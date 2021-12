Gloria Münchmeyer: “Todavía no sé qué es el humor”

Con una actividad presencial, el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales (UDP) reconoció a la actriz Gloria Münchmeyer con el Premio Nacional de Humor Jorge “Coke” Délano 2021, galardón que es entregado cada año con el objetivo de destacar a aquellos exponentes que, a lo largo de su carrera, han contribuido al desarrollo del humor y la comedia nacional. En ese sentido, la artista fue reconocida de manera unánime por un jurado integrado por Ricardo Martínez, académico de la escuela de Literatura Creativa de la UDP; Bernardita Ruffinelli, periodista y comediante; Álvaro Díaz, periodista, productor, director de cine y televisión; y Patricia Poblete, investigadora de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finis Terrae. Asimismo, el comité fue presidido por Rafael Gumucio, escritor y director del Instituto de Estudios Humorísticos del plantel. “María Gloria Münchmeyer Barber ha hecho una contribución notable al género humorístico en nuestro país. Sus representaciones en programas televisivos históricos como Los Valverde, La Manivela y Mediomundo han nutrido el imaginario humorístico colectivo de generaciones de chilenos”, dijo Patricia Poblete respecto de la decisión del jurado. “A la vez, su participación en series más recientes como las versiones nacionales de Tres son multitud y Los años dorados dan cuenta de la persistencia de su compromiso con el género”, añadió la académica. En ese contexto y en conversación con el escritor Rafael Gumucio, la actriz se mostró agradecida respecto del galardón e indicó que el premio le resultó toda una sorpresa: “Cuando recibí la llamada telefónica anunciando esto, lo primero que pensé fue que era una tomada de pelo”, confesó. “Tuve que colocarme en el lugar, que es bien difícil, porque tengo segundo medio no más. No tengo academia. A mí la academia me asusta mucho. Estudié teatro por mis propios medios, incluso fuera de Chile, pero nunca hice universidad. Entonces, me aterroriza un poco la academia”, sinceró la actriz. Asimismo, se refirió a su idea de la comedia y apuntó: “Todavía no sé qué es el humor (…). Tiene un componente de inteligencia y demanda del espectador una serie de asociaciones vitales para que, reconociéndolas, celebre con la risa y con una cosa que se entiende como un intercambio molecular que se produce en el absoluto presente de la representación teatral”. Por otra parte, la actriz dedicó el premio al actor Andrés Eugenio Rillón e indicó que “hacer reír es una de las cosas más placenteras que existe en la vida”. En tanto, repasó su trayectoria y sostuvo que su carrera estuvo teñida por altos y bajos. En primer lugar, recordó su trabajo junto al Teatro Ictus, compartió anécdotas sobre el inolvidable segmento de la Vicky y la Gaby y comentó que uno de los momentos más difíciles que debió enfrentar fue el periodo de la telenovela La Madrastra. “La Madrastra se hizo en una época en que la gente tomaba muy en serio la teleserie y la tomó en serio y se hizo carne en el público. Para el último capítulo, no había gente en las calles, autos. Fue una cosa tremenda (…). La gente estaba desesperada por saber el desenlace, quién mató a Patricia y era yo”, recordó. “Me bajó un pánico, porque había un morbo tan grande en el público que yo dije: me van a matar. Así que escondí el teléfono en un baúl que teníamos en la casa y, después que se dio el capítulo, empezaron los llamados telefónicos y me golpeaban la puerta. Me fui a vivir a la casa de mi hermana, porque era asedio, como si realmente yo hubiera matado a Patricia. Así de psicóticos estábamos”, compartió la actriz. Finalmente, la actriz valoró la reapertura de los espacios culturales y señaló que hoy el público es distinto al de la pre pandemia. “Ahora llegan un poco tristes y se van entusiasmando en la medida que transcurre la obra. Hay más silencio, no se ríen en las mismas partes y, por supuesto, eso nos va modificando a nosotros”, concluyó. El Premio Nacional de Humor Jorge “Coke” Délano surgió en 2008 y, entre sus galardonados, destacan figuras como Andrés Rillón, Jaime Celedón y Delfina Guzmán. Gloria Münchmeyer es la tercera mujer en ser reconocida con este premio.

