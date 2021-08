Alcalde de Pudahuel pide cierre del Centro CREAD

La acción judicial, apoyada por la diputada Claudia Mix y la convencional Valentina Miranda, busca que se investiguen los graves hechos de pedofilia y explotación sexual denunciados al interior del recinto dependiente del Sename. "El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismo internacionales", señaló el alcalde Ítalo Bravo.

Este martes, el jefe comunal de Pudahuel, Ítalo Bravo (IND) junto a la diputada Claudia Mix (Comunes), la convencional Valentina Miranda (PC) y concejales de la comuna presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección luego de las graves denuncias de abuso ocurridas en el Centro de Menores CREAD de esa comuna que incluso refieren episodios de explotación sexual infantil. El alcalde explicó las peticiones realizadas a la justicia que incluyen iniciar una investigación de los hechos por parte del Ministerio Público, además de oficial al Sename y los ministerios de Justicia y Salud y a la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades en lo ocurrido. En la acción judicial también se solicita que la Cámara de Diputados y el Senado inicien una comisión investigadora y se suspendan las funciones del CREAD de Pudahuel. Todas las peticiones, según señaló la autoridad comunal, tienen como eje central los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en ese lugar. “El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismos internacionales”, señaló Bravo. Por su parte, la diputada Claudia Mix lamentó que persistan este tipo de vulneraciones en los centros dependientes del Sename, centrando sus críticas también hacia el mundo político que no ha sido capaz de hacer cambios reales en favor de las infancias chilenas. “No hemos logrado revertir el actuar del Estado que es el responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes en estos centros que son precisamente para aquello, para protegerlos y claramente no cumplen la función para la que fueron creados. Hay que ir un poco más allá y felicito la acción de ir a la Corte Interamericana pues nuestros tribunales, nuestra justicia no da el ancho para hacerse cargo de una demanda tan sentida”, indicó la diputada. En ese mismo sentido se manifestó Valentina Miranda, convencional por Distrito 8, quien señaló que las denuncias en este centro son una realidad que se repite a lo largo del país ya que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados de manera sistemática. “Apoyamos el cierre del CREAD de la comuna de Pudahuel y esperamos que hoy las autoridades competentes se hagan cargo de esta situación que no podemos seguir viviendo y, por supuesto, avanzar. Algunos decían que los niños son primero, pero parece que los niños van a la cola de toda exigencia política y hoy más que nunca necesitamos autoridades que se pongan a disposición de esta lucha que tiene que estar estipulada por ley pero, en lo concreto, tiene que comenzar a verse en este cambio constitucional”. Las vulneraciones que requieren de la investigación de los órganos competentes fueron expuestas luego de la visita de la jueza del Segundo Juzgado de Familia, Mónica Jéldrez, quien pudo constatar entre otras graves transgresiones, la explotación sexual comercial infantil de niños y niñas raíz de ello. Esta situación motivó que la magistrada junto a Branislav Marelic, miembro del Consejo del INDH, denunciara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los hechos, acción a la que adhirió el municipio de Pudahuel.

