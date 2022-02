7bb8867d38

8M “Para la guerra nada y para la vida todo”: Las consignas con las que las organizaciones feministas y disidencias desbordarán este 8M Ad portas de una nueva conmemoración día internacional de la mujer, ahondamos en la coordenadas con las que las organizaciones feministas y disidencias afrontarán el momento histórico. Un diagnóstico para el cual consideran fundamental esgrimir una lucha transfronteriza para ampliar la cruzada contra la precarización de la vida por consecuencia del patriarcado. María Luisa Cisternas Domingo 27 de febrero 2022 15:35 hrs.

Se aunaron en un frente común para ir en rechazo de la candidatura de José Antonio Kast en el marco del proceso eleccionario presidencial del 2021 y han alimentado el debate constituyente desde sus orígenes, levantando candidaturas de convencionales y materializando sus lineamientos para el nuevo ciclo político del país con el ingreso de iniciativas populares de norma en el órgano redactor. Hoy, a poco más de una semana de la conmemoración del día internacional de la mujer, las organizaciones feministas continúan trabajando de manera infatigable, preparando el cronograma de lo que será el próximo “8M” y definiendo los énfasis que manifestarán en el contexto que envuelve a Chile y por cierto, al mundo. El 8M ya es parte del sentido común. Para la sociedad en su conjunto es esperable que cientos de mujeres y disidencias sexuales de todas las generaciones se concentren en la vía pública no sólo en esa fecha sino que a lo largo de todo el mes para exigir una vida libre de patriarcado. No obstante ahora el desafío ha consistido en hacer ver que esta idea no solo significa interpelar la relación histórica entre el hombre y la mujer, sino que a todo lo ya diseñado y construido a partir de esta macro-cultura y en eso han insistido las mujeres feministas de la Convención Constitucional, instalando por ejemplo, la paridad y la perspectiva de género en todas las comisiones temáticas de la instancia que elabora la nueva Carta Fundamental. Correspondientemente la conmemoración del 8M “cada vez se vuelve más inclusiva“, sostuvo Wayra Villegas, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, y es que si bien la reivindicación de la fecha tiene su origen en los derechos de las mujeres trabajadoras, “hoy por hoy se puede decir que es una lucha interseccional, intergeneracional, anticapitalista y antiextractivista porque intenta hacerle frente a todas las problemáticas y a todas las interpelaciones que hace el movimiento feminista”, ilustró. Wayra Villegas. En esa línea Villegas explicó que los acentos que tendrá la conmemoración de este marzo feminista nacen del “4to Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan”, en el que más de cincuenta organizaciones establecieron un “plan de lucha” para este 2022 bajo la consigna “vamos por la vida que nos deben” y cuya estrategia se centra en cuatro ejes: desbordar la institucionalidad con la fuerza feminista; exigir al gobierno que cumpla con los mínimos feministas que contiene su programa, declarándose en alerta, atentas y autónomas respecto al Estado; sostener una estrategia territorial tanto respecto a las demandas generales como en las expresiones del activismo local y generar desde ya una campaña por el apruebo para el plebiscito de salida que cierra el proceso constituyente. En ese sentido el principio rector que caracterizará la movilización tanto de marzo como de todo el 2022, indicó Villegas es “una vida en contra del patriarcado y del fascismo” a través de una lucha transfronteriza. “Justamente el contexto actual del mundo implica que debemos tejer y hacer vínculos con todas las organizaciones feministas a nivel internacional para decir clara y contundentemente que para la guerra nada y para la vida todo, porque es evidente que el feminismo transfronterizo, lo que hace es poder ampliar el plan de lucha no sólo a un territorio nacional o a una frontera sino a todo un mundo que hoy por hoy necesita de nuestra ayuda para poder decir cómo queremos vivir y cómo queremos habitar este mundo, que es el mundo que nos imaginamos las feministas, sin fronteras, sin xenofobia, sin patriarcado, libre de violencia para las infancias y para nosotras también y que este 8 de marzo se convierta en un pie para que este 2022 se construya hacia allá”, sostuvo al respecto. Adicionalmente, Daniela Osorio, también portavoz de la CF8M, indicó que otra de las bajadas del