Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: en la calle, el Congreso y la Convención las feministas alzan la voz

Una masiva marcha tuvo lugar este jueves en el centro de Santiago. Desde Plaza Baquedano -bautizada popularmente como Plaza Dignidad- miles de mujeres partieron con dirección a Los Héroes para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Alrededor de las 18:30 horas, la columna comenzó a avanzar enmarcada por banderas, pancartas y gritos en alusión a la causa feminista. El tránsito fue cortado en en gran parte de la Alameda y, pese a que la marcha no estaba autorizada, no se registraron mayores incidentes con Carabineros que, de todas maneras, custodió las inmediaciones del Palacio de La Moneda con carros lanzaaguas y lanzagases. Continúa avanzando la marcha por la Alameda en el #25NOV, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres SOMOS + ¡Ni un paso atrás!#SomosMás #NiUnPasoAtrás#FeministasEnTodosLados pic.twitter.com/kRgOExWLnK — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) November 25, 2021 La convocatoria fue realizada por diversas agrupaciones feministas, entre ellas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Su vocera, Isadora Castillo, resaltó la importancia de manifestarse ante la arremetida de la ultraderecha en la política nacional. “No daremos paso atrás ante la amenaza de la ultraderecha y el fascismo que podría atentar contra la autonomía de las mujeres y las disidencias sexo genéricas de este territorio. Hacemos un llamado a todas las mujeres a manifestarse por nuestra decisión intransable de vivir vidas libres de violencia, participando de las acciones ya confirmadas en más de 65 territorios del país y a organizarlas en calles y plazas públicas si no las hubieran de manera que la rebeldía feminista se extienda por todos los territorios”, precisó la dirigenta. Efectivamente, por muchos territorios a lo largo y ancho de Chile las mujeres salieron a calles y plazas para decir basta de violencia machista. En el Parlamento también se hicieron eco de la fecha. La diputada de Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Mujeres y equidad de Genero de la Cámara Baja, Maite Orsini. resaltó la necesidad de organizarse ante al amenaza de un proyecto político que es, a juicio de la parlamentaria, anti-mujeres. “Siempre nos han dicho que somos exageradas pero por algo sigue existiendo este día, por algo tenemos que seguir conmemorando la lucha por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y hoy día en medio de discursos de odio y de violencia hacia nosotras, en medio de la aparición de un proyecto político que es verdaderamente anti-mujeres hago un llamado a todas las chilenas, hago un llamado a que no retrocedamos, a que sigamos avanzando, a que nos demos las manos y no nos soltemos porque vienen tiempos difíciles en los que tendremos que estar juntas. Estoy convencida de que si nos mantenemos así, nadie podrá quitarnos nuestros derechos”, aseveró. Por su parte, la Convención Constitucional también realizó acciones por la fecha. La más importante, fue el ingreso de la segunda propuesta de norma constitucional que, de ser aprobada, quedará plasmada en la eventual futura Carta Fundamental. La norma señala que el “Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”. También se estipula que “el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”. Carolina Videla, constituyente comunista y una de las firmantes de la iniciativa, expresó su alegría por el ingreso de la normativa la que, espera, sea aprobada por la instancia. “Estamos anunciando, junto a las compañeras feministas, la presentación de la norma constitucional para establecer una vida libre de todas las violencias a las mujeres y niñas del territorio, así que estamos muy felices, muy contentas y esperamos que esta nueva Constitución, efectivamente, garantice una vida libre de violencia para las mujeres de Chile”. Además de Videla, la normativa fue firmada por las convencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (IND), Íngrid Villena (exLista del Pueblo), Constanza Schönhaut (CS), Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales), Ramona Reyes (exLista del Pueblo), Bessy Gallardo (Ind-PRO), Damaris Abarca (Ind. CS), Malucha Pinto (PS), Janis Meneses (IND), Patricia Politzer (Ind. No Neutrales), Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo), Alejandra Pérez (exLista del Pueblo) y Tania Madriaga (exLista del Pueblo). Además de las 16 firmantes, se adhirieron otras 40 convencionales.

