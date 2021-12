4c7f5c1723

Salud Urge retomar testeo para enfrentar pandemia del VIH Desde ONUSIDA señalaron que la enfermedad sólo se puede revertir con acciones permanentes. Mientras, en conversación con Radio Universidad de Chile, el doctor Alejandro Afani indicó que se debe recuperar el terreno perdido durante la pandemia del Covid 19. Diario Uchile Miércoles 1 de diciembre 2021 15:32 hrs.

“El Sida sigue siendo una pandemia”, sostiene en su mensaje con motivo del Día Mundial de esta enfermedad la directora ejecutiva de ONU Sida, Winni Byanyima. La representante agregó en su carta que “allí donde los líderes trabajan de forma audaz y conjunta, haciendo hueco a los últimos adelantos científicos, prestando servicios que satisfacen todas las necesidades de las personas, protegiendo los derechos humanos y manteniendo una financiación adecuada, las muertes relacionadas con el sida y las nuevas infecciones por el VIH son cada vez menos frecuentes”. En Chile, entre enero y mayo de este año 2021 se han confirmado mil 972 casos nuevos de VIH por parte del Ministerio de Salud, mientras que en 2020 la cifra llegó a los 4 mil 446 nuevos contagios, de los cuales el 57,5 por ciento correspondía a jóvenes entre los 20 y los 34 años. En conversación con la primera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, el Director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, señaló la importancia de recuperar terreno en el testeo que se vio afectado como consecuencia de las cuarentenas a raíz del Covid 19. “Eso tuvo un impacto en hacerse testeo, en los exámenes de VIH y eso también aumenta la brecha, más aún, de personas que tienen el virus y que no conocen su diagnóstico. Y eso evidentemente es un retroceso”, comentó el especialista. Afani insistió en que “se debe ganar terreno si es que no hay un descalabro adicional del Covid, ya que estamos en una fase más controlada, de poder avanzar rápidamente a diagnosticar más personas y ponerlas en tratamiento. Eso hace que la enfermedad no avance y, por otro lado al estar en tratamiento, eso hace que no transmitan el virus a otras personas” precisó al ser consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano. El especialista en inmunología y académico de la Universidad de Chile agregó que es necesario que el testeo sea llevado “adonde están los jóvenes, que es el nicho más grande donde ha aumentado el VIH y eso hace que haya determinado un incremento en los últimos años”. Respecto de los fallecimientos de pacientes diagnosticados con VIH y en su etapa más avanzada con Sida que tiene serios efectos en el sistema inmune de las personas, Afani indicó que lamentablemente siguen ocurriendo producto que no se logra testear esos casos. “Son personas que llegan muy tardíamente a su diagnóstico. O sea, hoy día existen tratamientos que son excelentes, que son muy potentes, que tienen muy pocos efectos adversos, muy pocas toxicidades, pero el resultado es muy favorable cuando las personas acceden al tratamiento de manera precoz y temprana y ahí tiene un resultado muy positivo”, subrayó el médico.

