2ef78971bd

166b80b4da

Política Ex subsecretario de RR.EE, Edgardo Riveros: “Uno de los déficit del gobierno de Sebastián Piñera ha sido la política exterior” El abogado y académico criticó la falta de seriedad del ex canciller tomando en cuenta el papel determinante del ministerio que encabezó para enfrentar tanto la situación migratoria como la pandemia del coronavirus. Diario Uchile Martes 8 de febrero 2022 11:49 hrs.

Tweet Whatsapp

La renuncia de Andrés Allamand a la Cancillería sigue dando que hablar en la esfera política nacional. Y claro, el ex ministro debió dejar el cargo ante la ola de críticas recibidas luego de ser elegido como secretario general de Iberoamérica en Madrid, esto, aun siendo una autoridad de Estado en ejercicio. Si bien el propio Allamand se defendió argumentando que se encuentra de vacaciones, la polémica se instaló y ya se habla de una eventual acusación constitucional contra el militante de Renovación Nacional. Para profundizar en la situación que hoy envuelve al ex canciller y al propio Gobierno que salió en su defensa, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. En entrevista con el periodista Claudio Medrano, el actual académico de la Universidad Central afirmó que la renuncia de Allamand confirma la poca prolijidad que ha tenido el actual Gobierno durante toda su administración, sobre todo en momentos tan delicados como el actual, donde hay una crisis migratoria sin precedentes en la historia nacional. “Esa poca prolijidad ha quedado de manifiesto en esta situación, porque si bien es cierto que el Gobierno está en su etapa final, hay hechos que ameritan que haya una preocupación permanente”. En ese sentido, el abogado de profesión criticó la falta de seriedad del ex canciller tomando en cuenta el papel determinante del Ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar tanto la situación migratoria como la pandemia del coronavirus. “Hoy hay un trabajo muy intenso no solo de las autoridades de gobierno interior, sino también de las autoridades del ámbito de la política internacional y, particularmente, en lo que se refiere a las relaciones con los países vecinos. El tema de la migración, así como también el tema de la pandemia, no son temas que pueden ser enfrentados de manera individual por parte de los estados, requiere de un trabajo muy intenso, en este caso, con Perú, Bolivia, Argentina, lo que obliga que, en particular, la principal autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores esté muy dedicada a estos problemas”. “Se notó, en un momento bastante importante, la ausencia de la autoridad principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, más aún cuando se está en un proceso en el cual hay que entregar la casa, la gestión, y todos los elementos que ello implica de manera muy clara, ordenada, para que las nuevas autoridades se hagan cargo de una suerte de posta, sobre todo, en materias que tienen la característica de políticas de Estado”, agregó. Además, Edgardo Riveros no dejó de cuestionar a Allamand tomando en cuenta su probada experiencia y larga trayectoria política. “A mi me llama la atención que esto afecte a una persona con trayectoria, con experiencia, como es el caso de Andrés Allamand. Creo que debió haber ponderado de mejor manera lo que ha ocurrido”. Por último, el exsubsecretario de Relaciones Exteriores hizo un breve balance de lo que fue la política internacional de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Al respecto, Riveros fue bastante crítico indicando que fue una de las grandes debilidades de Chile durante los últimos años, lo que es doblemente lamentable si se considera que, precisamente, la política exterior del país ha sido una de las grandes fortalezas a través de los años. “Uno de los déficit que el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido ha sido la política exterior. Generalmente la política exterior es de los elementos mejor evaluados, pero ocurre que con este Ejecutivo no ha sido así. El punto más bochornoso y que quedó en la bitácora de la política exterior fue la visita del Presidente Piñera a Cúcuta y el llamado que hizo y la forma en que enfrentó la situación venezolana, asegurando que los venezolanos tendrían acogida en Chile”. Ante esto, Riveros manifestó que el Gobierno entrante de Gabriel Boric tendrá como misión importante recomponer el desenvolvimiento internacional de Chile.

La renuncia de Andrés Allamand a la Cancillería sigue dando que hablar en la esfera política nacional. Y claro, el ex ministro debió dejar el cargo ante la ola de críticas recibidas luego de ser elegido como secretario general de Iberoamérica en Madrid, esto, aun siendo una autoridad de Estado en ejercicio. Si bien el propio Allamand se defendió argumentando que se encuentra de vacaciones, la polémica se instaló y ya se habla de una eventual acusación constitucional contra el militante de Renovación Nacional. Para profundizar en la situación que hoy envuelve al ex canciller y al propio Gobierno que salió en su defensa, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. En entrevista con el periodista Claudio Medrano, el actual académico de la Universidad Central afirmó que la renuncia de Allamand confirma la poca prolijidad que ha tenido el actual Gobierno durante toda su administración, sobre todo en momentos tan delicados como el actual, donde hay una crisis migratoria sin precedentes en la historia nacional. “Esa poca prolijidad ha quedado de manifiesto en esta situación, porque si bien es cierto que el Gobierno está en su etapa final, hay hechos que ameritan que haya una preocupación permanente”. En ese sentido, el abogado de profesión criticó la falta de seriedad del ex canciller tomando en cuenta el papel determinante del Ministerio de Relaciones Exteriores para enfrentar tanto la situación migratoria como la pandemia del coronavirus. “Hoy hay un trabajo muy intenso no solo de las autoridades de gobierno interior, sino también de las autoridades del ámbito de la política internacional y, particularmente, en lo que se refiere a las relaciones con los países vecinos. El tema de la migración, así como también el tema de la pandemia, no son temas que pueden ser enfrentados de manera individual por parte de los estados, requiere de un trabajo muy intenso, en este caso, con Perú, Bolivia, Argentina, lo que obliga que, en particular, la principal autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores esté muy dedicada a estos problemas”. “Se notó, en un momento bastante importante, la ausencia de la autoridad principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, más aún cuando se está en un proceso en el cual hay que entregar la casa, la gestión, y todos los elementos que ello implica de manera muy clara, ordenada, para que las nuevas autoridades se hagan cargo de una suerte de posta, sobre todo, en materias que tienen la característica de políticas de Estado”, agregó. Además, Edgardo Riveros no dejó de cuestionar a Allamand tomando en cuenta su probada experiencia y larga trayectoria política. “A mi me llama la atención que esto afecte a una persona con trayectoria, con experiencia, como es el caso de Andrés Allamand. Creo que debió haber ponderado de mejor manera lo que ha ocurrido”. Por último, el exsubsecretario de Relaciones Exteriores hizo un breve balance de lo que fue la política internacional de Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Al respecto, Riveros fue bastante crítico indicando que fue una de las grandes debilidades de Chile durante los últimos años, lo que es doblemente lamentable si se considera que, precisamente, la política exterior del país ha sido una de las grandes fortalezas a través de los años. “Uno de los déficit que el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido ha sido la política exterior. Generalmente la política exterior es de los elementos mejor evaluados, pero ocurre que con este Ejecutivo no ha sido así. El punto más bochornoso y que quedó en la bitácora de la política exterior fue la visita del Presidente Piñera a Cúcuta y el llamado que hizo y la forma en que enfrentó la situación venezolana, asegurando que los venezolanos tendrían acogida en Chile”. Ante esto, Riveros manifestó que el Gobierno entrante de Gabriel Boric tendrá como misión importante recomponer el desenvolvimiento internacional de Chile.