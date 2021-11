b5813f736d

Política Kast por apoyos de Chile Podemos Más: "Tenemos que conversar con todos los que quieran lo mismo: desarrollo, progreso, paz y orden". El candidato presidencial del Frente Social Cristiano indicó que se debe esperar a las definiciones que expresen los partidos que llevaron la candidatura de Sebastián Sichel ante la segunda vuelta de diciembre. Respecto del sujeto detenido portando un arma blanca y una pistola a fogueo cerca del sector donde realizaba una actividad de campaña, el republicano dijo que se debe rechazar cualquier tipo de violencia. Diario Uchile Martes 23 de noviembre 2021 16:27 hrs.

Un sujeto fue detenido en el marco de una actividad de campaña que encabezaba el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, lo que lo obligó a trasladarse hasta otra zona para desarrollar el encuentro y el posterior punto de prensa. El hombre fue sorprendido portando una manopla y una pistola de postones de aire comprimido y luego fue detenido por personal de Carabineros que lo llevó hasta el recinto policial más cercano. Ante el hecho, Kast indicó que si bien desconocía mayores detalles de la situación y de la identidad del hombre, precisó que “nosotros siempre hemos rechazado todo tipo de violencia. Nosotros hemos llamado al diálogo, hemos llamado al orden”. El abanderado presidencial aprovechó de vincular el hecho con lo que se vive cotidianamente en las poblaciones, señalando que “la gente humilde sobre todo, vive con miedo. Y ese es el miedo que nosotros tenemos que ayudar a que se sane en Chile”. A eso agregó que si bien “lo nuestro puede ser circunstancial, hay otras personas que viven con miedo. Vuelvo a recordar lo que dije en el discurso del domingo donde me referí a una familia de Cerro Navia que muere parte de la familia y hoy día vemos el relato del viudo diciendo ‘bueno, no pudimos salir por el segundo piso, no podíamos abrir la puerta porque teníamos tres, cuatro, siete chapas, porque tenemos miedo de que nos asalten’. Bueno, ese miedo es el que nosotros tenemos que ver cómo los vamos a superar”. Kast vinculó el hecho con la situación que enfrentan los detenidos durante el estallido social, señalando que “aquí no podemos seguir planteando leyes que indultan a delincuentes que rompen y saquean todo, no podemos seguir validando a aquellos vándalos que agreden a los bomberos cuando van a los lugares a apagar los incendios. Todas esas cosas tenemos que enfrentarlas y tomar una determinación y aquellos que se están postulando a distintos cargos, que fueron electos o siguen en carrera, tienen que ser radicales en la condena a la violencia”. Apoyos desde Chile Podemos Más y el Partido de la Gente Durante los últimos días, desde la UDI anunciaron un apoyo sin condiciones a la candidatura de Kast, mientras Renovación Nacional planteó que se deben integrar algunos elementos en el programa de Gobierno, como por ejemplo reconocer los efectos del cambio climático y dar garantías de no retroceder en derechos de las mujeres. Además, desde el Partido de la Gente que llevó a Franco Parisi como candidato presidencial alcanzando el tercer lugar de la votación del domingo 21 de noviembre, adelantaron que van a efectuar una consulta virtual para definir su apoyo a uno de los dos candidatos presidenciales. Sin embargo, algunos de sus parlamentarios electos, como Gaspar Rivas, consideran que existe más sintonía con el programa de Kast que con el del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Al respecto, el candidato del Frente Social Cristiano indicó que “me parece bien que se hagan todas las conversaciones al interior de los partidos, que se hagan todas las consultas ciudadanas. Esto tiene que ser siempre en libertad. Cada uno que se quiera sumar a esto, a este proyecto país, tiene que hacerlo en mucha libertad, con libertad y con convicción”. Sobre una eventual cercanía con la tienda que lidera Franco Parisi, Kast dijo que “espero poder tener la mayor cantidad de coincidencias con los diputados electos del Partido de la Gente, con sus directivos. Claramente hay cosas que nos unen, hay temas por ejemplo como el Estado pequeño, austero, eficiente, el tema de emprendedores que yo creo que tenemos una misma mirada de lo que queremos para un país desarrollado”. Afirmaciones de Johannes Kaiser: “Hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto” Uno de los temas que se ha debatido intensamente en redes sociales es el programa que realizó en el mes de septiembre el ahora diputado electo del Partido Republicano Johannes Kaiser (hermano del economista Axel Kaiser), quien cuestionó haber instaurado el derecho a voto para las mujeres. “Hay una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar, porque tienen miedo a los inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú te preguntas si el derecho a voto fue buena idea”, comentó en aquella oportunidad. Consultado sobre estos dichos, Kast estimó que primero “hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo del tema”, para luego indicar que no estaba de acuerdo con esas afirmaciones que le fueron comentadas por una periodista en el punto de prensa pues dijo que no las conocía. Por eso adelantó que luego de analizar el momento en el que se dieron estas declaraciones de Kaiser, “él tendrá que dar una explicación de sus dichos”, estimó.

