c0f31e37e3

3e2941a68d

Vlado Mirosevic: “El gobierno no tiene un plan respecto de la migración” El diputado del Partido Liberal y encargado de la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la situación migratoria, señaló además que el gobierno ha facilitado un problema de convivencia en las regiones del norte de nuestro país. Diario UChile Martes 5 de octubre 2021 11:40 hrs. Me Gusta Compartir

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del partido Liberal y representante de la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, se refirió a la situación migratoria en el norte de Chile y a las políticas que ha adoptado el gobierno central en la materia. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, al respecto, el parlamentario Mirosevic afirmó que “el tema de la migración tiene varias dimensiones, pero lo que demuestra los lamentables hechos que vimos en Tarapacá dan cuenta de un problema de convivencia que se fue incubando hace tiempo y, lamentablemente como en Chile hay un centralismo crónico, no se le puso la atención necesaria”. En ese sentido, Mirosevic agregó que “las causas de la migración son ajenas a cualquier gobierno. Es un fenómeno mundial y que hoy es una crisis continental. Pero en el caso de Chile este problema solo se ha abordado desde el punto de vista de la seguridad, que también es necesaria, pero se ha abandonado todo el resto“. Al respecto, el diputado liberal agregó que “prueba de esto es que el gobierno se negó a la instalación de albergues humanitarios, por lo tanto, obligó a que estos campamentos se mantuvieran en los espacios públicos que, obviamente, generaron un problema de convivencia y eso no tiene que ver con las nacionalidades, de quién fuera el campamento que lleva un año y medio en una plaza va a generar un problema de convivencia, eso no tiene que ver con que sean migrantes, tiene que ver con que nadie viva en esas condiciones infrahumanas”. El diputado Mirosevic se refirió además a la falta de iniciativa de este gobierno para buscar una solución en conjunto con la región a este problema y señaló que “en Europa, por ejemplo, donde hay un sistema regional integrado, se pusieron de acuerdo ante el éxodo de ciudadanos sirios de tener una cuota por país de recepción de migrantes. Aquí no es un problema si nos gusta o no nos gusta la migración, es una realidad, es un hecho. Es prácticamente imposible que dependa de un solo gobierno el frenar o no el ingreso de migrantes. Por lo tanto, la pregunta es cómo hacemos que esto sea de la forma más ordenada, segura y pacífica posible y acá hay responsabilidad directa del gobierno”. Prosiguiendo con ese punto, el diputado Mirosevic sostiene que “el gobierno ha tenido tan mala política que no ha sido capaz de resguardar la convivencia y ha provocado un clima desconfianza y de enfrentamiento que se corona con las imágenes que vimos en Iquique. Si el gobierno hubiese tenido una política más inteligente, no hubiésemos visto las imágenes vergonzosas que vimos en Tarapacá”. Por lo mismo, sostiene Mirosevic, “en América Latina tenemos una integración que depende de la afinidad de los gobiernos y la cercanía de los signos políticos. Eso da cuenta de que estamos muy atrasados en integración latinoamericana, pero alguien debe asumir ese liderazgo y la pretensión de liderazgo del Presidente Sebastián Piñera ha terminado siendo un fracaso total”. Respecto de los problemas que se ha visto en esta materia en Cancillería, el también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja sostuvo que “ha habido improvisación pero eso se lo asigno al Presidente que ha querido en este segundo mandato ser una especie de Canciller y fijar sus propias políticas internacionales. Esas políticas han terminado siendo un fracaso pero no sé si asignar eso a la Cancillería”. El diputado tuvo palabras para los objetivos que busca con la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en esa línea afirmó que “buscamos que el gobierno muestre cuál es su plan respecto de migración. No quiero caer en una política con el gobierno porque creo que ya la mayoría de la gente tiene una opinión formada de esta administración, por lo tanto, lo que se busca es que se deje el abandono de las regiones del norte y medidas concretas”. Siguiendo ese punto, el parlamentario añadió que “yo creo que el gobierno no tiene un plan respecto de la migración. Menos tiene un plan coordinado con las autoridades del norte y yo diría que esta interpelación ya ha servido para algo y es que el gobierno ha comenzado a hacer anuncios inmediatamente”. Foto: Aldo Triacchini B.