2537204278

e4b775630b

Nacional Javiera Olivares por dichos de Juan Sutil sobre medios de comunicación: “Se nos complejiza el problema de la diversidad y el pluralismo” Luego que el líder de la CPC confirmara su intención de comprar un medio, la académica de la Universidad de Chile consideró que, de concretarse, supondría la continuidad de la sobrerrepresentación empresarial en menoscabo de otros actores sociales. Natalia Palma Lunes 27 de diciembre 2021 16:23 hrs. Me Gusta Compartir

En un hecho que se ha venido gestando silenciosamente hace seis meses, este fin de semana se conoció que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, planea comprar un medio de comunicación. Según lo informado por el Diario Financiero, el líder de los empresarios ha mantenido conversaciones con dueños de estaciones televisivas y que entre sus preferencias se encontrarían CNN Chile y La Red, cuya adquisición- de ser ambos- no sería un impedimento legal, al tratarse de una canal de televisión por cable y de señal abierta, respectivamente. Esta situación fue posteriormente reconocida por el propio Sutil. En entrevista en el programa Estado Nacional afirmó que “lo que he hecho es conversar con mucha gente, dialogar, entender y conocer. Creo que el día que yo me vaya de esta función que me ha tocado ejercer, puedo hacer una contribución a través de los medios”. “Por ejemplo, podría potenciar programas de este nivel con mayor amplitud y tratar de evitar que todo sea tan aguja o confrontacional. Generar un nivel de más altura que le hace falta a los medios”, dijo Sutil, quien además es reconocido simpatizante de la centroderecha. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la ex presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que de llegar a concretarse esta transacción “lo complejo que se nos presenta es que el sistema o ecosistema de medios chilenos vuelve a contar con una propiedad que es fundamentalmente de carácter privado y que en este caso tiene el añadido de que es un privado que ha representado a todos los empresarios de Chile”. “Por lo tanto, más allá de que esta persona dejara su cargo, evidentemente hay una reciente experiencia de representación gremial que evidencia el interés de este, que es legítimo por lo demás, pero que le pone una complejidad adicional a la hora de pensar en la propiedad de los medios”, señaló. En ese sentido, la también coordinadora del programa Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la casa de estudios explicó este aspecto “no porque no exista el derecho o no pueda un empresario tener o poseer un medio, de hecho, en Chile la mayor parte de la propiedad de los medios corresponden a este sector gremial; sin embargo, lo complejo es justamente eso, que la mayor parte de los medios de comunicación en el país corresponden a ese sector. Por lo tanto, se nos complejiza el problema de la diversidad y el pluralismo y podríamos volver a tener un medio en manos de un exdirigente empresarial y un empresario, que naturalmente va a tener el interés de publicar sus intereses en la línea editorial de ese medio”. En concreto, para Olivares esta situación “vuelve a poner sobre el tapete el problema de cómo generamos esta diversidad, donde no solamente los intereses empresariales estén sobrerrepresentados, sino también los intereses de la comunidad, la sociedad civil, la academia, la diversidad sexual e indígena”, por lo que si esto ocurriera se mantendría la continuidad de un panorama empobrecido respecto a estos factores. Con todo, consideró delicado los dichos de Sutil sobre los contenidos de los medios “más aún si se parte de un interés gremial empresarial, porque allí obviamente hay un poder económico e incluso político que podría presionar a que estos contenidos cambiaran”. “Lo que veo complejo es el tema de la propiedad en el sentido de la pregunta que se tiene que hacer la democracia el día de hoy respecto de la diversidad y del nuevo ciclo político social que estamos iniciando en Chile. Una de las preguntas importantes para fortalecer la democracia es decir cómo garantizamos que el debate público sea más diverso y no sobrerrepresente unos intereses en menoscabo de otros”, enfatizó la académica. En esa línea, Olivares comentó que “si, por ejemplo, tenemos un 80% de medios que son propiedad empresarial, tenemos apenas un medio público que desgraciadamente no cumple en plenitud su rol porque se financia por publicidad, y tenemos, además extranjerización del capital, La Red es un caso de aquellos; sin embargo, ha cumplido un rol distinto. Si esa es la realidad que tenemos, introducir un nuevo actor que represente otra vez este tipo de intereses cómo hacemos que las voces postergadas resulten interesantes de ser publicadas, visibilizadas”. Por ello, planteó que “hay varias cosas en qué pensar. Cómo fortalecemos el medio público, medios de carácter universitario, comunitario, social, cómo también fomentamos una cultura de la ética periodística y nacional, donde los medios privados que, legítimamente tengan su línea editorial, deban también preservar estos valores, los derechos que son de las personas de ser representadas y sus culturas visibilizadas”.

