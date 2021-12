Cristina Dorador y segundo tiempo de la Convención: “Tenemos que tener una comunicación efectiva”

09bed135cd

0f1cc6f058

Será el próximo 4 de enero que la Convención Constitucional deberá elegir a su nueva mesa directiva para continuar con el mandato ciudadano de elaborar una nueva Carta Fundamental. En ese contexto, la convencional constituyente por el Distrito 3, Cristina Dorador, anunció su candidatura para suceder en el cargo a Elisa Loncón en la presidencia del organismo, siendo apoyada por los Movimientos Sociales Constituyentes. A esta opción se suma la constituyente por el Distrito 10 de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, quien también manifestó su disponibilidad para presidir a la Convención. En conversación con la primera edición de Radioanálisis con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Cristina Dorador se refirió a estas próximas elecciones y el resultado de la segunda vuelta presidencial que dejó como ganador al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Sobre la sorpresiva victoria del presidente electo en el norte del país- donde se impuso en primera vuelta el exabanderado por el Partido de la Gente, Franco Parisi- la constituyente por la región de Antofagasta dijo que esto tiene que ver con que “hay una crítica sostenida a los partidos políticos, también a las últimas décadas de gobierno porque las regiones del norte se sienten muy excluidas, muy abandonadas, siendo que son las que más producen en el erario nacional, en parte por la minería; sin embargo, tenemos grandes deficiencias. Entonces, hay una cierta desconfianza hacia las normas clásicas”. Por ello, sostuvo “que este candidato Parisi ofrecía ser no político, la gente optó votar por él. Sin embargo, en la segunda vuelta el panorama cambió principalmente creo yo, aparte por el trabajo que se hizo desde los comandos respectivos, por la auto organización de las personas que se auto convocaron e hicieron grupos de apoyo, pensando en la nueva Constitución porque la región de Antofagasta fue también una de las regiones que más votó por el Apruebo. La gente está esperando cambios grandes que van a venir de la Constitución y, por lo mismo, se movilizaron a tal punto de dar vuelta este resultado”. En cuanto al compromiso de Gabriel Boric con la regionalización y los anhelos del sector que representa, Dorador sostuvo que “hay tópicos que son claves, que son avanzar en zonas de descentralización real, que no sean accesorias, sino que también tengan autonomía política, económica y financiera que es importante porque está esta sensación común de que, a pesar de producir tanto, las externalidades- por industrias extractivas, basadas en la exportación de materias primas- no ven los beneficios, no se ve el famoso progreso, no llega”. En ese sentido, Dorador apuntó que “muchas decisiones que son de la vida cotidiana tienen que pasar por Santiago y eso ya es realmente insostenible. Las demandas básicas, si uno va a Calama lo que pide la gente es un hospital oncológico para poder tratar a los enfermos de cáncer, que es una de las zonas con los índices más altos de Chile que se relaciona con la minería. Por lo tanto, cuando se piensa en profundizar en estas prácticas económicas también hay que pensar que va a aumentar igual sus efectos. No se pueden ver estas problemáticas aisladas”. Respecto a la renovación de la mesa directiva de la Convención Constitucional y los desafíos para encarar el trabajo de la instancia en 2022, la constituyente Cristina Dorador expresó que “esta segunda etapa como gran objetivo es llegar al apruebo de la nueva Constitución; sin embargo, el camino es incluso más importante en el contexto de las complejidades, ya que se necesitan establecer diálogos, conversaciones transversales para poder avanzar de forma sostenida, siguiendo el cronograma ya aprobado, la aprobación de distintas normas y también las discusiones que se van a dar respecto a ellas”. Asimismo, destacó que algo crucial es que “tenemos que tener una comunicación efectiva respecto de los avances del proceso constituyente a todos los territorios y regiones de Chile, ya que bien sabemos que el plebiscito (de salida) es obligatorio, pero más allá de eso es fundamental que todas las personas se sientan y sean parte del proceso constituyente. Así que es muy importante fomentar la participación y los distintos mecanismos que tenemos en nuestro reglamento para ello”. Consultada por las declaraciones de la constituyente cercana al Partido Republicano, Teresa Marinovic, sobre la idea de extender el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, Dorador sostuvo que “los tiempos que tenemos ya diseñados han sido los que se nos otorgaron en la reforma constitucional que se hizo para echar a andar este proceso constituyente y tienen que ser respetados. Tenemos que seguir las reglas”. “Sería interesante pensar un poco tiempo más, pero políticamente y también creo para las expectativas que existen eso no es posible. Nosotros