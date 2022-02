Cortometraje chileno Bestia nominado a los Premios Oscar

El cine chileno dirá nuevamente presente en los premios Oscar y otra vez gracias a una película animada. El cortometraje chileno “Bestia” del realizador Hugo Covarrubias, competirá por la estatuilla en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, la misma donde en 2016 “Historia de un oso” se impuso como vencedora.

“Bestia” está inspirada en la historia de la agente de la DINA Íngrid Olderöck, quien se hizo tristemente célebre por por las torturas y vejámenes cometidos en el centro de detención Venda Sexy durante la dictadura cívico militar.

El filme de aproximadamente 15 minutos está realizado con uso de la técnica del stop motion y surge de un fallido proyecto televisivo que buscaba retratar historias de diversas figuras de la historia chilena.

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ

— The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022