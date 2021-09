Gobierno debe atender migración no solo con una mirada policial

dd779bc36d

Siguen las críticas a lo ocurrido el fin de semana en Iquique con la marcha antimigrante y la quema de los enseres de familias de venezolanos llegados a la capital de la Región de Tarapacá. Al rechazo manifestado por representantes de organismos de derechos humanos e internacionales como de Naciones Unidas, se sumaron parlamentarios y políticos que lamentaron estos hechos y apuntaron a la inacción del Gobierno que incentivó la migración hacia Chile, pero no ha asumido su responsabilidad para recibir a quienes salen de sus países de origen. Para la convencional por el Distrito 2 Alejandra Flores, este tipo de situaciones afectan al país y “nos exponen en el concierto internacional”, al tiempo que apuntó que “no ocurren de manera espontánea”. La representante indicó que “la migración es una realidad mundial, por lo que se deben crear y potenciar políticas migratorias mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, adoptando medidas que se apliquen en situaciones como la que estamos viviendo. Cuando los problemas generados por la migración masiva sólo se abordan a nivel nacional, la respuesta en su mayoría será represión y leyes restrictivas, por ello hay que llegar a acuerdos y alianzas con los países vecinos, de modo que prevalezca ante todo el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas”. Quien también se refirió al tema fue el diputado por la Región de Antofagasta y ex alcalde de Calama, Esteban Velásquez, quien señaló que el Ejecutivo no ha tomado “con la seriedad” que requiere el fenómeno migratorio que no es exclusivo de Chile. “En el norte sabemos de acoger a los migrantes porque hemos tenido residentes bolivianos, peruanos por muchas décadas y sabemos convivir en términos culturales como corresponde. Además, esto es hoy día consecuencia de una situación que hace algunos años el propio Presidente Piñera provocó cuando invita a todos los hermanos venezolanos venir a nuestro país de tal forma de tal forma que en ese momento quiere marcar un punto político y una diferencia con el Gobierno de Maduro”, recordó el legislador de la Federación Regionalista Verde y Social. Yasna Provoste: Las expulsiones no son una respuesta viable. Desde la candidatura de Nuevo Pacto Social también se sumaron a los emplazamientos al Gobierno a tener una mirada más global respecto de la migración y no incentivar una política represiva que tenga como eje las expulsiones de extranjeros estigmatizando a la comunidad migrante de ser parte de bandas de delincuentes. “Hace algunos años Sebastián Piñera en la prensa internacional llamaba a los migrantes a venir a Chile; ahora los expulsa con violencia y los tiene en condiciones inhumanas, insalubres, enlodando de paso la imagen internacional de nuestro país”, precisó la senadora y carta presidencial del bloque, Yasna Provoste. Al mismo tiempo agregó que “las expulsiones no son una respuesta viable. Es necesario que exista una respuesta humanitaria, razonable a esta situación. No se puede desalojar a quien ya está desalojado; no se puede expulsar a quien ya fue expulsado de su territorio y no se puede excluir a quien ya está excluido”. Además, manifestó estar de acuerdo con la petición del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien es partidario de crear un albergue para migrantes y acepte la ayuda internacional para luego revisar las solicitudes de los cientos de migrantes que día a día cruzan la frontera hacia Chile impulsados por la promesa de mejores condiciones sociales y económicas hechas por las propias autoridades chilenas hace algunos años. Gobierno venezolano activa Plan “Vuelta a la Patria” Luego de conocer las informaciones llegadas desde Chile sobre la violencia contra ciudadanos venezolanos, la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, rechazó lo que calificó como xenofobia contra migrantes de esa nacionalidad. “Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respecto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales”, comentó en su cuenta de Twitter. Además, la autoridad venezolana subrayó que el Presidente Nicolás Maduro “ordenó activar el Plan Vuelta a la Patria de nuestros herman@s!” Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige alas autoridades nacionales y locales d Chile respeto a la integridad física y sicológica de nuestros connacionales. Pdte @NicolasMaduro ordenó activar el Plan Vuelta ala Patria de nuestros herman@s! https://t.co/UshXZgQOls — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 26, 2021