tenemos que respetar los acuerdos y los plazos, por lo tanto, el período todos los estamos programando para entregar este proyecto de nueva Constitución el 4 de julio de 2022 y hay que concentrarse en eso”, añadió. En cuanto a la manera de enfrentarse al desgaste producto de la circulación de noticias falsas que empañan el trabajo del organismo y que se asegure una mejor participación ciudadana, enfatizó que esta situación forma parte de una crítica compartida por los constituyentes y que por ello destacan la labor de comunicar los avances del proceso constituyente en las semanas territoriales. Sin embargo, reconoció que esto no es suficiente “porque también hay ciertos mensajes que van quedando en el colectivo, por ejemplo, al inicio este tema que no trabajamos, que no avanzamos y también nos toca hacernos cargo de esa información y es tiempo finalmente que tenemos muy poco. Por eso tenemos que trabajar en una comunicación efectiva que sea masiva, necesitamos dar un paso mayor ojalá con la colaboración de los medios de comunicación, establecer distintos convenios para tener en la televisión abierta algún tipo de espacio porque este es un proceso que nos convoca a todos y todas”. Respecto a la impronta que podría tener su eventual presidencia en la Convención, la constituyente Cristina Dorador aclaró que “esta segunda etapa es distinta, así que es difícil quizá comparar con los mismos parámetros, porque los objetivos que perseguimos son diferentes y también lo que tenemos que hacer está muy claro, que es sostener estos grandes acuerdos, transversales para poder ponernos de acuerdo en las normas que van a quedar en la nueva Constitución, que sea acorde con las demandas de todos los interesados en ciertos tópicos, ya sean organizaciones, personas naturales, gremios, etc”. En ese sentido, planteó que “hay que dar señales de que esas conversaciones van a existir y van a estar los espacios para poder discutir” y valoró la presidencia de Elisa Loncón junto a Jaime Bassa. “Partir un órgano del Estado de cero es una tarea titánica que se hizo en muy poco tiempo, por supuesto con algunos problemas y también de varios aspectos de personas que no querían que este proceso avanzara; sin embargo, ahora estamos en el segundo tiempo en que hay que retomar las fuerzas y hay que conseguir el objetivo que es aprobar la nueva Constitución. Este escenario es más favorable, en el sentido de que tenemos un presidente que apoya el proceso constituyente, por lo tanto, esperamos que también las relaciones con el Ejecutivo sean más fluidas y que realmente se consiga apoyo, sobre todo en el tema comunicacional, entre otros”, expresó.

Será el próximo 4 de enero que la Convención Constitucional deberá elegir a su nueva mesa directiva para continuar con el mandato ciudadano de elaborar una nueva Carta Fundamental. En ese contexto, la convencional constituyente por el Distrito 3, Cristina Dorador, anunció su candidatura para suceder en el cargo a Elisa Loncón en la presidencia del organismo, siendo apoyada por los Movimientos Sociales Constituyentes. A esta opción se suma la constituyente por el Distrito 10 de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, quien también manifestó su disponibilidad para presidir a la Convención. En conversación con la primera edición de Radioanálisis con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, Cristina Dorador se refirió a estas próximas elecciones y el resultado de la segunda vuelta presidencial que dejó como ganador al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Sobre la sorpresiva victoria del presidente electo en el norte del país- donde se impuso en primera vuelta el exabanderado por el Partido de la Gente, Franco Parisi- la constituyente por la región de Antofagasta dijo que esto tiene que ver con que “hay una crítica sostenida a los partidos políticos, también a las últimas décadas de gobierno porque las regiones del norte se sienten muy excluidas, muy abandonadas, siendo que son las que más producen en el erario nacional, en parte por la minería; sin embargo, tenemos grandes deficiencias. Entonces, hay una cierta desconfianza hacia las normas clásicas”. Por ello, sostuvo “que este candidato Parisi ofrecía ser no político, la gente optó votar por él. Sin embargo, en la segunda vuelta el panorama cambió principalmente creo yo, aparte por el trabajo que se hizo desde los comandos respectivos, por la auto organización de las personas que se auto convocaron e hicieron grupos de apoyo, pensando en la nueva Constitución porque la región de Antofagasta fue también una de las regiones que más votó por el Apruebo. La gente está esperando cambios grandes que van a venir de la Constitución y, por lo mismo, se movilizaron a tal punto de dar vuelta este resultado”. En cuanto al compromiso de Gabriel Boric con la regionalización y los anhelos del sector que representa, Dorador sostuvo que “hay tópicos que son claves, que son avanzar en zonas de descentralización real, que no sean accesorias, sino que también tengan autonomía política, económica y financiera que es importante