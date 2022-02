1b32ea1d60

Nacional Minsal adelanta que entregará correos electrónicos entre autoridades durante la pandemia Luego de la decisión de la justicia, el titular de la cartera de Gobierno, Enrique Paris, sostuvo que esperan hacer la entrega en el plazo determinado por el tribunal. Además, señalaron que realizarán un seguimiento de los casos de Covid 19 detectados en La Moneda Chica. Diario Uchile Jueves 3 de febrero 2022 13:49 hrs.

A raíz de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de ratificar la orden de entregar los correos electrónicos entre las autoridades del Ministerio de Salud luego de la pandemia, el titular de la cartera de Gobierno, Enrique Paris, dijo que entregarán los documentos a la brevedad. Paris indicó que no van a apelar a la decisión, sino que “nosotros vamos a entregar los correos electrónicos a la brevedad posible. Usted sabe que son miles de correos electrónicos los que hay que seleccionar. Como se hizo antes, esto tiene que contar con la colaboración de la empresa que trabaja con nosotros que es Entel que tiene la base de datos donde se van guardando estos correos”. El ministro de Salud agregó que “no se va a pedir ningún cambio y se van a entregar los correos”, destacando que “esta petición fue hecha por un medio de comunicación, muy diferente al manejo de los correos anteriores que fue hecho a través de la justicia. Por lo tanto no tenemos ningún problema en entregar los correos electrónicos”. La decisión involucra los mensajes intercambiados entre el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, la ex subsecretaria de Salud Paula Daza y el actual titular del Minsal, Enrique Paris. Según el fallo dado a conocer el miércoles por la Corte de Apelaciones, en sus descargos el Ministerio de Salud alegaron reserva de esta información por afectación a la seguridad de la nación o interés nacional. En este sentido, los integrantes de la novena sala del tribunal ponen de manifiesto, en la misma forma que lo hace el Consejo Para la Transparencia, que para justificar la reserva no sólo vale presumirla, sino que debe demostrarse y al no haber realizado su presentación ante el Consejo acorde a la ley, éste no habría podido pronunciarse sobre dichos descargos de fondo. Brote de Covid en la “Moneda Chica” La subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, se refirió al brote de Covid 19 que se detectó en la denominada “Moneda Chica”, donde tiene su sede de trabajo el Presidente electo, Gabriel Boric. Entre las personas contagiadas está la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. La subsecretaria de Salud indicó que “ayer miércoles la Seremi de Salud Metropolitana realizó un testeo en lo que conocemos como ‘Moneda Chica’ a 16 personas, de las cuales cuatro dieron positivo a Covid 19. Esta situación dio inicio a una investigación epidemiológica que está en curso por parte de la autoridad sanitaria a la quien corresponde indicar las medidas a seguir”. Valenzuela precisó además que “desde enero que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana realiza un testeo preventivo semanal en este lugar a petición del futuro Gobierno. En el marco de esa investigación epidemiológica se está contactando a los casos y además se está coordinando una visita al lugar ubicado en calle Condell para fiscalizar y evaluar los espacios de trabajo”. Sobre el tema, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que “cuatro de las 16 personas que se testearon de los funcionarios activos que están en la ‘Moneda Chica’ resultaron positivos. Eso significa que tenemos un brote lo cual se ha puesto en conocimiento de la autoridad sanitaria. Yo me he comunicado con la Seremi de la Región Metropolitana, ellos ya tienen los contactos y los teléfonos de las personas que han sido positivas y una de las personas es la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género y le hemos solicitado a todos los trabajadores y trabajadoras de la ‘Moneda Chica’ mantenerse en sus domicilios”.