encuentro fue establecer, respecto al gobierno entrante, una actitud vigilante en atención a que la crisis no vaya en perjuicio de las mujeres y de la clase trabajadora. En cuanto a la actual administración, definieron exigir al sistema de justicia que el gobierno saliente “pague por sus prácticas fascistas, las violaciones a los DD.HH, la violencia y militarización del Wallmapu, por las y los presos políticos y su responsabilidad en la crisis migratoria”. Una impugnación que por cierto se instalará con fuerza en el marco de la conmemoración del marzo feminista. “Hay muchas situaciones que han ocurrido en la impunidad con este gobierno criminal y para nosotras la relevancia de la marcha del 8 de marzo es continuar con esa impugnación al gobierno, que al menos las feministas le pasemos la cuenta respecto a todas las vejaciones en los derechos humanos y distintas expresiones de violencia política que se han dado desde la revuelta, la continua militarización del Wallmapu entre otras cosas, entonces para nosotras cobra un aspecto súper relevante asumir esa impugnación”, indicó. Cronograma Entre algunas de las actividades que ya están contempladas en el cronograma de marzo en la Región Metropolitana se ha organizado una cicletada para el domingo 6 de marzo, que contempla dos horas de trayecto y el arribo a la “Venda Sexy” en la comuna de Macul, que fue un centro de detención y de tortura de la DINA durante los años. “No ha sido reconocido como un sitio de memoria y las compañeras que han llevado la lucha por la memoria han intentado en varias ocasiones poner una placa que lo visibilice como un lugar donde se torturó y se cultivó violencia político- sexual”, señaló Osorio. El lunes 7 , agregó, se considera una velatón en la cárcel de San Miguel, donde “recientemente falleció una mujer privada de libertad por falta de atención médica y nos parece que eso tampoco puede quedar impune y desde el comité de derechos humanos de la coordinadora, en coordinación con familiares de las mujeres de cárcel de San Miguel se está levantando este acto”. Ese mismo día además se planea desarrollar la performance de Las Tesis en algún punto del centro de Santiago, comentaron las portavoces de la CF8M. En tanto el martes 8 se dará lugar a la multitudinaria marcha por la alameda a partir de las 17 horas y que contará con un acto cultural a las afueras del Cine Arte Balmaceda. Al cierre las organizaciones darán cuenta de un relato común para efectos de sostener la protesta a lo largo del año. Caravana desde Petorca hasta Santiago Una marcha proveniente desde la comuna más afectada por la privatización del agua y la contaminación de los proyectos energéticos llegaría a la capital el martes 8 en la mañana, para protestar contra el extractivismo neoliberal que acentúo el gobierno. En conversación con nuestro medio, Marileu Antu, presidenta de la Confederación Campesina de Chile (Conaproch) e integrante de Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) indicó que desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo se convocaron a todas las mujeres y disidencias de las organizaciones campesinas para manifestarse en contra del saqueo del agua que “precariza la vida del campo y coarta la soberanía alimentaria”. “No toleramos más que campesinos y campesinas mueran aterrados buscando agua como si viviéramos en el medio evo. Esto es un llamado a decir basta, un grito de dolor, de sufrimiento de toda esta vivencia que tenemos que es de hace mucho tiempo y cada vez es peor, más dramática, donde las inequidades se hacen más presentes y que no podemos seguir tolerándolo porque nuestra vida está en juego, porque nos están expulsando del campo hacia la ciudad, a condiciones de vida que no son tampoco las que quisiéramos por la usurpación de las aguas, por los poderosos de siempre, por quienes deciden nuestra vida y nuestra muerte, y prefieren el lucro antes que la vida”. A las fatales inequidades que presentan las ruralidades, se suma el hecho de que “existe una violencia particular patriarcal hacia las mujeres, disidencias e infancias que habitamos esta zona, un ejemplo de esto los enclaves mineros en donde, en trabajos mascunilizados, existe mayor prostitución, trata de personas y abuso hacia la infancia en términos sexual y en las zonas de agronegocios, sean forestales como sucede con el pueblo mapuche, podemos recordar el asesinato de Macarena Valdés que aún sigue impune y que fue demostrado que no fue suicido y que además la mataron frente a sus hijos”, sostuvo la dirigenta territorial.

