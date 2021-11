Ex senador Jaime Orpis: “Iré a la cárcel por un delito que no cometí”

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad interpuestos por la defensa del ex senador Jaime Orpis (UDI) en contra de la sentencia dictada en abril pasado y, por ende, deberá cumplir su pena en la cárcel. El otrora parlamentario fue condenado, en diciembre del año pasado, por fraude al fisco y cohecho entre los años 2010 y 2015, por lo que en abril fue condenado a más de seis años de prisión, sin embargo pasará tres años y medio recluido debido a que ya pasó un tiempo tras las rejas. La apelación de Orpis fue desestimada este jueves por la Justicia, ante lo cual el ex senador emitió una declaración en que -asegura- acatará el fallo pese a considerarse inocente del delito de cohecho. “Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”. “Cometí fraude sí, pero cohecho, jamás. Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí”, agregó. Ante su condena, Orpis aseguró que la asume con “tranquilidad”. “Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado (…) si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado ‘caso de las platas políticas’, sin nombres ni responsables”.