porque está esta sensación común de que, a pesar de producir tanto, las externalidades- por industrias extractivas, basadas en la exportación de materias primas- no ven los beneficios, no se ve el famoso progreso, no llega”. En ese sentido, Dorador apuntó que “muchas decisiones que son de la vida cotidiana tienen que pasar por Santiago y eso ya es realmente insostenible. Las demandas básicas, si uno va a Calama lo que pide la gente es un hospital oncológico para poder tratar a los enfermos de cáncer, que es una de las zonas con los índices más altos de Chile que se relaciona con la minería. Por lo tanto, cuando se piensa en profundizar en estas prácticas económicas también hay que pensar que va a aumentar igual sus efectos. No se pueden ver estas problemáticas aisladas”. Respecto a la renovación de la mesa directiva de la Convención Constitucional y los desafíos para encarar el trabajo de la instancia en 2022, la constituyente Cristina Dorador expresó que “esta segunda etapa como gran objetivo es llegar al apruebo de la nueva Constitución; sin embargo, el camino es incluso más importante en el contexto de las complejidades, ya que se necesitan establecer diálogos, conversaciones transversales para poder avanzar de forma sostenida, siguiendo el cronograma ya aprobado, la aprobación de distintas normas y también las discusiones que se van a dar respecto a ellas”. Asimismo, destacó que algo crucial es que “tenemos que tener una comunicación efectiva respecto de los avances del proceso constituyente a todos los territorios y regiones de Chile, ya que bien sabemos que el plebiscito (de salida) es obligatorio, pero más allá de eso es fundamental que todas las personas se sientan y sean parte del proceso constituyente. Así que es muy importante fomentar la participación y los distintos mecanismos que tenemos en nuestro reglamento para ello”. Consultada por las declaraciones de la constituyente cercana al Partido Republicano, Teresa Marinovic, sobre la idea de extender el plazo de funcionamiento de la Convención Constitucional, Dorador sostuvo que “los tiempos que tenemos ya diseñados han sido los que se nos otorgaron en la reforma constitucional que se hizo para echar a andar este proceso constituyente y tienen que ser respetados. Tenemos que seguir las reglas”. “Sería interesante pensar un poco tiempo más, pero políticamente y también creo para las expectativas que existen eso no es posible. Nosotros tenemos que respetar los acuerdos y los plazos, por lo tanto, el período todos los estamos programando para entregar este proyecto de nueva Constitución el 4 de julio de 2022 y hay que concentrarse en eso”, añadió. En cuanto a la manera de enfrentarse al desgaste producto de la circulación de noticias falsas que empañan el trabajo del organismo y que se asegure una mejor participación ciudadana, enfatizó que esta situación forma parte de una crítica compartida por los constituyentes y que por ello destacan la labor de comunicar los avances del proceso constituyente en las semanas territoriales. Sin embargo, reconoció que esto no es suficiente “porque también hay ciertos mensajes que van quedando en el colectivo, por ejemplo, al inicio este tema que no trabajamos, que no avanzamos y también nos toca hacernos cargo de esa información y es tiempo finalmente que tenemos muy poco. Por eso tenemos que trabajar en una comunicación efectiva que sea masiva, necesitamos dar un paso mayor ojalá con la colaboración de los medios de comunicación, establecer distintos convenios para tener en la televisión abierta algún tipo de espacio porque este es un proceso que nos convoca a todos y todas”. Respecto a la impronta que podría tener su eventual presidencia en la Convención, la constituyente Cristina Dorador aclaró que “esta segunda etapa es distinta, así que es difícil quizá comparar con los mismos parámetros, porque los objetivos que perseguimos son diferentes y también lo que tenemos que hacer está muy claro, que es sostener estos grandes acuerdos, transversales para poder ponernos de acuerdo en las normas que van a quedar en la nueva Constitución, que sea acorde con las demandas de todos los interesados en ciertos tópicos, ya sean organizaciones, personas naturales, gremios, etc”. En ese sentido, planteó que “hay que dar señales de que esas conversaciones van a existir y van a estar los espacios para poder discutir” y valoró la presidencia de Elisa Loncón junto a Jaime Bassa. “Partir un órgano del Estado de cero es una tarea titánica que se hizo en muy poco tiempo, por supuesto con algunos problemas y también de varios aspectos de personas que no querían que este proceso avanzara; sin embargo, ahora estamos en el segundo tiempo en que hay que retomar las fuerzas y hay que conseguir el objetivo que es aprobar la nueva Constitución. Este escenario es más favorable, en el sentido de que tenemos un presidente que apoya el proceso constituyente, por lo tanto, esperamos que también las relaciones con el Ejecutivo sean más fluidas y que realmente se consiga apoyo, sobre todo en el tema comunicacional, entre otros”, expresó.