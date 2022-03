616454729b

Nacional Parlamentarios por prórroga de Estado de Excepción en la Macrozona Sur: “Es inconveniente que el Gobierno de salida quiera fijar la política en la Araucanía” En medio de críticas por la solicitud del Ejecutivo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva prórroga para extender el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur a sólo días del cambio de Gobierno, y aparecen voces que piden a la nueva Administración “claridad de lo que van a hacer y que no estén improvisando o experimentando” luego de afirmaciones de Izkia Siches que no descartó el uso de esta medida. Lorena Moreno Berroeta Lunes 7 de marzo 2022 16:35 hrs.

Durante esta jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó por 73 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona sur en las regiones de Bíobio y la Araucanía, ampliación de la medida que fue solicitada por el Ejecutivo que rige en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco desde el pasado 12 de octubre y hoy se ha visto aún más criticada debido a la solicitud de extenderla a pocos días del fin de la actual Administración. En la sesión del Pleno de la Cámara Baja desde el Ejecutivo participaron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa; y el Subsecretario de esa cartera, Máximo Pávez. Durante su alocución, el ministro Rodrigo Delgado solicitó la aprobación de la prórroga como medida de protección para la ciudadanía de esta zona y enfatizó que, en caso de un rechazo, es necesario fortalecer el trabajo policial. “La movilización de recursos humanos y técnicos no es de un día para otro, y no es llegar y sacarla de un día para otro. Hay que tener un plan de salida o un plan de desescalamiento para sacar toda esta infraestructura y eso requiere días”, expuso Delgado, quien también se refirió a las palabras de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, sobre un eventual uso de esta medida en el próximo Gobierno. En ese contexto, el actual titular de Interior señaló que “a mí me da la impresión que, justamente, la futura ministra del Interior (Izkia Siches) conversando con alcaldes, con policías, con gobernadores y con víctimas ha llegado a la conclusión de que, a lo mejor, esto hay que revisarlo y esas declaraciones nosotros las valoramos porque no es llegar y cortar esto. Hay que tener un plan de fortalecimiento de las policías si es que el Ejército se va a retirar”. Y también destacó la medida implementada por solicitud del Gobierno. “Nosotros tenemos clara nuestra opinión, creemos que el Estado de Excepción fue un aporte a la tranquilidad de las personas de estas cuatro provincias. Lo esperable hubiese sido violencia cero, pero sabemos que es difícil”, aseguró Delgado, y aprovechó para “agradecer a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones por el trabajo profesional”. A su turno, la diputada del Partido Socialista y representante del pueblo Mapuche, Emilia Nuyado, señaló que la implementación del Estado de Excepción ha agudizado la crítica situación que viven las familias en el Wallmapu y criticó al Gobierno de Sebastián Piñera por la incapacidad de diálogo en estos cuatros años, tanto con la ciudadanía como con las organizaciones del territorio. Emilia Nuyado “La única mirada que ha tenido el Estado ha sido criminalizar, perseguir y discriminar a todas las familias del pueblo Mapuche que viven en el Wallmapu. Por lo tanto, una vez más, quiero señalar que aquí ha habido un objetivo equivocado, (porque) las decisiones que debieran tomarse, y es las que esperamos del próximo Gobierno, sean a través del diálogo y se busque el entendimiento y la paz”, manifestó Nuyado. En ese sentido, recordó la visita de líderes del pueblo Mapuche al Congreso, para conversar con los parlamentarios a quienes solicitaron de manera urgente el poder disponer del diálogo a través de una comisión investigadora y vinculante que tenga la capacidad de generar y de esclarecer la pérdida territorial del pueblo Mapuche para generar diálogos y caminos de solución. “Los discursos y las propuestas de Lonkos y líderes Mapuche no fueron oídas y el Gobierno hizo oídos sordos al igual que este Parlamento y hoy día seguirán votando a favor, lo cual significa que quienes se van y votan a favor no entendieron absolutamente nada de la búsqueda de solución en el territorio del Wallmapu”, criticó Nuyado. Mientras, el diputado de Renovación Nacional por la zona, Miguel Mellado, se mostró a favor de la solicitud presentada por el Ejecutivo y sostuvo que esta medida es una manera de brindar seguridad a las familias de la región y manifestó que “quiero que en mi región vivamos en paz, sin discriminación y menosprecio por quienes viven con miedo y sin romanticismos, porque parece que desde Santiago las cosas se ven muy distintas”. Además, Mellado señaló que “debemos asegurarle tranquilidad a las familias de la Araucanía con el Estado de Excepción por 15 días más para que el despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas y las policías sigan entregando tranquilidad a quienes sí vivimos en la Araucanía, mientras le damos tiempo al nuevo Gobierno para que conozca y converse con las víctimas”, y agregó que “más allá de su ideología, que la voz de las víctimas hable fuerte y claro, y las comunidades pacíficas vean y digan lo que pasa en la región y que necesitan vivir en paz”. Críticas al Ejecutivo por nueva solicitud de prórroga Sin embargo, las críticas por la decisión del Ejecutivo de extender esta medida a pocos días del fin del Gobierno de Sebastián Piñera han aparecido de diversas bancadas. En conversación con nuestro medio, el diputado de la Democracia Cristiana Gabriel Silber, manifestó su rechazo a la injerencia del actual mandatario en la próxima administración y señaló que “es absolutamente