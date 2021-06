Modificación del plan Paso a Paso: las medidas del Gobierno a contrapelo de las sugerencias de los expertos

En la Región Metropolitana en los últimos días el indicador que da cuenta de cuántos casos nuevos genera cada caso, o indicador R, se ha mantenido en una tasa de 0,84, una de las cifras más bajas desde mediados de septiembre del año pasado. Según lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando este indicador se encuentra por debajo de 1, ya es posible que se esté dando un cierto control en la transmisión de la pandemia. En ese entendido, el Gobierno ha anunciado que este jueves se darán a conocer los cambios en el Plan Paso a Paso trabajado con la mesa técnica y aunque aún no hay ningún anuncio oficial, tanto el ministro de Educación como el de Economía han adelantado que tales modificaciones apuntan a la presencialidad en los establecimientos educacionales y una mayor apertura en el ámbito del comercio. Así, los expertos se mantienen en alerta respecto de la comunicación que haga el jueves el Ministerio de Salud. En entrevista con nuestro medio, el médico internista del Hospital Doctor Sótero del Río y Magister en Salud Pública, Juan Carlos Said, enfatizó en que más que variaciones en el Paso a Paso lo que urge es un cambio de enfrentamiento de la pandemia en nuestro país. “Se necesita más que cambios, aspectos puntuales del plan Paso a Paso, es un cambio de la estrategia que apunte hacia una estrategia de cero COVID, entendiendo que esto no es simplemente decir cuarentenas eternas, sino que es promulgar medidas que reduzcan la circulación del virus en forma acotada, que se sumen a otras medidas como acelerar el proceso de vacunación, optar por ejemplo, por vacunas más efectivas en cortar la circulación viral como Pfizer y Moderna y mejorar la trazabilidad por la vía de implementar la capacidad de testeos con antígenos que permiten reducir el tiempo de espera de un examen que hoy toman de 1 a 3 días, a menos de 30 minutos”. Aunque las cifras de contagio parecen estar evidenciando cierta mejoría, la ocupación de camas críticas se mantiene en números rojos con un 96% y solo 188 camas UCI disponibles. A eso se suma la inquietud de la comunidad médico científica por la estacionalidad que propicia una mayor circulación viral y también la expansión mundial de la variante Delta del Sars-Cov2. Así lo manifestó Matías Goyenechea, cientista político y Magister en Salud Pública quien aludió a la alta transmisibilidad de esta mutación y al hecho que es posible encontrarla en países fronterizos como Argentina y Perú. “Es un escenario altamente complejo, o sea, ya nuestros vecinos están teniendo casos de este tipo de variantes que son muy agresivas y en eso creo que no hay escatimar esfuerzos por evitar lo más posible la llegada de esta variante. Estamos en invierno, recién bajando o disminuyendo nuestros casos y en caso de que pueda generarse una entrada del virus de esta variante y se dé una transmisión comunitaria, probablemente vamos a llegar a un escenario mucho más complejo de lo que hemos vivido hasta ahora”. La misma inquietud expresó el médico Juan Carlos Said quien además aludió al ya sobre estresado sistema sanitario cuyo personal ha estado muy exigido por más de un año y al que se la ha demandado ampliar sus capacidades en orden a entregar atención a los pacientes que lo requieren. “La variante delta nos puede sorprender en una situación muy mala con una ocupación de camas que, en la práctica es casi total. Se habla de un 95 o un 96% de ocupación, pero no hay que olvidar que el sistema está trabajando a más del 300% de su capacidad basal y que los pacientes están siendo atendidos por personal que está menos capacitado o que ha asumido la atención de pacientes críticos, pese a que es algo a lo que no estaban acostumbrados. Además se trata de personal de salud que está experimentando un incremento de las licencias, dificultades para cubrir turnos, entonces, es en ese sistema de salud saturado que nos puede caer esta variante delta y causar una crisis sobre crisis”, señaló el especialista del Imperial College de Reino Unido. El Gobierno ya ha dado algunas luces respecto de hacia donde se dirigirán las modificaciones al esquema de contención de la pandemia a través de las declaraciones del ministro de Educación que planteó que probablemente los establecimientos que están funcionando en Fase 2 y cuyos territorios bajen a Fase 1, puedan seguir entregando clases presenciales a pesar de la cuarentena. A la vez, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a la posibilidad de aumentar los aforos de los locales comerciales. Todo esto en contra de lo que han señalado los expertos y en contraposición a la sugerencia del Colmed de implementar un cortocircuito epidemiológico y una burbuja sanitaria, para frenar los contagios. Para Matías Goyenechea, que también es Presidente de la Fundación “Creando Salud”, estas señales del Gobierno van en contra de lo que se ha propuesto por los científicos para cortar la transmisión. “Son preocupantes las señales que se han dado por parte del Gobierno. Al parecer todo indica que van a tomar las recomendaciones que implican abrir y no relacionadas con el cerrar. Entonces, lo más probable es que terminemos teniendo mayores aperturas en todas las fases y no haciendo caso de que requerimos de un cortocircuito, como propuso el Colegio Médico para cortar la transmisión. Sin esa capacidad que podamos instalar el país, vamos a seguir manteniendo altos niveles de transmisión. Si bien la vacuna ayuda, no es por sí sola lo único que nos va a sacar de esta crisis sanitaria”. “Hace falta una mirada que ponga en el centro una racionalidad sanitaria y no solamente privilegiar ciertas actividades económicas como el comercio. Entiendo que hay un lobby importante del mundo productivo para seguir avanzando en las aperturas, pero si queremos tener una reducción sustantiva y poder garantizar una apertura más prolongada, es mejor hacer lo que señala el Colegio Médico: un cortocircuito por tres semanas y reducir al máximo la circulación. Con estos falsos cierres de la cuarentena, como está ahora en que toda la ciudad sigue funcionando, tendremos una situación oscilante de cierre y reapertura y eso creo que daña más a la actividad económica”, agregó Goyenechea. Pese a que seguimos sin tener anuncios oficiales, la subsecretaria Paula Daza señaló, la mañana de este miércoles desde Punta Arenas, que la vacunación va a jugar un rol importante dentro de este plan Paso a Paso, mientras que el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, agregó que en los diálogos con los expertos, organizaciones sociales y gremios los temas que más se trataron referían a la importancia de la salud mental, el retorno a clases presenciales en colegios y jardines infantiles e incorporar una mirada regional a la hora de decretar las medidas sanitarias. Foto @AP

