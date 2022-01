¿Cerrar las fronteras? Especialistas advierten peak histórico de contagios de Covid-19

En medio de un panorama en que sigue registrándose el aumento de casos por Covid-19 tras la irrupción de la variante Ómicron en Chile, hoy el Presidente Sebastián Piñera oficializó el inicio de la vacunación con la cuarta dosis y aseguró que es probable que el país alcance los 10 mil contagios diarios. Este hecho no ha dejado indiferentes a los profesionales de la salud, puesto que, si bien se ha planteado que la enfermedad se expresa de una manera más leve, podría propiciar el colapso del sistema sanitario y, por ello, advierten en la necesidad de reforzar la comunicación de riesgo, considerando especialmente el actual contexto de vacaciones. El académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, aseguró que es posible que, de no mejorar la situación epidemiológica, se alcancen los 22 mil casos por semana. Además, sostuvo que “como el contagio ha sido muy acelerado, es probable también que el peak que se pensaba que iba a ser a finales de enero, principios de febrero, se adelante un poco”. En cuanto al R efectivo de estos últimos días, correspondiente a la velocidad de contagio, el epidemiólogo sostuvo que “es solo comparable al que hubo la primera semana de julio de 2020 que, en términos de peak de casos, fue lo más aciago que había, con la única diferencia de que probablemente se llegue a menos contagios que en aquella oportunidad, porque la cantidad de casos por la cual esta cuestión comenzó a subir era bastante menor que en el invierno de ese año”. Por otra parte, Cavada señaló que respecto a la apertura de fronteras, tales como el paso Los Libertadores, “sería tremendamente estricto en ir fiscalizando las condiciones de ingreso y revisar súper bien la vigencia del pase de movilidad. Al respecto, le pediría a la autoridad sanitaria que, para todos los viajes interurbanos independientemente de la distancia recorrida, se pida esta medida”. Lo anterior, considerando que este documento es obligatorio para viajes de más de 200 kilómetros. Mientras, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Cecilia Luengo, compartió este último punto y manifestó que “si uno lo considera desde el punto de vista sanitario, por supuesto que sería mejor tratar de mantener las fronteras poco accesibles, ya sea cerradas las que no se puedan vigilar bien o con un control muy estricto en el caso de las que se van a mantener abiertas, como los aeropuertos, que lamentablemente he sabido de casos en primera persona de cosas que no se han estado controlando con la acuciosidad que se debería, en términos de las personas que ingresan al país”. Para la médico intensivista “hay que tener mucho más cuidado con los pasos fronterizos y ojalá, tal como decía el ministro Paris, tratar de favorecer que las vacaciones sean dentro de Chile y no salir al extranjero, porque el porcentaje de gente que está vacunada es mucho menor y el porcentaje de infectados es mucho mayor. A pesar de que uno tome las precauciones, se expone a traer la infección al país”. Asimismo, Luengo dijo que sobre los efectos de Ómicron en el sistema sanitario “uno no puede ser demasiado optimista y restarle importancia, porque precisamente al ser una variante tan contagiosa igual puede haber un momento en el que aumente la cantidad de pacientes que requieran de cuidados intensivos por el número de gente que se contagie”. En tanto, la jefa de la Unidad de Paciente Crítico Adulto de la Clínica Biobío, Leonila Ferreira, aseveró que “hoy día ya empezamos a ver el efecto Ómicron con esta alza muy drástica, que es lo que se ha observado en todas partes del mundo, pero como ya tenemos un porcentaje cercano al 60% de la población con primera dosis de refuerzo, podríamos tener una forma de Covid mucho más leve”. De todas maneras, dijo esperar que esta situación sea más bien limitada “para no presionar nuevamente el sistema de salud en relación a las camas críticas. Pensamos que quizás van a haber más consultas, en urgencias, en áreas privadas, pero ojalá el número sea acotado de pacientes críticos, igual van a aumentar, pero en realidad probablemente podremos sostenerlo”.