En un hecho que se ha venido gestando silenciosamente hace seis meses, este fin de semana se conoció que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, planea comprar un medio de comunicación. Según lo informado por el Diario Financiero, el líder de los empresarios ha mantenido conversaciones con dueños de estaciones televisivas y que entre sus preferencias se encontrarían CNN Chile y La Red, cuya adquisición- de ser ambos- no sería un impedimento legal, al tratarse de una canal de televisión por cable y de señal abierta, respectivamente. Esta situación fue posteriormente reconocida por el propio Sutil. En entrevista en el programa Estado Nacional afirmó que “lo que he hecho es conversar con mucha gente, dialogar, entender y conocer. Creo que el día que yo me vaya de esta función que me ha tocado ejercer, puedo hacer una contribución a través de los medios”. “Por ejemplo, podría potenciar programas de este nivel con mayor amplitud y tratar de evitar que todo sea tan aguja o confrontacional. Generar un nivel de más altura que le hace falta a los medios”, dijo Sutil, quien además es reconocido simpatizante de la centroderecha. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la ex presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que de llegar a concretarse esta transacción “lo complejo que se nos presenta es que el sistema o ecosistema de medios chilenos vuelve a contar con una propiedad que es fundamentalmente de carácter privado y que en este caso tiene el añadido de que es un privado que ha representado a todos los empresarios de Chile”. “Por lo tanto, más allá de que esta persona dejara su cargo, evidentemente hay una reciente experiencia de representación gremial que evidencia el interés de este, que es legítimo por lo demás, pero que le pone una complejidad adicional a la hora de pensar en la propiedad de los medios”, señaló. En ese sentido, la también coordinadora del programa Libertad de Expresión del Instituto de Comunicación e Imagen de la casa de estudios explicó este aspecto “no porque no exista el derecho o no pueda un empresario tener o poseer un medio, de hecho, en Chile la mayor parte de la propiedad de los medios corresponden a este sector gremial; sin embargo, lo complejo es justamente eso, que la mayor parte de los medios de comunicación en el país corresponden a ese sector. Por lo tanto, se nos complejiza el problema de la diversidad y el pluralismo y podríamos volver a tener un medio en manos de un exdirigente empresarial y un empresario, que naturalmente va a tener el interés de publicar sus intereses en la línea editorial de ese medio”. En concreto, para Olivares esta situación “vuelve a poner sobre el tapete el problema de cómo generamos esta diversidad, donde no solamente los intereses empresariales estén sobrerrepresentados, sino también los intereses de la comunidad, la sociedad civil, la academia, la diversidad sexual e indígena”, por lo que si esto ocurriera se mantendría la continuidad de un panorama empobrecido respecto a estos factores. Con todo, consideró delicado los dichos de Sutil sobre los contenidos de los medios “más aún si se parte de un interés gremial empresarial, porque allí obviamente hay un poder económico e incluso político que podría presionar a que estos contenidos cambiaran”. “Lo que veo complejo es el tema de la propiedad en el sentido de la pregunta que se tiene que hacer la democracia el día de hoy respecto de la diversidad y del nuevo ciclo político social que estamos iniciando en Chile. Una de las preguntas importantes para fortalecer la democracia es decir cómo garantizamos que el debate público sea más diverso y no sobrerrepresente unos intereses en menoscabo de otros”, enfatizó la académica. En esa línea, Olivares comentó que “si, por ejemplo, tenemos un 80% de medios que son propiedad empresarial, tenemos apenas un medio público que desgraciadamente no cumple en plenitud su rol porque se financia por publicidad, y tenemos, además extranjerización del capital, La Red es un caso de aquellos; sin embargo, ha cumplido un rol distinto. Si esa es la realidad que tenemos, introducir un nuevo actor que represente otra vez este tipo de intereses cómo hacemos que las voces postergadas resulten interesantes de ser publicadas, visibilizadas”. Por ello, planteó que “hay varias cosas en qué pensar. Cómo fortalecemos el medio público, medios de carácter universitario, comunitario, social, cómo también fomentamos una cultura de la ética periodística y nacional, donde los medios privados que, legítimamente tengan su línea editorial, deban también preservar estos valores, los derechos que son de las personas de ser representadas y sus culturas visibilizadas”.