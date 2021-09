Las agitadas últimas horas de la Convención Constitucional

El caso del convencional Rodrigo Rojas Vade sigue generando diversas reacciones en el mundo político. Tras reconocer que no padece cáncer, sino, según sus palabras, una enfermedad “estigmatizada”, las críticas tanto dentro como fuera de la Convención Constitucional se han robado la mirada de los medios. Quien salió al paso este martes fue la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, afirmando a CNN Chile que cualquier decisión sobre el futuro de Rojas Vade en la instancia pasará, sobre todo, por él mismo. En ese sentido, la convencional espera que se pueda hablar con Rodrigo Rojas antes del pleno del jueves para comenzar a vislumbrar lo que se hará al respecto. “Una de las cosas que tenemos que lograr es la comunicación con él, porque no hemos podido hablar con él, de hecho tenemos el Pleno el jueves y esperamos, antes del Pleno, un avance en aquello. La política que hicimos es que una persona va a tomar contacto con el grupo de Vade para ver y programar lo que tiene que ver con quién lo reemplaza, pero eso es un proceso que tenemos que definirlo”. Sin embargo, más allá de su situación, las críticas al convencional en cuestión no han cesado, de hecho, este martes llegaron hasta el Congreso Nacional. Y no solo se quedó en críticas, pues la bancada de diputados de Renovación Nacional anunció un proyecto para permitir que convencionales puedan renunciar a su cargo en caso de incurrir en irregularidades. “La presente reforma constitucional persigue seguir la vía constitucional para asegurar la protección de la función convencional constituyente, y ofrecer una salida institucional a la evidente necesidad de permitir a quienes han defraudado la fe pública e incurrido en irregularidades -cuyo conocimiento incluso por los órganos de la persecución penal ha sido dispuesto por la propia Mesa de la Convención- dar un paso al costado”, dice el texto del proyecto. Ante la presentación de la iniciativa, el diputado RN Andrés Longton pidió que la prenormativa se apruebe rápidamente en el Parlamento. “El mecanismo está en nuestra Constitución pero está sujeto a ciertos requisitos para poder concretarse, la renuncia a secas, por motivos personales, no está contemplada, como sí está contemplada para otros cargos de elección popular como alcaldes, concejales, incluso, Presidente de La República. Esperemos que esta reforma constitucional se apruebe con celeridad en este Congreso”. Como si fuera poco, el Caso Vade llegó hasta otro poder del Estado: el Judicial. Tras una denuncia presentada el lunes por la mesa de la Convención, la causa fue asignada al fiscal Patricio Cooper, mismo que ya ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI. Además se solicitó la declaración de Rodrigo Rojas Vade como imputado y los testimonios de Elisa Loncón y Jaime Bassa, ya que ellos firmaron la denuncia. A Contraloría también se ofició para que esta institución remita todos los antecedentes relacionados con la postulación y cargo de Rodrigo Rojas Vade. Ante todo esto, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, afirmó que prestarán toda la colaboración posible. “No hemos sido notificados de esta diligencia. Ciertamente vamos a prestar toda nuestra colaboración como señalamos desde ya en el comunicado del día domingo. Vamos a estar plenamente disponibles para entregar toda la información de la cual podamos disponer a los organismos respectivos”, dijo el abogado. A esto se sumó que la tarde de este martes, diputados oficialistas denunciaron que él y 11 convencionales más reciben el IFE pese a ganar 2,5 millones de pesos mensuales. Además de Vade, se encuentran en la lista Damaris Abarca (Apruebo Dignidad), Mariela Serey (Apruebo Dignidad), Valentina Miranda (Apruebo Dignidad), Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad), Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama), Giovanna Grandón (Lista del Pueblo), Alejandra Pérez (Lista del Pueblo), Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo), Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad), Helmuth Martínez (Lista del Pueblo), Camila Zárate (Lista del Pueblo). Al respecto, la diputada Karin Luck, quien dio a conocer el hecho, sostuvo que no se puede hablar de transparencia si, finalmente, no se practica. “Creo que ninguna persona que ostenta un cargo público debería recibir el IFE, el IFE va en ayuda de todas las personas que lo han pasado mal en la pandemia, y no estamos hablando anterior de que ellos (los convencionales) hayan salido electos, estamos hablando cuando ya habían asumido y ya habían recibido la dieta, entonces ahí ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público no solamente lo tiene, sino que hay que representarlo y serlo, no podemos estar hablando de transparencia cuando al final ellos mismos son los que no la han tenido”. Por su parte, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo no estar interiorizado del tema pero que, de todas maneras, habría que separar a aquellos miembros de la Convención que hayan recibido el IFE antes de ingresar a la instancia. “El Gobierno tiene que velar porque los beneficios sociales sean entregados a quienes corresponde, por supuesto que habrá que distinguir aquellas situaciones de miembros de la Convención que hayan recibido el IFE antes de ingresar a la Convención versus aquellos que lo hayan mantenido”. Ante la denuncia, la constituyente Damaris Abarca salió al paso y señaló que el error es que no se ha actualizado el sistema, en todo caso, aseguró que no tiene ningún IFE en su cuenta. “No es un tema de probidad… Yo soy deportista también, por lo tanto en algún momento recibimos IFE como el 80 ó 90 por ciento de los chilenos. Ahora aquí hay un tema de no actualización y esto fue probablemente (porque) tomó junio, nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio”. “De verdad yo en mi cuenta no tengo el IFE”, agregó. Por su parte, la convencional Valentina Miranda emitió un comunicado explicando que ya se retiró de la ficha Social de Hogares de su madre, donde estaba registrada hasta antes de asumir su cargo. “Nosotros recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto, el Registro Social de Hogares se pagó el 3 de agosto, en el caso mío yo no lo recibí lo recibe mi madre -que es jefa de hogar- y yo decidí retirarme de su ficha de su Registro social de Hogares, precisamente porque me di cuenta de que cursó el pago de julio”. Por ahora, los demás convencionales denunciados no se han referido a la situación.

