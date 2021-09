5428edcb33

Ciencias Nacional Astrónomos desentierran galaxias en el amanecer del tiempo La investigación, en la que participó el astrónomo de la Universidad de Chile Valentino González, fue publicada hoy en la prestigiosa revista científica Nature Raúl Martínez Miércoles 22 de septiembre 2021 20:31 hrs.

Un equipo internacional de astrónomos descubrió dos galaxias que existieron en un período del universo cercano al Big Bang, “descubrimos dos galaxias que tenían una impresionante cantidad polvo, estaban literalmente ocultas/tapadas a una observación óptica normal, es por ello que fue gracias al radio observatorio ALMA, con sus sofisticados equipos, que pudimos descubrirlas”, explica Valentino Gónzález, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El polvo estelar es un conjunto de partículas formada por diversos compuestos químicos, que se puede encontrar en casi todas las galaxias, no obstante, su formación lleva tiempo y no se espera que sea tan abundante a los tan solo 700 millones de años de edad del universo (que es cuando se estima existieron estos dos objetos). Otro factor sorprendente es que fueran dos galaxias: “esto abre la pregunta de cuántas más galaxias andan por ahí ocultas, ahora nos atrevemos a pensar que esto no es un caso aislado. Además nos abre otra interrogante ¿cómo fue que estas galaxias acumularon tanto polvo en tan poco tiempo”, agrega González, quien es también Doctor en Astrofísica de la Universidad California Santa Cruz. El académico señala que otro aspecto a tener en cuenta es que estas galaxias eran compañeras de otras galaxias especialmente brillantes. “Lo anterior puede significar que estas galaxias ocultas crecieron en un ambiente más denso del Universo. Pero por qué acumularon tanto polvo y las otras no, aún no tenemos una teoría para eso y no sabemos cómo ésto influirá en los modelos de formación de galaxias, es algo que debemos seguir estudiando”, agrega. ¿Cómo fueron detectadas estas galaxias? Fue gracias al observatorio ALMA, uno de los radio observatorios más grandes y poderosos del planeta Tierra, “Nosotros estábamos estudiando una galaxia ya conocida y nos dimos cuenta que había otras muy cercanas que no habían sido detectadas antes. Los datos de ALMA nos permitieron determinar que la luz de estas galaxias que habíamos descubierto había sido emitida cuando el Universo tenía apenas 700 millones de años”, dice González El estudio se realizó mediante un “ALMA Large Program” que es un tipo de programa muy ambicioso y cuya obtención se realiza a través de un proceso altamente competitivo, en él se utiliza una fracción importante del tiempo total disponible de un telescopio. En este caso se trató del proyecto REBELS al cual se le otorgaron 70 horas de observación, donde Valentino González es uno de los 4 co-investigadores principales. El descubrimiento de estas galaxias ocultas por el polvo es uno de los primeros resultados publicados del proyecto. Los resultados fueron publicados en la última edición de la revista Nature, en el artículo titulado “Normal, Dust-Obscured Galaxies in the Epoch of Reionization” (“Galaxias normales oscurecidas por polvo en la época de reionización”) cuyo autor principal es el Dr. Fudamoto de la Universidad de Waseda y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Junto a Valentino González también participaron el astrónomo de la Universidad Diego Portales, Manuel Aravena, junto a otros 8 investigadores de universidades de Europa y Estados Unidos. Para ver el comunicado de prensa de ALMA, revisa aquí Para ver el artículo original de la revista Nature, revisa aquí

