f927a5d3ce

d6c0026865

Pensiones Luis Mesina: “Acabar con las AFP no resuelve el problema, lo que comenzaría a resolver el problema es transitar hacia un sistema público de pensiones” "Lo que hay que hacer en esta Constitución es consagrar el derecho a la seguridad social como fundamental", sostuvo el vocero de la Coordinadora No + AFP en entrevista con nuestro medio. Diario Uchile Jueves 31 de marzo 2022 17:07 hrs.

Whatsapp Tweet

Este martes, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó, por 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, una iniciativa presentada por la Coordinadora No + AFP, la cual establece que, en el ámbito previsional, “El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social (…) proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”. Para profundizar en la iniciativa, el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, dialogó con el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, quien se mostró conforme con su aprobación explicando que “es una propuesta de seguridad social. Con ella el Estado le reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social, fundado en los principios esenciales de la universalidad”. “Lo que hay que hacer en esta Constitución es consagrar este derecho como fundamental”, sostuvo el dirigente. Además, Mesina explicó que luego de consagrarse este derecho, es el Estado quien deberá establecer el sistema adecuado de repartición. “La definición política de la seguridad social y el control del sistema que se establezca le competen al Estado y al esfuerzo de los trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias que serán administradas por organismos tripartitos”. “En ninguna parte de nuestra propuesta se plantea un sistema de reparto, eso lo tiene que ver el Legislativo, debe ver cuál sistema se adecua más a las características del mercado laboral chileno”, agregó. El dirigente recordó que el problema de las pensiones en Chile no se acaba con la eliminación de las AFP, pues esto no bastaría ya que se debe plantear un tránsito hacia un sistema público de pensiones eficiente y justo. “Acabar con las AFP no supone no un slogan, acabar con las AFP no resuelve el problema de manera inmediata, lo que comenzaría a resolver el problema de las pensiones es transitar hacia un sistema público de pensiones como tiene la gran mayoría de los países”. En ese sentido llamó al Gobierno de Gabriel Boric a comprometerse con un cambio al sistema de pensiones, en ese sentido recordó que una de las frases más utilizadas por el actual mandatario mientras era candidato fue “no más AFP”. En cuanto al debate del quinto retiro de los fondos de pensiones, Luis Mesina afirmó que dentro de la Coordinadora No + AFP hay un consenso cada vez mayor respecto de apoyar esta iniciativa, no como fin, sino como medio para presionar por otro sistema de pensiones. “Cada vez hay una adhesión mayor a apoyar el quinto retiro como parte de la estrategia definitiva de presión para que se entre en el debate a fondo”, finalizó. La entrevista aquí:

Este martes, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó, por 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, una iniciativa presentada por la Coordinadora No + AFP, la cual establece que, en el ámbito previsional, “El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social (…) proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”. Para profundizar en la iniciativa, el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, dialogó con el vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, quien se mostró conforme con su aprobación explicando que “es una propuesta de seguridad social. Con ella el Estado le reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social, fundado en los principios esenciales de la universalidad”. “Lo que hay que hacer en esta Constitución es consagrar este derecho como fundamental”, sostuvo el dirigente. Además, Mesina explicó que luego de consagrarse este derecho, es el Estado quien deberá establecer el sistema adecuado de repartición. “La definición política de la seguridad social y el control del sistema que se establezca le competen al Estado y al esfuerzo de los trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias que serán administradas por organismos tripartitos”. “En ninguna parte de nuestra propuesta se plantea un sistema de reparto, eso lo tiene que ver el Legislativo, debe ver cuál sistema se adecua más a las características del mercado laboral chileno”, agregó. El dirigente recordó que el problema de las pensiones en Chile no se acaba con la eliminación de las AFP, pues esto no bastaría ya que se debe plantear un tránsito hacia un sistema público de pensiones eficiente y justo. “Acabar con las AFP no supone no un slogan, acabar con las AFP no resuelve el problema de manera inmediata, lo que comenzaría a resolver el problema de las pensiones es transitar hacia un sistema público de pensiones como tiene la gran mayoría de los países”. En ese sentido llamó al Gobierno de Gabriel Boric a comprometerse con un cambio al sistema de pensiones, en ese sentido recordó que una de las frases más utilizadas por el actual mandatario mientras era candidato fue “no más AFP”. En cuanto al debate del quinto retiro de los fondos de pensiones, Luis Mesina afirmó que dentro de la Coordinadora No + AFP hay un consenso cada vez mayor respecto de apoyar esta iniciativa, no como fin, sino como medio para presionar por otro sistema de pensiones. “Cada vez hay una adhesión mayor a apoyar el quinto retiro como parte de la estrategia definitiva de presión para que se entre en el debate a fondo”, finalizó. La entrevista aquí: