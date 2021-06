44dec1e379

Economía Nacional Doble acuerdo: Senado aprueba ayudas tributarias y bonos para las pymes, en el marco de los "mínimos comunes" Luego que la comisión de Hacienda despachara el proyecto durante la madrugada, el Senado aprobó con doble unanimidad, los dos proyectos de rescate económico de la pymes. Beneficios tributarios y transferencias directas son los principales ejes. Tanto en el oficialismo como en la oposición valoraron el "ambiente de diálogo". Héctor Gabriel Campos Martes 8 de junio 2021 18:51 hrs.

El Senado aprobó este martes los dos proyectos de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, que consta de transferencias directas y beneficios tributarios. De esta manera, se finiquita el segundo punto de la agenda de “mínimos comunes”. El primer proyecto que fue aprobado durante la mañana ordena la extensión de la vigencia de patentes provisorias, reducción a cero de la tasa de interés de deudas tributarias, facilitar las Compras Públicas , suspensión de los procedimientos de remate por incumplimiento de pagos de contribuciones durante el año vigente y flexibilidad en el pago de impuestos adeudados con un plazo de cuatro años. APROBADO✅| Sala de Senado aprobó por unanimidad proyecto que establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por Covid-19. Pasa a la @Camara_cl para su siguiente tramitación.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/UtGFxhYltP — Senado Chile (@Senado_Chile) June 8, 2021 Posteriormente, durante la tarde y con el mismo quórum, fue aprobado el proyecto de bonos con cargo fiscal a las pymes y micro emprendimientos, el que consiste en la transferencia directa de un millón de pesos a más de 600 mil empresas. Los requisitos para adquirir el denominado “bono de alivio”, es que las empresas no hayan registrado ingresos anuales superiores a las 25 mil UF durante el 2020, haber ingresado ventas al menos dos meses en el año pasado continuos o descontinuos y que hayan contratado al menos un empleado desde que inició la pandemia aunque este último requisito no es obligatorio. Además, si la persona a cargo de la empresa es mujer, recibirá un 20 por ciento adicional del beneficio, debido a las comprobadas brechas de género de los efectos económicos de la pandemia. La presidenta del Senado y promotora del acuerdo, Yasna Provoste (DC), agradeció el ambiente de diálogo tanto de la oposición como del oficialismo y agregó que a pesar de ser una inversión estatal considerable- 3 mil millones de dólares-, mantiene los márgenes de responsabilidad fiscal. “Hoy en la discusión de este Senado se ha vuelto a reconocer en reiteradas oportunidades, que la propuesta que hemos planteado ha sido una propuesta seria, responsable y que contaba con el financiamiento. Yo quiero valorar el espacio de diálogo, ante el llamado del Presidente ambas mesas, tanto la del Senado como la de Diputados, hemos concurrido pensando en lo que es mejor para nuestro país. El diálogo por Chile es algo que jamás debemos abandonar “, subrayó. Mientras, el senador Guido Girardi valoró la decisión y que luego de 15 meses del inicio de la pandemia se haya tendido una mano a las pymes que cargan con un labor fundamental en la economía chilena, y que según él, siempre han sido desfavorecidas en comparación a los grandes empresarios. “Chile no puede seguir siendo el país donde unos pocos ganadores se apropian de la riqueza. A lo que tenemos que apostar es justamente a las pymes y mipymes, ahí está el futuro, la posibilidad de construir un Chile más equitativo. Me parece que esta ayuda social no solamente tiene que ver con ayudar en un momento tan complicado como lo es la pandemia sino que establecer las bases de un cambio de modelo de desarrollo. Espero que estas sean políticas a largo plazo, que estos 3 mil millones de dólares sean permanentes”, planteó el parlamentario. Por su parte, desde le Gobierno, el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se mostró satisfecho con el avance de la agenda de “mínimos comunes”, ya que abrochada la ayuda a las pymes y el IFE universal, estaría la mitad del trabajo hecho. El encargado de las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo dijo que espera poder seguir trabajando en el mismo ambiente de diálogo con la oposición. “Creo que en esta primera etapa de los ‘mínimos comunes’ (…) ha dado no solo un resultado en cuanto al proyecto, sino que ha dado una gran señal al país, en el sentido de que esta es la forma de conducirnos mirándonos a los ojos, compartiendo nuestras deferencias pero siempre pensando en los chilenos. Aquí ha ganado el acuerdo y el diálogo, nosotros sabemos que como Gobierno podemos hacer las cosas mejor”, añadió el secretario de Estado. Ahora ambos proyectos deben ser revisados por la Cámara de Diputados durante los próximos días, aunque el bono de cargo fiscal está en su primer trámite constitucional por lo que se espera que demore un poco más en su promulgación, mientras que el de ayudas tributarias ya está en su tercer trámite y debería ser promulgado próximamente. FOTO portada : Senado

