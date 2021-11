e6383d0be9

Trabajo Fenatrafar se manifiesta en el día contra la violencia hacia la mujer exigiendo cierre anticipado del comercio En el frontis del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las trabajadoras de cadenas Salcobrand acusaron además la modificación impositiva y unilateral de sus contratos, lo que las ha obligado a cumplir más funciones sin aumento salarial. "Como trabajadoras sufrimos a diario la vulneración como mujeres" sostuvo la dirigenta del gremio, Georgina Carrasco. Maria Luisa Cisternas Jueves 25 de noviembre 2021 19:43 hrs.

Durante esta mañana en el frontis del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Cadenas de Farmacias de Chile (Fenatrafar) protestaron por el cierre anticipado del comercio para las 19 horas. Esto en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en cuanto la demanda, arguyen desde el gremio, permite que cientos de trabajadoras puedan terminar sus jornadas a un horario adecuado sin verse expuestas a mayores riesgos. Por este motivo es que llamaron a la titular del ministerio, Mónica Zalaquett, a apoyar este requerimiento en atención de que la mayoría de las personas que se desempeñan en el área del retail son mujeres. Al respecto Georgina Carrasco, dirigenta de Fenatrafar, del sindicato Salcobrand N° 2 e integrante de la Alianza de Trabajadoras del Comercio (Atcomer), sostuvo que “podemos decir como trabajadoras que sufrimos a diario la vulneración como mujeres porque trabajamos en un horario hasta tarde, donde nosotras salimos a la calle y no hay locomoción, no hay nada. Hay mujeres que han sido asaltadas y violadas“, señaló. Por otro lado, Carrasco denunció que no existen flexibilizaciones laborales que permitan a las mujeres asumir su rol de madres o cuidadoras con el trabajo que desempeñan en la cadena de farmacia. “El día a día de la mujer, si yo quiero llevar a mi hijo a mi colegio, si yo llego 20 minutos atrasada, a mí me ponen una carta de amonestación o después comienzan las amenazas de que nos cambian de local entonces eso es vulnerar los derechos de la mujer a ser madres porque nosotras somos madres trabajadoras, esposas y algunas mujeres que son solas tienen que criar a sus hijos, entonces aquí no hay una facilidad para que la mujer pueda cumplir sus funciones como mujer y como trabajadora”, criticó. En esa línea es que las trabajadoras de farmacias Salcobrand denunciaron cambios unilaterales en sus contratos, lo que las ha obligado a asumir más funciones bajo el mismo salario. De lo contrario, son trasladas a otros locales de la cadena lo que termina por repercutir en sus vidas y la de sus familias, explicaron. “Yo vendo medicamentos y ahora el nuevo contrato me exige que yo debo hacer muchas cosas más como por ejemplo barrer, reponer, sacar vencimiento de perfumería, un montón de otras cosas, además por la misma cantidad de dinero y siento que eso es un abuso. Además es unilateral porque me están obligando y como no quiero firmar me están cambiando de local“, señaló Ana Romero, auxiliar de farmacia Salcobrand. Su par, Carmen Sandoval aseguró que el traslado al que fue sometida, “me afecta muchísimo porque yo tengo a mi hija estudiando en una comuna y a mí me cambian para trabajar en otra comuna. O sea yo tengo que organizar mi vida en cinco días porque ese es el plazo que me dieron para presentarme en otro local a trabajar (…) Para mí es terrible”, lamentó. En el contexto de la manifestación, la dirigenta de Fenatrafar trajo a colación el punto del programa de gobierno del candidato presidencial, José Antonio Kast, que suprime el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, considerándolo una amenaza que reducirá los derechos a opinar de las mujeres. “Pregunten qué es lo que queremos nosotras, no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotros somos trabajadoras. Los derechos tienen que existir y mantenerse, no porque cambie un gobierno nos van a quitar cosas”, arguyó. En esa línea Carrasco agregó que la permanencia del Ministerio de la Mujer es relevante en términos de la representación de las ciudadanas, “necesitamos un ente que nos escuche (…) que se respeten las leyes hacia la mujer. Si hay un hombre que opine entonces estamos mal, tiene que ser una mujer incluida”, sostuvo. A la convocatoria se hizo presente las diputadas electas, Alejandra Placencia y Lorena Pizarro; la Core, Claudina Núñez y la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, quien hizo hincapié en la necesidad de regular la jornada laboral a modo de reducirla a 40 horas y legislar también materias como el adelanto del cierre del comercio para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Reunión con la ministra A partir de las 15 horas de este jueves la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, se reunió con los integrantes de la Alianza de Trabajadores del Comercio, tras lo cual se comprometió a interceder por el proyecto de cierre anticipado del comercio en la Comisión de Trabajo del Senado.

