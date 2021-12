Posiciones divididas se toman el Congreso en la antesala de la votación del proyecto de cuarto retiro

La iniciativa será discutida este viernes en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que el Gobierno decidiera ponerle discusión inmediata. En la oposición plantean que no hay excusas para faltar, mientras en el oficialismo advirtieron la presentación de un quinto retiro.

Con expectación se prevé para mañana viernes la discusión del proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales y un segundo adelanto de las rentas vitalicias, tras la determinación de La Moneda de ponerle discusión inmediata. Todo esto, en medio de ausencias parlamentarias entre las que figuraba el presidenciable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se encontraba de gira en el norte del país. Hecho que lo ponía especialmente en aprietos, ya que sin su voto peligraría la aprobación de la iniciativa- que requiere de 93 respaldos- puesto que al tratarse de una reforma constitucional los pareos no sirven, a diferencia de lo que sucedió con la tramitación del proyecto de aborto. Este hecho fue criticado por distintos parlamentarios de la oposición, quienes señalaron que se trataría de una “jugada sucia” por parte del Ejecutivo para hacer caer el proyecto y por la que instaron al sector a estar presentes “cueste lo que cueste” en la votación que llevará a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados. En conversación este jueves con Tele13 Radio, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, defendió la postura del Ejecutivo de modo que “este tema se zanje y no se prolongue más esta incerteza en el tiempo”. Asimismo, ratificó el anuncio del subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavéz, sobre recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe el cuarto retiro de las AFP. Pese a este escenario, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y principal impulsora de estos retiros, Alejandra Sepúlveda, se mostró optimista y expresó que “por los cálculos que nosotros tenemos, por lo menos todos los diputados y diputadas de la oposición van a estar en la Sala a partir de las 10:00 de la mañana”. Asimismo, instó a parlamentarios oficialistas que apoyaron previamente la medida a que “no tengan ninguna excusa para faltar ni menos para votar en contra. Yo creo que hoy día la ciudadanía lo que espera es una coherencia, una consistencia y que nadie se de vuelta la chaqueta, ni menos que falte frente a una votación tan importante como esta”. Una línea similar planteó el diputado del Movimiento Unir e integrante de la comisión mixta, Marcelo Díaz, quien afirmó que “estamos asegurando la presencia de todas las diputadas y diputados del Frente Amplio y Apruebo Dignidad, esperamos que el resto de la oposición también haga su tarea, que no falte ningún solo voto y confiando en la coherencia en el cumplimiento de los compromisos, de la palabra empeñada de todos aquellos diputados y diputadas de derecha que votaron a favor del retiro en la primera votación que tuvo la Cámara, que no hay razón alguna para que mañana no vayan a votar”. El diputado Partido Socialista, Leonardo Soto, consideró que “el pronóstico acerca de la votación de mañana es reservado, nadie lo puede asegurar a ciencia cierta, pero los primeros aprontes parecen indicar que el Gobierno tiene una estrategia muy consistente para lograr el rechazo del proyecto de cuarto retiro”. En ese sentido, el legislador acusó que el Ejecutivo “está ejerciendo una presión brutal sobre sus parlamentarios mañana, tarde y noche y buscando por los medios legítimos y hasta ilegítimos que no se presenten a votar el día de mañana. La clave va a ser básicamente comparar la votación de mañana con la de hace un par de meses, donde se votó el proyecto de cuarto retiro en la Cámara de Diputados. En esa ocasión se consiguieron 94 votos y hubo 18 diputados oficialistas que lo aprobaron (…) habrá que ver quiénes cambian de opinión o no”. En tanto, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, sostuvo que el nuevo texto quedó con más complicaciones y apuntó que “si el texto original ganó por un voto en la Cámara, perfectamente podría perder por estrecho margen”, criticando la resolución tomada respecto a las rentas vitalicias, puesto que irroga gasto fiscal. “Creo que hay muchos planes ocultos aquí, que hay personas que quieren que se rechace porque encuentran que es una mala política pública, que hace daño a la inflación, a los créditos hipotecarios, que ya se han recuperado un millón 500 mil empleos (…) y lo triste es que en el ascensor todos te dicen fuera de micrófono que es una mala idea, pero después al momento de votar, lo votan a favor para hacerse los más populares o los más amigos de ciertos círculos de la ciudadanía”, agregó Alessandri. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, dijo que “si efectivamente se logra dilucidar que hubo una maquinación que buscaba entorpecer el avance a través de adelantar esto a última hora, les advierto que ingresaré un quinto retiro los próximos días porque la forma en cómo se entorpeció el avance de este cuarto retiro no tiene nombre”. Con todo, lo cierto es que en el oficialismo uno de los parlamentarios que estará ausente en la votación será el Evópoli Andrés Molina, quien se encuentra con Covid positivo. Radio Universidad de Chile, se contactó con el diputado para saber si tras este contagio hay más legisladores afectados, lo que fue confirmado; sin embargo, evitó especificar nombres. Mientras los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson informaron que votarán el cuarto retiro en el Congreso, suspendiendo su permiso sin goce de sueldo para trabajar en la campaña presidencial de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre.

