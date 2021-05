Perú en la recta final a la segunda vuelta

La crisis sanitaria por la pandemia del Covid 19, promoción del empleo y cambio al sistema previsional fueron alguno de los temas que abordaron los candidatos a la presidencia del Perú Pedro Castillo de “Perú Posible” y Keiko Fujimori de “Fuerza Popular”. El debate que se llevó a cabo el domingo en la ciudad de Arequipa, estuvo marcada por enfrentamientos registrados el sábado entre partidarios de ambos candidatos. Esto fue aprovechado por Fujimori, quien llegó con una de las piedras lanzadas durante el intercambio, algo que según planteó fue impulsado desde la propia candidatura de Pedro Castillo producto de su lenguaje de “lucha de clases”, subrayó. “Lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted señor Pedro Castillo, con su lenguaje y su mensaje de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas, propuestas para sacar adelante a nuestro país en medio de esta terrible crisis”, comentó Fujimori. Entre las medidas económicas, la líder de “Fuerza Popular” indicó que impulsará la creación de pequeñas y medianas empresas con créditos blandos, además de destrabar obras públicas en Arequipa, Piura y la construcción de un hospital en Cusco, además de entregar el 40 por ciento de la recaudación fiscal a las zonas aledañas a las explotaciones mineras y un nuevo empuje al sector turístico, relajando para ello los horarios de toque de queda. Durante su campaña, Fujimori ha utilizado las redes sociales para sembrar el miedo al comunismo que haría incluso subir los precios de alimentos de mayor consumo por los peruanos. En un video subido a su cuenta de Twitter, la candidata afirma que de ganar su contendor en la segunda vuelta se registrará un alza del precio de los productos, generando un incremento del costo de alimentos como el pollo. Con la suspensión de las importaciones, en muy poco tiempo el kilo de pollo subirá de 8 a 24 soles. Pasa la voz: Un gobierno de Castillo afectará directamente tu bolsillo. pic.twitter.com/QZnsOXfK8V — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 30, 2021 Pedro Castillo elude ataques de Fujimori El candidato presidencial de “Perú Posible”, Pedro Castillo, se mostró más concentrado en entregar sus propuestas antes que responder los ataques lanzados por su contendora de “Fuerza Popular”. Durante el encuentro televisivo en Arequipa, Castillo subrayó la necesidad de modificar el sistema de previsión, además de impulsar el mercado interno a través de una serie de políticas públicas. Entre ellos subrayó la creación de mercados locales para dinamizar la producción, además promover el valor agregado de los productos que permita la creación de un millón de empleos en el plazo de un año. Por otra parte adelantó que ordenará la recaudación de los impuestos adeudados al país por las grandes transnacionales, además de renegociar los contratos de empresas privadas con el Estado. Castillo recordó durante el debate su origen como docente, señalando que “vengo desde Puña, soy maestro del Ande, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. He compartido con mis ronderos, cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo de este espacio del magisterio nacional, preocupado de la educación. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para darle alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé como es que tenemos que cautelar, como tenemos que cuidar lo que se suda. Nosotros los del campo, nosotros los del Ande sabemos muy bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre”. El candidato se refirió además a las acusaciones y la campaña del terror contra sus propuestas que señalan que de ganar se estatizarán todos los bienes de los peruanos. “Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos como se cautela tu propiedad, mi propiedad; nuestra propiedad será cautelada. No más pobres en un país rico”, puntualizó. Según las últimas encuestas, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por tres puntos porcentuales en la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio.

