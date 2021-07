Ballet Nacional Chileno vuelve a estar presente en los escenarios franceses

“Es casi increíble que podamos gestionar algo así en estos tiempos”, comenta el director artístico del Ballet Nacional Chileno, Mathieu Guilhaumon, acerca del Festival des 8 y la participación que el BANCH tendrá allí el próximo 10 de julio, donde se presentará con las obras Cuarteto y Dúo. Bosquejos de creación, del coreógrafo francés. Se trata de la primera edición de este encuentro, que nace a partir de un workshop de danza realizado en la región de Collioure desde hace ya 50 años. “El año pasado me ofrecieron la posibilidad de tomar la dirección de este taller y me interesaba darle un nuevo impulso, crear un festival, con conversatorios, funciones, etc. Y por supuesto quise invitar al Banch”, explica Guilhaumon respecto de la génesis de esta instancia. Con esto, la compañía llegará por segunda vez a Francia en sus 75 años de existencia, ello luego de la exitosa gira que en 2019 la llevó a recorrer Albertville, Amiens, Mulhouse y Vannes. A diferencia de entonces, esta vez se presentará en un pequeño formato que incluye solo a cuatro de sus bailarines: Marine Garcia, Ignacia Peralta, Facundo Bustamante y Fabián Leguizamón. La pequeña comitiva será así la representante del ballet en este encuentro, considerando las restricciones de movilidad por motivos sanitarios. “Ha sido una gestión muy complicada, pero creo que el esfuerzo vale la pena. Tuvimos que esperar hasta último minuto”, señala el director artístico respecto de las dificultades que ha significado organizar esta participación en un contexto adverso. “En plena pandemia, donde el sector cultural ha sido súper golpeado, lograr una gira a Francia es un gran hito. Es como un acto de resistencia, para que sigamos activos, presentando nuevas propuestas, para que la danza y la compañía sigan presentes”, agrega Guilhaumon desde Europa. Por su parte, Diego Matte Palacios, director del Centro de Extensión Artística y Cultural la Universidad de Chile – organismo a cargo del Ballet –, “la pandemia ha implicado un periodo particularmente duro para el sector de la cultura y las artes, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Aún así, creemos que es clave no decaer y mantener a los cuerpos artísticos activos, por supuesto dentro de las posibilidades y respetando las normativas sanitarias. Si bien en este caso la compañía estará presente con una comitiva muy reducida, esta participación significa un espacio importante que da visibilidad al BANCH, reafirma su alto nivel artístico y lo posiciona dentro del circuito a nivel internacional”. Con el apoyo de la ciudad de Collioure y del Consejo departamental 66, el “Festival des 8 propone diversas actividades que irán desde el 7 al 11 de julio, todas de carácter gratuito. Allí, el BANCH llegará el sábado 10 al Château Royal, un edificio patrimonial donde se presentará en un escenario al aire libre habilitado en una de las plazas del castillo. Lo hará con dos piezas del propio Guilhaumon. La primera, Cuarteto es un juego de correspondencia entre la música de Arvo Pärt, Fratres, y la composición coreográfica, respetando la estructura de la partitura, minimalista, simple y despejada. En tanto Dúo. Bosquejos de creación, es el fruto de un diálogo y de la participación cruzada en un mismo proceso de creación, con la actriz y dramaturga chilena Millaray Lobos. Danza y teatro se observan, se empujan, se alimentan, inventan una escritura singular, que tiene como punto de partida La Tempestad, de William Shakespeare.