En medio de un panorama en que sigue registrándose el aumento de casos por Covid-19 tras la irrupción de la variante Ómicron en Chile, hoy el Presidente Sebastián Piñera oficializó el inicio de la vacunación con la cuarta dosis y aseguró que es probable que el país alcance los 10 mil contagios diarios. Este hecho no ha dejado indiferentes a los profesionales de la salud, puesto que, si bien se ha planteado que la enfermedad se expresa de una manera más leve, podría propiciar el colapso del sistema sanitario y, por ello, advierten en la necesidad de reforzar la comunicación de riesgo, considerando especialmente el actual contexto de vacaciones. El académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, aseguró que es posible que, de no mejorar la situación epidemiológica, se alcancen los 22 mil casos por semana. Además, sostuvo que “como el contagio ha sido muy acelerado, es probable también que el peak que se pensaba que iba a ser a finales de enero, principios de febrero, se adelante un poco”. En cuanto al R efectivo de estos últimos días, correspondiente a la velocidad de contagio, el epidemiólogo sostuvo que “es solo comparable al que hubo la primera semana de julio de 2020 que, en términos de peak de casos, fue lo más aciago que había, con la única diferencia de que probablemente se llegue a menos contagios que en aquella oportunidad, porque la cantidad de casos por la cual esta cuestión comenzó a subir era bastante menor que en el invierno de ese año”. Por otra parte, Cavada señaló que respecto a la apertura de fronteras, tales como el paso Los Libertadores, “sería tremendamente estricto en ir fiscalizando las condiciones de ingreso y revisar súper bien la vigencia del pase de movilidad. Al respecto, le pediría a la autoridad sanitaria que, para todos los viajes interurbanos independientemente de la distancia recorrida, se pida esta medida”. Lo anterior, considerando que este documento es obligatorio para viajes de más de 200 kilómetros. Mientras, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Cecilia Luengo, compartió este último punto y manifestó que “si uno lo considera desde el punto de vista sanitario, por supuesto que sería mejor tratar de mantener las fronteras poco accesibles, ya sea cerradas las que no se puedan vigilar bien o con un control muy estricto en el caso de las que se van a mantener abiertas, como los aeropuertos, que lamentablemente he sabido de casos en primera persona de cosas que no se han estado controlando con la acuciosidad que se debería, en términos de las personas que ingresan al país”. Para la médico intensivista “hay que tener mucho más cuidado con los pasos fronterizos y ojalá, tal como decía el ministro Paris, tratar de favorecer que las vacaciones sean dentro de Chile y no salir al extranjero, porque el porcentaje de gente que está vacunada es mucho menor y el porcentaje de infectados es mucho mayor. A pesar de que uno tome las precauciones, se expone a traer la infección al país”. Asimismo, Luengo dijo que sobre los efectos de Ómicron en el sistema sanitario “uno no puede ser demasiado optimista y restarle importancia, porque precisamente al ser una variante tan contagiosa igual puede haber un momento en el que aumente la cantidad de pacientes que requieran de cuidados intensivos por el número de gente que se contagie”. En tanto, la jefa de la Unidad de Paciente Crítico Adulto de la Clínica Biobío, Leonila Ferreira, aseveró que “hoy día ya empezamos a ver el efecto Ómicron con esta alza muy drástica, que es lo que se ha observado en todas partes del mundo, pero como ya tenemos un porcentaje cercano al 60% de la población con primera dosis de refuerzo, podríamos tener una forma de Covid mucho más leve”. De todas maneras, dijo esperar que esta situación sea más bien limitada “para no presionar nuevamente el sistema de salud en relación a las camas críticas. Pensamos que quizás van a haber más consultas, en urgencias, en áreas privadas, pero ojalá el número sea acotado de pacientes críticos, igual van a aumentar, pero en realidad probablemente podremos sostenerlo”.