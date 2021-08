Organizaciones y medios producen ciclo de cine protagonizado por Shenda Román

Entre el 26 y el 29 de agosto, la plataforma virtual de Centro Arte Alameda y CineChile presentarán, de manera online y gratuita, seis producciones que protagoniza Shenda Román. La propia actriz inaugurará el ciclo el jueves 26 a las 19.00, participando en el foro “Mujer y política en el cine latinoamericano”, que será transmitido vía Facebook Live del Centro Arte Alameda. En la muestra y de forma exclusiva, también se exhibirán Santiago Violenta, dirigida por Ernesto Díaz, cerrando con Y todo el cielo cupo en el ojo de una vaca muerta de Francisca Alegría, ganadora del Festival Sundance 2017. “Conversando con Shenda Román: sesenta años de cine en Chile” es el nombre de la muestra que producen Centro Arte Alameda, Teatro Las Tablas y el sitio virtual CineChile, patrocinados por Sidarte, la Corporación Cultural de Artistas del Acero de Concepción y la revista digital Primeplano. El periodista Marcelo Morales, director de CineChile, recopiló los antecedentes de Shenda Román que fueron entregados al jurado que, próximamente, dirimirá el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2021; y los organizó en una página web cuyo contenido se hará público en el espacio digital del Centro Arte Alameda en el contexto de este ciclo. Al respecto Morales afirmó: “Apoyé la decisión de Shenda de presentarse al Premio Nacional conociendo su trayectoria en cine. Pero al investigar y recopilar sus antecedentes, se hizo claro que no hay área de las artes de la representación que no haya explorado. Y me preocupa que para las jóvenes generaciones en mi profesión su nombre sea desconocido. Por esa razón, muchas organizaciones hemos sumado fuerzas y habilidades para hacer posible esta muestra, que esperamos cuente con el interés del público”. Por su parte Roser Fort, directora del Centro Arte Alameda, que ha puesto su plataforma virtual y redes sociales a disposición del proyecto, señaló que “Shenda fue una mujer muy adelantada para su época. Una mujer del siglo pasado súper moderna”. “Creemos que la posibilidad de mostrar algunas de sus películas nos permite cumplir una de las misiones del Centro de Arte Alameda: trabajar a través de los contenidos cinematográficos difundiendo el cine nacional de calidad. Esta iniciativa nos parece una contribución necesaria a la cultura nacional y ese es el sentido de todas nuestras plataformas”, dijo. El jueves 26 de agosto, a las 19.00 horas, la actriz inaugurará el evento participando del foro “Mujer y política en el cine latinoamericano” en el cual la acompañarán el crítico de cine René Naranjo; la actriz, directora teatral y escritora Gloria Laso; el crítico de cine e integrante de la revista digital Primerplano.cl, David Vera Meiggs; y Ernesto Díaz, director de la película Santiago Violenta, filme que inaugura la muestra y que estará disponible en exclusiva en la plataforma del Centro Arte Alameda. “Mujeres y política son palabras que se están reconciliando hace poco”, dice Shenda Román. “En mi experiencia, el rol de las mujeres en el cine de nuestra región comienza a ganar peso recién en este siglo. En dos películas he tenido mujeres en la dirección: Rosario Espinoza en La madre del Cordero(2015), que co-dirigió junto a Enrique Farías. También en Y todo el cielo cupo en el ojo de una vaca muerta (2016), dirigida por Fernanda Alegría. Quiero subrayar dos hechos: con las jóvenes generaciones en el cine latinoamericanos cabemos las viejas. Y las mujeres que no tienen rasgos europeos. Las que se parecen más a nosotros, chilenos o latinos. Ese es un gran salto cultural. Debemos hablar de eso”, sostuvo.

El programa de este ciclo continúa con 5 películas nacionales que estarán disponibles los días viernes 27 y sábado 28 de agosto en la plataforma de CineChile a libre demanda: Tres tristes tigres, dirigida por Raúl Ruiz (1968); El Chacal de Nahueltoro (1969) y La tierra prometida (1973), dirigidas por Miguel Littin; y La madre del cordero, dirigida por Enrique Farías y Rosario Espinosa (2015). En tanto, el domingo 29 y cerrando el ciclo, estará disponible Y todo el cielo cupo en el ojo de una vaca muerta, dirigida por Francisca Alegría, ganadora del Festival de Sundance (EE.UU) en su versión 2017. Por otra parte, el acceso al festival estará disponible desde un link dispuesto en la página web de la Corporación Cultural de Artistas del Acero de Concepción.

