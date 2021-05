6701bdc99c

Entrevista Proceso Constituyente Rosa Catrileo: “La plurinacionalidad muchas veces es un eslogan que no aborda el debate profundo” La abogada y constituyente electa vía escaños reservados señaló que el reconocimiento territorial y la autodeterminación de los pueblos originarios serán los ejes de su plan de trabajo en la elaboración de la nueva constitución. Además, respecto a la declaración de un Estado Plurinacional, comentó que siempre hay que poner atención en qué "tipo de plurinacionalidad estamos hablando". Héctor Campos Sábado 22 de mayo 2021 9:40 hrs.

La constituyente electa por la región de la Araucanía y representante del pueblo Mapuche vía escaños reservados, Rosa Catrileo, conversó con Radio Universidad de Chile para analizar los próximos desafíos de componer la Convención Constitucional, órgano que, según ella, podría ayudar a “solucionar de alguna manera nuestros problemas como pueblo”. Para Rosa Catrileo, la base de la participación de los pueblos originarios en la Convención debe ser la exigencia del cumplimiento de los tratados internacionales que garantizan derechos a los pueblos originarios y que según el reglamento del acuerdo por una nueva Constitución, no deberían ser modificados. “La Convención Constitucional la vemos como una garantía para exigir esos derechos que están vigentes en el ordenamiento jurídico del país. En ese sentido, Chile tiene ratificados tratados internacionales de derechos indígenas y simplemente ha omitido su cumplimiento. Cabe recordar que uno de los límites que tiene la Convención es que no puede desconocer los tratados internacionales y eso es lo que precisamente queremos hacer , que se respeten”. Respecto las reivindicaciones que le gustaría poner sobre la mesa de la Convención Constitucional, Catrileo fue bastante clara en señalar que la urgencia principal del pueblo mapuche es el reconocimiento territorial , ya que ése ha sido uno de los principales motivos que los ha llevado a estar en conflicto con el Estado chileno. “Lo primero es el tema territorial , el reconocimiento del territorio mapuche , ya que eso es la base material para poder exigir los otros derechos como pueblo indígena, de manera de que es el primer debate que se tiene que dar. El Estado tiene que hacerse cargo de esta realidad territorial que nosotros tenemos, en donde hemos visto mermado nuestro territorio producto de las acciones del Estado, vamos a poner en discusión que exista una restitución territorial”, agregó la constituyente por la Araucanía. Además, Catrileo comenta que ésta sería la piedra angular para buscar más autonomía: “El reconocimiento de nuestro territorio tiene que ser en miras a garantizar nuestro derecho a la autodeterminación. Se debe dejar de temer al concepto de pueblo, al concepto de autodeterminación, ya que no implica una separación estatal. Las autonomías están dentro de los márgenes estatales, se tiene que dar ese debate“, subrayó. En relación a la participación en el resto de las problemáticas nacionales, Rosa Catrileo, señaló que a pesar de tener como prioridad las temáticas de los pueblos originarios, no se van a restar de ningún debate y serán activos y activas protagonistas de la elaboración de la nueva constitución de Chile. “Creo si empezamos a funcionar como una oficina que sólo discuta los problemas indígenas sería un error . Nosotros si queremos que se reconozcan nuestros derechos, tenemos que estar en el debate transversal con nuestras miradas y también desde la mesa directiva, yo voy a ser una de las promotoras de que en la mesa directiva de la convención tiene que haber presencia indígena, porque si no vamos a seguir con la lógica de la interculturalidad evocada en una unidad o un departamento, no va haber una transversalidad en la mirada indígena. Tenemos que estar presentes en todas las discusiones “. Plurinacionalidad La plurinacionalidad del Estado chileno, se ha planteado como una de las soluciones a los diversos conflictos e injusticias que han vivido los pueblos originarios a lo largo de los años, sin embargo, esta frase siempre ha sido acuñada por la clase política, mas no desde los territorios indígenas. Para Rosa Catrileo, este concepto debe ser analizado con cuidado, debido a que, según ella, “no abordaría el debate profundo”, convirtiéndose en un slogan político. “Cuando se aborde esa característica que se le quiere dar la Constitución, es un slogan que hemos escuchado no solamente en las candidaturas de los escaños reservados, sino que también en las convencionales, creemos que no debe quedarse en buenas intenciones o meras declaraciones, y hacernos cargo de la temática profunda . La plurinacionalidad no es solamente subsumir a los pueblos indígenas dentro de una estructura estatal mayor, sino que implica su reconocimiento como pueblo y el derecho a la autodeterminación pensado en una futura autonomía. Tenemos que ver de qué plurinacionalidad estamos hablando“. La tesis de Catrileo, estaría avalada en los casos de reconocimientos constitucionales a nivel internacional por parte de los estados de Bolivia y Ecuador, donde a pesar de declararse como estados plurinacionales, la calidad de vida los pueblos originarios no ha mejorado. “En Bolivia quedan muchos derechos reconocidos por la Constitución pero en la práctica, la burocracia estatal lleva a que no sean materializados en los hechos, entonces quedan constituciones bonitas , pero no son reflejadas en la realidad, incluso puede empeorar la vida de los indígenas”. “En Ecuador, muchos de los pueblos indígenas pasaron la cuenta en la última elección , precisamente, por la plurinacionalidad que se queda en una mera declaración, porque cuando se habla de una plurinacionalidad que busque la autodeterminación vienen las trabas por parte de Estado. Entonces, los pueblos originarios vieron que este reconocimiento limitó la posibilidad de decidir sobre sus territorios , incluso, no se los reconocieron imponiendo divisiones políticas y administrativas , que es parecido a lo que pasa en Chile”, finalizó.