Con una actividad presencial, el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales (UDP) reconoció a la actriz Gloria Münchmeyer con el Premio Nacional de Humor Jorge “Coke” Délano 2021, galardón que es entregado cada año con el objetivo de destacar a aquellos exponentes que, a lo largo de su carrera, han contribuido al desarrollo del humor y la comedia nacional. En ese sentido, la artista fue reconocida de manera unánime por un jurado integrado por Ricardo Martínez, académico de la escuela de Literatura Creativa de la UDP; Bernardita Ruffinelli, periodista y comediante; Álvaro Díaz, periodista, productor, director de cine y televisión; y Patricia Poblete, investigadora de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finis Terrae. Asimismo, el comité fue presidido por Rafael Gumucio, escritor y director del Instituto de Estudios Humorísticos del plantel. “María Gloria Münchmeyer Barber ha hecho una contribución notable al género humorístico en nuestro país. Sus representaciones en programas televisivos históricos como Los Valverde, La Manivela y Mediomundo han nutrido el imaginario humorístico colectivo de generaciones de chilenos”, dijo Patricia Poblete respecto de la decisión del jurado. “A la vez, su participación en series más recientes como las versiones nacionales de Tres son multitud y Los años dorados dan cuenta de la persistencia de su compromiso con el género”, añadió la académica. En ese contexto y en conversación con el escritor Rafael Gumucio, la actriz se mostró agradecida respecto del galardón e indicó que el premio le resultó toda una sorpresa: “Cuando recibí la llamada telefónica anunciando esto, lo primero que pensé fue que era una tomada de pelo”, confesó. “Tuve que colocarme en el lugar, que es bien difícil, porque tengo segundo medio no más. No tengo academia. A mí la academia me asusta mucho. Estudié teatro por mis propios medios, incluso fuera de Chile, pero nunca hice universidad. Entonces, me aterroriza un poco la academia”, sinceró la actriz. Asimismo, se refirió a su idea de la comedia y apuntó: “Todavía no sé qué es el humor (…). Tiene un componente de inteligencia y demanda del espectador una serie de asociaciones vitales para que, reconociéndolas, celebre con la risa y con una cosa que se entiende como un intercambio molecular que se produce en el absoluto presente de la representación teatral”. Por otra parte, la actriz dedicó el premio al actor Andrés Eugenio Rillón e indicó que “hacer reír es una de las cosas más placenteras que existe en la vida”. En tanto, repasó su trayectoria y sostuvo que su carrera estuvo teñida por altos y bajos. En primer lugar, recordó su trabajo junto al Teatro Ictus, compartió anécdotas sobre el inolvidable segmento de la Vicky y la Gaby y comentó que uno de los momentos más difíciles que debió enfrentar fue el periodo de la telenovela La Madrastra. “La Madrastra se hizo en una época en que la gente tomaba muy en serio la teleserie y la tomó en serio y se hizo carne en el público. Para el último capítulo, no había gente en las calles, autos. Fue una cosa tremenda (…). La gente estaba desesperada por saber el desenlace, quién mató a Patricia y era yo”, recordó. “Me bajó un pánico, porque había un morbo tan grande en el público que yo dije: me van a matar. Así que escondí el teléfono en un baúl que teníamos en la casa y, después que se dio el capítulo, empezaron los llamados telefónicos y me golpeaban la puerta. Me fui a vivir a la casa de mi hermana, porque era asedio, como si realmente yo hubiera matado a Patricia. Así de psicóticos estábamos”, compartió la actriz. Finalmente, la actriz valoró la reapertura de los espacios culturales y señaló que hoy el público es distinto al de la pre pandemia. “Ahora llegan un poco tristes y se van entusiasmando en la medida que transcurre la obra. Hay más silencio, no se ríen en las mismas partes y, por supuesto, eso nos va modificando a nosotros”, concluyó. El Premio Nacional de Humor Jorge “Coke” Délano surgió en 2008 y, entre sus galardonados, destacan figuras como Andrés Rillón, Jaime Celedón y Delfina Guzmán. Gloria Münchmeyer es la tercera mujer en ser reconocida con este premio.