, en el fondo lo que quieren es acallar la aparición de esta información. Y eso no es un comportamiento democrático, es un comportamiento autoritario”.