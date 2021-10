Hugo Herrera: “Mientras Sebastián Sichel no tenga un discurso político no podrá expandir su presencia en el electorado”

Ha sido por estos últimos días tema de preocupación en el comando del presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, luego del resultado de las encuestas que reportaron un estancamiento del oficialista y el crecimiento de la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast. Hecho al que se suma su rendimiento en el último debate presidencial, que puso en duda la opción de que el exministro del presidente Sebastián Piñera pase a segunda vuelta y que dejó como ganador del encuentro al candidato de la extrema derecha, de acuerdo a Cadem. Según el instrumento, la carrera presidencial la sigue liderando la carta del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con el 23% de las preferencias, seguido de Sebastián Sichel, quien nuevamente marcó 17%, y José Antonio Kast con un 13%. En tanto, en cuarto lugar, se ubicó la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, con un 10%. Bajo ese contexto, el analista político y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, se refirió a los desafíos que enfrenta el presidenciable a menos de dos meses de la primera vuelta, programada para el próximo 21 de noviembre. Herrera señaló que “uno puede distinguir factores de corto y largo plazo en lo que uno podría llamar dificultades de la campaña” y añadió que la aprobación del proyecto de cuarto retiro de pensiones como un elemento que pone en jaque su liderazgo y capacidad de ordenar a la centroderecha. También apuntó que este panorama se complica debido a “su participación en el debate presidencial, que no fue especialmente lucida. Creo que Kast, con una posición más clara, es capaz de plantearse mucho mejor”. Asimismo, sostuvo que una debilidad de Sichel es que “no tiene un pensamiento político propio. La visión fundamental que hay es que un orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Esa es la tesis de (Milton) Friedman en el fondo, que basta que se recupere el crecimiento económico, retocando un poco el sistema para que lo demás venga por añadidura. Pero ese planteamiento se queda corto y uno ve que Sichel se queda corto en todos los temas porque no tiene ese trasfondo político”. “Hoy día el tema es la legitimidad del sistema político en su conjunto, es eso lo que hay que recomponer. Va por un lado la institucionalidad, los discursos y por otro va la ciudadanía (…) Mientras Sichel no tenga un discurso netamente político no va a poder expandir su presencia en el electorado, ni para la derecha donde está Kast, ni para el centro donde en este momento está Yasna Provoste. No tiene cómo disputar votos”, afirmó. Por otra parte, el profesor de la UDP cuestionó la consistencia de la postura de Sebastián Sichel contra las colectividades, señalando que “ha estado en política desde el centro de alumnos, en muchos partidos políticos. No sé si es buen argumento, sobre todo porque esa fórmula me parece que no es de esta época. A Lavín le podía resultar en 1999 con Lagos, pero hoy día pensar así no lo veo muy plausible”. De modo que Herrera indicó que la forma que tendría para repuntar la carta de Chile Podemos Más es que “si él (Sichel) hiciera un planteamiento nítidamente político, volcado al centro donde abogara por terminar los oligopolios, por una propuesta de descentralización, un diseño institucional en su cabeza dirigido a recomponer la legitimidad del sistema, ahí podría verse viable su candidatura. Pero si no lo hace, va a ser el candidato de los empresarios y con una propuesta economicista que es la de Piñera 1, Piñera 2 y Lavín del 99 y la típica derecha de la transición. En el nuevo ciclo eso ya no funciona”, advirtió. Cabe destacar que esta entrevista realizada por Radio Universidad de Chile se desarrolló un día antes de que Sebastián Sichel confesara que hizo retiro de sus fondos previsionales, trasladándolos a una cuenta de APV. Esto, pese a mostrarse públicamente contra la medida.