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del partido Liberal y representante de la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, se refirió a la situación migratoria en el norte de Chile y a las políticas que ha adoptado el gobierno central en la materia. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, al respecto, el parlamentario Mirosevic afirmó que “el tema de la migración tiene varias dimensiones, pero lo que demuestra los lamentables hechos que vimos en Tarapacá dan cuenta de un problema de convivencia que se fue incubando hace tiempo y, lamentablemente como en Chile hay un centralismo crónico, no se le puso la atención necesaria”. En ese sentido, Mirosevic agregó que “las causas de la migración son ajenas a cualquier gobierno. Es un fenómeno mundial y que hoy es una crisis continental. Pero en el caso de Chile este problema solo se ha abordado desde el punto de vista de la seguridad, que también es necesaria, pero se ha abandonado todo el resto“. Al respecto, el diputado liberal agregó que “prueba de esto es que el gobierno se negó a la instalación de albergues humanitarios, por lo tanto, obligó a que estos campamentos se mantuvieran en los espacios públicos que, obviamente, generaron un problema de convivencia y eso no tiene que ver con las nacionalidades, de quién fuera el campamento que lleva un año y medio en una plaza va a generar un problema de convivencia, eso no tiene que ver con que sean migrantes, tiene que ver con que nadie viva en esas condiciones infrahumanas”. El diputado Mirosevic se refirió además a la falta de iniciativa de este gobierno para buscar una solución en conjunto con la región a este problema y señaló que “en Europa, por ejemplo, donde hay un sistema regional integrado, se pusieron de acuerdo ante el éxodo de ciudadanos sirios de tener una cuota por país de recepción de migrantes. Aquí no es un problema si nos gusta o no nos gusta la migración, es una realidad, es un hecho. Es prácticamente imposible que dependa de un solo gobierno el frenar o no el ingreso de migrantes. Por lo tanto, la pregunta es cómo hacemos que esto sea de la forma más ordenada, segura y pacífica posible y acá hay responsabilidad directa del gobierno”. Prosiguiendo con ese punto, el diputado Mirosevic sostiene que “el gobierno ha tenido tan mala política que no ha sido capaz de resguardar la convivencia y ha provocado un clima desconfianza y de enfrentamiento que se corona con las imágenes que vimos en Iquique. Si el gobierno hubiese tenido una política más inteligente, no hubiésemos visto las imágenes vergonzosas que vimos en Tarapacá”. Por lo mismo, sostiene Mirosevic, “en América Latina tenemos una integración que depende de la afinidad de los gobiernos y la cercanía de los signos políticos. Eso da cuenta de que estamos muy atrasados en integración latinoamericana, pero alguien debe asumir ese liderazgo y la pretensión de liderazgo del Presidente Sebastián Piñera ha terminado siendo un fracaso total”. Respecto de los problemas que se ha visto en esta materia en Cancillería, el también integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja sostuvo que “ha habido improvisación pero eso se lo asigno al Presidente que ha querido en este segundo mandato ser una especie de Canciller y fijar sus propias políticas internacionales. Esas políticas han terminado siendo un fracaso pero no sé si asignar eso a la Cancillería”. El diputado tuvo palabras para los objetivos que busca con la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en esa línea afirmó que “buscamos que el gobierno muestre cuál es su plan respecto de migración. No quiero caer en una política con el gobierno porque creo que ya la mayoría de la gente tiene una opinión formada de esta administración, por lo tanto, lo que se busca es que se deje el abandono de las regiones del norte y medidas concretas”. Siguiendo ese punto, el parlamentario añadió que “yo creo que el gobierno no tiene un plan respecto de la migración. Menos tiene un plan coordinado con las autoridades del norte y yo diría que esta interpelación ya ha servido para algo y es que el gobierno ha comenzado a hacer anuncios inmediatamente”. Foto: Aldo Triacchini B.