Sergio Grez y Convención Constitucional: “Lo que hemos visto en la mañana es el reflejo de lo que es Chile”

El historiador Sergio Grez conversó con Radio Universidad de Chile para analizar el proceso de instalación de la Convención Constitucional. En ese contexto, el académico expresó que “la Convención ha generado grandes esperanzas en un sector importante de la población”, pero que es necesario seguir incentivando la participación ciudadana en este proceso. Asimismo, respecto de la represión policial que se registró esta mañana en las afueras de la sede del Congreso en Santiago, el investigador sostuvo que un grupo de convencionales tiene un “vínculo estrecho” con las movilizaciones y que era “su deber político y moral” hacer presente que la ceremonia “no podía realizarse simulando normalidad”. “Lo que hay que recalcar es que todo lo que hemos visto en la mañana es el reflejo de lo que es Chile actualmente, desde su heterogeneidad, diversidad, fragmentación, contradicciones, enfrentamientos, odiosidades. Eso en el plano político es lo más preocupante por la falta de de articulaciones de sectores que aspiran a transformaciones profundas”, dijo. “Aquí no ha habido una sola respuesta respecto de lo que estaba ocurriendo. Hay actitudes distintas, gente que quiere cantar la canción nacional y otros que no la quieren cantar y quienes no la cantan”, comentó. El académico también indicó que “las fuerzas conservadoras hoy han estado particularmente silentes” y que han tenido “muy pocas palabras” para analizar la situación que se vivió de forma previa a la instalación del órgano constituyente. “Me pregunto si las fuerzas conservadoras (…) no miran con cierto regocijo este cuadro, esperando poder sacar partido de estas contradicciones que fragmentan y tensionan el campo de quienes proclaman ser partidarios de cambios profundos”, analizó. Finalmente, el historiador dijo que la instalación de la Convención Constitucional permite hacer una “radiografía del país”, pero manifestó que es relevante apuntar hacia un cuerpo democrático mucho más amplio y ciudadano.