inconveniente que el Gobierno de salida, días antes, quiera fijar la política en materia de la Araucanía”. Gabriel Silber “Lo lógico era esperar la entrada de la ministra del Interior, Izkia Siches, y que ella fijara el criterio general respecto al tema de la paz y nuestra relación con los Pueblos Originarios antes que, a cuatro días de salida del gobierno, éste quiera renovar el Estado de Excepción Constitucional, cuestión que a estas alturas carece de fundamento y sentido”, subrayó Silber. En la misma línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, también criticó el accionar del Ejecutivo a través de la insistencia en la militarización de la zona, y sostuvo que “el Presidente Sebastián Piñera nunca entendió que la solución al conflicto en el Wallmapu pasa por el diálogo, por escucharse y por buscar propuestas que signifiquen justicia social y respetar los derechos de los Pueblos Originarios y garantizar que la violencia retroceda en la zona”. Incluso el parlamentario se sumó a las críticas por esta solicitud, que catalogó como “una falta de respeto absoluto del Presidente Sebastián Piñera con la institucionalidad de nuestro país”, y explicó que “está prolongando el Estado de Excepción para un período posterior a su mandato, del 12 de marzo en adelante que es el período en el cual ya gobernará Gabriel Boric, que ha manifestado con toda claridad que no está de acuerdo con la prolongación del Estado de Excepción”. En ese sentido, Tomás Hirsch señaló que “aquí el Presidente Sebastián Piñera está saltándose por sobre una norma de decencia mínima, que es dejar que el futuro gobierno tome la decisión para un periodo para el cual él estará en su casa y no gobernando Chile”, dijo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. Por su parte, el diputado por la Región de la Araucanía y militante de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, explicó que la solicitud presentada por el Presidente Sebastián Piñera “no pretende que los afectos de sus decisiones pasen más allá del 11 de marzo, y es la posibilidad de que el nuevo Gobierno tome la decisión de dejarlo sin efecto una vez que ellos asuman, porque el Presidente no puede ser tan irresponsable de dejar una zona sin el resguardo que se requiere”, y aseguró que este tipo de decisiones son transversales en las Administraciones del Estado. Jorge Rathgeb “Todas las leyes que son iniciativas del Ejecutivo o del Parlamento rigen más allá del mandato de cada parlamentario o de cada gobierno. La situación del Estado de Excepción de la Región de la Araucanía no es primera vez que la decisión de un Estado de Excepción traspasa gobiernos (…) Es algo habitual porque las leyes, las normas y los decretos permanecen en el tiempo más allá de la autoridad que la decretó sin tener la voluntad o deseo de prorrogar un mandato, sino de dar estabilidad a lo que significa la administración del Estado y que el nuevo mandatario pueda tomar la decisión de dejar sin efecto una decisión del anterior”, recalcó Rathgeb en conversación con nuestro medio, y recordó el decreto de Estado de Excepción firmado por la Presidenta Michelle Bachelet luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, pocos días antes del término de su primer gobierno. Leonardo Soto por eventual uso de la medida en la próxima administración: “Las declaraciones confusas de la futura Ministra del Interior generan la duda” Mientras que el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, se refirió a las palabras de Izkia Siches en conversación con CNN Chile cuando aseguró que espera no utilizar la medida de Estado de Excepción durante la próxima administración, pero que “nada está escrito en piedra”. En ese sentido, Soto enfatizó que “a mí me parece que el Gobierno de Gabriel Boric tiene que tomar decisiones claras, porque las últimas declaraciones de la futura ministra del Interior son bastante confusas”. “No sabemos si van a mantener la militarización de la Araucanía o le van a poner término. Pareciera que se relativizó y creo que un Gobierno debe tener ideas claras sobre estos temas que son complejos. Ahora, si el nuevo Gobierno decide mantener los militares en la Araucanía, me imagino que será por poco plazo porque del momento que se produzca el abandono de los militares en la Araucanía pueden producir algún tipo de incentivo a los grupos violentos para radicalizar aún más sus conductas y eso es un aspecto que tiene que revisar el nuevo gobierno”, subrayó Soto, y acotó que “les pediría que tuvieran claridad de lo que van a hacer y que no estén improvisando o experimentando”. Leonardo Soto “Si necesitan un período de transición donde puedan mantenerse los militares mientras el nuevo gobierno implementa un dispositivo policial de protección a ciudadanos indefensos que son necesarios en muchas ocasiones, está bien que lo haga”, explicó, y expresó que es necesario que “se establezca, con claridad, cuáles van a ser los tiempos, porque lo que hacen hoy día las declaraciones confusas de la futura ministra del Interior generan la duda la incertidumbre y la incerteza en materia de seguridad ciudadana y eso es complejo de asumir para personas que se ven amenazadas por los episodios de violencia de la Araucanía”. Mientras Jorge Rathgeb señaló que “me parece bien que la futura ministra del Interior estudie la posibilidad de mantener un Estado de Excepción porque ha generado efectos favorables. Ella se ha entrevistado con autoridades y con la ciudadanía, y se ha dado cuenta que la gente de la Región de la Araucanía pide y exige que el Estado de Excepción se mantenga por la seguridad, no sólo en la Araucanía, sino también en el resto del país”. Luego de esta aprobación en la Cámara Baja, la solicitud de prórroga para renovar el Estado de Excepción Constitucional será despachada a la Sala del Senado, que donde inicialmente sería votada durante la jornada de mañana martes.

