Cristina Girardi: “Así como no es un secreto mi apoyo a Yasna Provoste, tampoco lo es que yo no acato órdenes de partido”

En conversación con la periodista Juanita Rojas y el periodista Raúl Martínez, en la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido por la Democracia, Cristina Girardi, abordó la candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, aseverando que siempre ha sido díscola frente a las directrices del PPD, y en esta pasada, está lejos de cuadrarse en el apoyo a la candidata socialista, Paula Narváez.

Girardi aseguró que desde el principio le ha planteado a su partido que apoya a Provoste en una eventual candidatura, respaldo que viene de un trabajo mancomunado entre ambas, en el que han compartido un itinerario en el ejercicio parlamentario sobre temas como la reforma educacional y el Código de Aguas.

“No es un secreto para nadie la cercanía que yo tengo con Yasna Provoste, y no es una relación, para mí, de la Concertación. Es una relación con ella porque defendimos, y con muchos miembros de la Nueva Mayoría, la educación pública, las reformas del Código de Aguas. Ésa es y siempre ha sido mi postura, yo nunca he apoyado a Paula Narváez. De hecho, cuando me incluyeron en un WhatsApp y Pablo Vidal me preguntó que por qué yo no iba a los encuentros con ellos, yo le dije que estaba apoyando a la Yasna desde un inicio, que no se equivocaran, y me borraron del WhatsApp obviamente y no me mandaron más invitaciones”, señaló.

Girardi explicó que siempre ha sido bastante díscola frente a las determinaciones que emana el Partido, y que ese rasgo es uno de los elementos que tiene en común con la presidenta del Senado, en la medida que ambas han planteado posiciones que han incomodado a la Concertación.

“Así como no es un secreto mi apoyo a Yasna, tampoco es secreto que yo no acato las órdenes de partido. De hecho, cuando nosotras con Yasna Provoste votamos en contra de la Carrera Docente, porque veíamos que nuestro gobierno, no estaba cumpliendo con los acuerdos que se habían generado con nosotras y los profesores, bueno las amenazas y llamadas del Partido fueron varias, de cómo a mí se me ocurría votar en contra del Gobierno. En ese sentido, yo siempre he sido para el PPD una piedra en el zapato, porque no acato órdenes”, explicó.

En ese sentido, la diputada señaló que siempre se ha mantenido al margen de los acuerdos partidarios y en este caso, del apoyo manifestado a la candidata del PS. No obstante, el apoyo a la senadora es de orden individual, no un respaldo al partido de la eventual candidata.

“Comparto un poco el pecado que tiene Yasna Provoste de participar en la DC y yo en el PPD. Es lo que nos reprochan porque en general no coincidimos con las posturas de los partidos (…) Se lo he planteado a la senadora, de que efectivamente el gran problema de ella es la militancia en la DC. Yo la veo a ella como una disidente permanente de la DC, no le ha sido fácil ser aceptada en su partido por su postura, porque muchas veces ha sido más de izquierda e incluso cuando Yasna ha tomado decisiones de votación, ha sido más de izquierda que los propios comunistas y eso lo reconocen ellos mismos”, afirmó.

En esa línea aseguró que ambas han deliberado incluso más a la izquierda del PC y ahora también, del Frente Amplio.

“Gran parte de los problemas que estamos teniendo hoy día con la reforma educacional tienen que ver con estas peleas que dimos. El financiamiento de la educación pública, donde yo fui absolutamente porfiada en plantear que el Estado tenía que financiar a las universidades públicas y no a las privadas. Así también como cuando dijimos que la educación pública tenía que ser financiada y no subvencionada. Los servicios locales que se están creando, el gran problema que tienen es que mantuvieron esta lógica de la subvención y esto fue aceptado por el PC, por el FA y no por nosotras“, aseveró.

En lo relativo a la Unidad Constituyente y a los mecanismos para definir a una sola candidatura frente a los comicios de noviembre, Girardi preliminarmente, afirmó desconocer cómo es que se va a determinar esa decisión, pero que sí considera importante -como lo han planteado muchas figuras del conglomerado- generar primarias convencionales y no reuniones a puertas cerradas.

” Ojala participe la ciudadanía, aunque vote poca gente. Creo que ése es el miedo que se tiene en una primaria y casi uno podría entender que operara aquí una suerte de castigo contra estos partidos que no quisieron ponerse de acuerdo con llegar a primarias legales. Eso es un error que tiene que asumir ese conglomerado, de la capacidad de ponerse de acuerdo, de la incapacidad del PS de pololear con Apruebo Dignidad y que el FA y el PC lo dejaran afuera. Creo que el PS está tratando de jugar un juego de bisagra, que no le llamaría traición, porque tampoco le ha ido muy bien. Me parece que llorar sobre la leche derramada ya no sirve, eso del senador Pizarro de lamentarse por no haber ido a primerias legales, no fue no más, ya no se puede seguir hablando de algo que es imposible remediar y ahora hay que ver con qué mecanismo se definen las candidaturas que se suponen que van a apoyar”, observó.

Retorno a clases

En lo relativo a la política que ha forzado el ejecutivo de retorno presencial a los establecimientos educacionales, la diputada que integra la Comisión de Educación de la Cámara acusó al ministro Figueroa por un absoluto abandono de la educación pública, en cuanto no se ha hecho cargo del desmantelamiento de escuelas y jardines que dependen del Estado.

“Sería interesante que los medios de comunicación pudieran ver el estado de las escuelas. Yo estuve en terreno en la semana distrital, viendo la situación de jardines infantiles y les voy a mostrar las fotos el lunes en la comisión de Educación. Nosotros tenemos una comisión investigadora precisamente de la instalación de los servicios locales, donde por ejemplo, el servicio local de Barrancas no tiene ni siquiera plata para pagar guardias para los colegios y compran determinados equipamientos y esos equipamientos se los roban. En ese liceo, se llevaron computadores, se llevaron todo hasta con camiones, entonces obviamente la implementación de los servicios locales de la educación publica, que están a cargo del Estado, y el propio Estado insiste en la vuelta a clases, no ha sido capaz de hacer las inversiones para que las escuelas y los jardines infantiles estén en buenas condiciones”, criticó.

Dentro de lo que la diputada ha podido atestiguar, los patios de muchas escuelas y jardines son “verdaderos basurales”, cuestión que imposibilita el retorno a clases en la medida que en pandemia, es importante utilizar los espacios al aire libre.

“Me parece una falta de responsabilidad y una falta de criterio tremenda, si aquí no se generan las condiciones reales para tener una infraestructura adecuada para implementar un sistema, que se sabe que va a ser hibrido, donde muchos niños se van a tener que conectar igual de manera telemática, donde tampoco ha habido apoyo del Estado para eso. Hemos visto en muchos medios, que tampoco tienen las herramientas para conectarse. Entonces creo que hay un abandono total de parte del ministerio a la educación pública y es por eso que se está planteando la acusación constitucional contra el Ministro. No es porque no nos gusta que no asista a la Comisión, es por este abandono total a la educación pública”, señaló.