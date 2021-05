8f2146b56b

46eb220897

Política Andrés Celis: “No me parece que el pase de movilidad se entregue en regiones al alza en los contagios” El diputado de Renovación Nacional criticó además la demora en la entrega de proyectos relacionados con la Agenda de Mínimos Comunes. "Este tipo de detalles justifica un cambio de gabinete", recalcó. Diario Uchile Miércoles 26 de mayo 2021 10:47 hrs.

“Me parece más sensato entregar este pase de movilidad en aquellas comunas cuyos contagios van a la baja y no en aquellas que van al alza“. Ésa es la opinión del diputado de Renovación Nacional por la Región de Valparaíso e integrante de la comisión de Salud, Andrés Celis, respecto de la medida impulsada por el Gobierno y que pretende otorgar mayores libertades a aquellas personas que hayan recibido las dos dosis de las vacunas contra el Covid-19. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el parlamentario mencionó las declaraciones que dio el exministro de Salud Jaime Mañalich respecto de la pertinencia de entregar ahora el pase de movilidad. En esa línea, el diputado Celis señaló que “lo que señala el exministro es justamente relacionado con el momento. Creo que es injusto negar o entregar el permiso pensando en todas las regiones por igual y me parece válido hacer la distinción. No me parece que se deba entregar en aquellas regiones donde los casos van al alza, debiera concentrarse dentro de aquellas regiones que van disminuyendo”. En ese sentido, señaló que además es bastante probable que se elimine el toque de queda, tomando en consideración la poca fiscalización que existe para dar cumplimiento con la medida. “En realidad no se justifica mucho porque es muy difícil poder fiscalizar, si dependiera de mí lo mantendría, pero solo en aquellas regiones que van alza y lo suspendería en las comunas a la baja”. Por esta situación, el diputado afirma que es muy difícil sostener la medida del pase de movilidad. “Tiendo a creer que con esto las fiscalizaciones disminuirán más, si doy mayor libertad para que las personas circulen, no veo por qué habrá mayor cantidad de personas para fiscalizar. Es una de las preguntas que quiero hacer al ministro de Salud, porque no creo que sea el momento preciso para impulsar esta medida”. El diputado de Renovación Nacional criticó además al Ejecutivo por la demora en la presentación de los proyectos relacionados a la agenda de mínimos comunes. En esa línea afirmó que “me parece poco criterioso que el gobierno anuncie un pase de movilidad para poder circular y que haya más personas en las calles y no haber ingresado antes los proyectos de ley relacionados con los acuerdos comunes. Cómo le explico a una persona que la autoridad sanitaria le permite circular, pero que no puede ir a trabajar si esa persona necesita un ingreso”. “Por eso me hace sentido que debe haber un cambio de gabinete, porque esos son los pequeños grandes detalles que hacen insostenible que esto continúe. Como las vocerías o el ministro del Interior no se dan cuenta que es poco presentable esta situación, creo que ha sido un grave error que el Gobierno cometió y no he visto un mea culpa al respecto”, recalcó el diputado Celis. Siguiendo ese punto, el militante de Renovación Nacional añadió que “me sorprende la demora de Chile Vamos en presentar la propuesta de mínimos comunes. No puedo defender que se haya presentado recién el lunes. Pero el Gobierno, no obstante la lentitud de Chile Vamos, no tiene excusa para no presentar una propuesta. El Gobierno debe actuar antes y no esperar a que le envíen las propuestas”. Finalmente, el diputado Andrés Celis reconoció que no ha habido un cambio de conducta por parte del Presidente Sebastián Piñera a la hora de enfrentar esta pandemia y señaló que “es peligroso, porque en cualquier momento la gente puede ir a protestar de nuevo por la falta de ayuda y qué más claro que el resultado electoral. Nunca imaginé ni en el peor de mis sueños este resultado”.

“Me parece más sensato entregar este pase de movilidad en aquellas comunas cuyos contagios van a la baja y no en aquellas que van al alza“. Ésa es la opinión del diputado de Renovación Nacional por la Región de Valparaíso e integrante de la comisión de Salud, Andrés Celis, respecto de la medida impulsada por el Gobierno y que pretende otorgar mayores libertades a aquellas personas que hayan recibido las dos dosis de las vacunas contra el Covid-19. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el parlamentario mencionó las declaraciones que dio el exministro de Salud Jaime Mañalich respecto de la pertinencia de entregar ahora el pase de movilidad. En esa línea, el diputado Celis señaló que “lo que señala el exministro es justamente relacionado con el momento. Creo que es injusto negar o entregar el permiso pensando en todas las regiones por igual y me parece válido hacer la distinción. No me parece que se deba entregar en aquellas regiones donde los casos van al alza, debiera concentrarse dentro de aquellas regiones que van disminuyendo”. En ese sentido, señaló que además es bastante probable que se elimine el toque de queda, tomando en consideración la poca fiscalización que existe para dar cumplimiento con la medida. “En realidad no se justifica mucho porque es muy difícil poder fiscalizar, si dependiera de mí lo mantendría, pero solo en aquellas regiones que van alza y lo suspendería en las comunas a la baja”. Por esta situación, el diputado afirma que es muy difícil sostener la medida del pase de movilidad. “Tiendo a creer que con esto las fiscalizaciones disminuirán más, si doy mayor libertad para que las personas circulen, no veo por qué habrá mayor cantidad de personas para fiscalizar. Es una de las preguntas que quiero hacer al ministro de Salud, porque no creo que sea el momento preciso para impulsar esta medida”. El diputado de Renovación Nacional criticó además al Ejecutivo por la demora en la presentación de los proyectos relacionados a la agenda de mínimos comunes. En esa línea afirmó que “me parece poco criterioso que el gobierno anuncie un pase de movilidad para poder circular y que haya más personas en las calles y no haber ingresado antes los proyectos de ley relacionados con los acuerdos comunes. Cómo le explico a una persona que la autoridad sanitaria le permite circular, pero que no puede ir a trabajar si esa persona necesita un ingreso”. “Por eso me hace sentido que debe haber un cambio de gabinete, porque esos son los pequeños grandes detalles que hacen insostenible que esto continúe. Como las vocerías o el ministro del Interior no se dan cuenta que es poco presentable esta situación, creo que ha sido un grave error que el Gobierno cometió y no he visto un mea culpa al respecto”, recalcó el diputado Celis. Siguiendo ese punto, el militante de Renovación Nacional añadió que “me sorprende la demora de Chile Vamos en presentar la propuesta de mínimos comunes. No puedo defender que se haya presentado recién el lunes. Pero el Gobierno, no obstante la lentitud de Chile Vamos, no tiene excusa para no presentar una propuesta. El Gobierno debe actuar antes y no esperar a que le envíen las propuestas”. Finalmente, el diputado Andrés Celis reconoció que no ha habido un cambio de conducta por parte del Presidente Sebastián Piñera a la hora de enfrentar esta pandemia y señaló que “es peligroso, porque en cualquier momento la gente puede ir a protestar de nuevo por la falta de ayuda y qué más claro que el resultado electoral. Nunca imaginé ni en el peor de mis sueños este resultado”.