Nacional Convencional Luis Mayol: "La mayoría del pueblo mapuche no comparte muchas de las cosas que se están hablando acá" El representante de Vamos por Chile cuestionó la lentitud del proceso constituyente, calificando como "poco prolijo" el trabajo de las comisiones temáticas. Asimismo manifestó sus reparos sobre el acuerdo alcanzado en la comisión de Sistema Político. Natalia Palma Domingo 3 de abril 2022 8:17 hrs.

Faltando pocos días para que concluya el trabajo de las comisiones temáticas de la Convención– programado para el próximo 29 de abril– el pleno sigue desarrollando las discusiones respecto de lo que serán las últimas propuestas que buscarán quedar consignadas en el texto de nueva Carta Fundamental. Así, por ejemplo, esta semana se votó en general y en particular el segundo informe de la comisión de Forma de Estado, en la que destacó la aprobación de gran parte del articulado correspondiente a Comunas Autónomas y el rechazo de las normas sobre autonomías territoriales indígenas, las que deberán volver a la comisión para ser reformuladas. También se desarrolló la votación en general y en particular del informe de reemplazo de la comisión de Derechos Fundamentales, la que terminó extendiéndose durante dos jornadas. Entre las propuestas que lograron alcanzar el quorum de los 2/3 parcial o totalmente destacan aquellas relacionas a la titularidad de derechos fundamentales, derecho a la propiedad, libertad de expresión, de emprendimiento, de religión; derecho a la reunión y a la manifestación pacífica, derecho a la identidad, a vivir libre de violencia, entre otras. Por su parte, culminó la semana con la votación en general y en particular del segundo informe de la comisión de Principios Constitucionales. En conversación con Radio Universidad de Chile, el convencional de Vamos por Chile, Luis Mayol, mostró su preocupación por cómo ha avanzado el proceso constituyente, señalando que “estamos un poco a matacaballo. Estamos haciendo una Constitución, que es una cosa seria, hay que hacerla en forma prolija, bien coordinada y a mi juicio estamos un poquito presionados y eso se debe a varios factores”. En esa línea, dijo que “creo que hemos perdido mucho tiempo, muchos meses en cosas que no tenían mucho que ver con el trabajo por el cual nos habían elegido. Además, las comisiones mismas han sido poco prolijas, han utilizado demasiado el sobre-poder que les da la mayoría”. Asimismo, apuntó a la elaboración del Reglamento General como uno de los elementos que han incidido en esta presión sobre el trabajo constitucional. “Nos demoramos tres meses y medio en hacerlo, cuando podríamos perfectamente haber copiado el de la Cámara de Diputados, adaptado y hacerle un par de modificaciones. Además, es muy engorroso y burocrático”. Con todo, enfatizó en la importancia que tienen los temas que se están abordando en la Convención para el futuro del país, por lo que advirtió que “si no podemos resolver las formas de gobierno, de Estado, del Parlamento, o sea, no hay texto no más. Entonces, estamos justo en un momento clave en que tiene que haber mucho diálogo, mucha generosidad para llegar a acuerdos”. “Lamentablemente hay un sector, que no es menor, que está atrincherado desde el día 1 en sus ideologías y eso no nos permite llegar a buenos acuerdos y hace que nos demoremos mucho. Estamos haciendo la casa de todos, no de unos pocos”, recalcó. En cuanto al rechazo que han suscitado algunas normas sobre materias indígenas en una parte de la centroderecha, el convencional Luis Mayol consideró que los representantes de escaños reservados “fueron un poco capturados por un sector de más izquierda que les hizo creer que iban a hacer una constitución dirigida a ellos”. En ese sentido, aseguró que “la mayoría del pueblo mapuche no comparte muchas de las cosas que se están hablando acá. Hay una encuesta de hace dos años que dice que el 75%, 80% se siente plenamente incorporado a la nación chilena y quieren seguir estándolo, sin perjuicio de conservar sus costumbres, sus culturas, ojalá potenciar el idioma”. “Nadie discute que tienen que tener un lugar en la Constitución, tienen que ser reconocidos, creo en la plurinacionalidad, pero primero definamos qué es lo que es porque cada uno tiene una idea distinta. Entonces, creo que les vendieron un poco ‘la pomada’ de que tenían que tener una participación especial y privilegiada en muchos ámbitos”, afirmó. Por otra parte, respaldó los dichos del convencional Bernardo Fontaine (RN), quien en entrevista con Las Últimas Noticias dijo que la comisión de Derechos Fundamentales habría aprobado una norma que permitiría la expropiación de los fondos previsionales de las y los trabajadores. Lo que fue tildado como “falso” por los coordinadores de la instancia. Desde esa perspectiva, consideró que “(Fontaine) está haciendo lo que corresponde porque fue elegido por una amplia mayoría y dentro de su campaña estaba precisamente el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales. Así que él le debe una respuesta a la gente”. Finalmente, manifestó sus reparos al acuerdo alcanzado el pasado lunes en la comisión de Sistema Político y sus proyecciones de cara a la votación del informe de reemplazo en el pleno, reafirmando su rechazo a la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones. “Nosotros hemos visto que ha funcionado bien que el Senado revise y chequee lo que hace la Cámara de Diputados. Eso ocurre hoy día en todos los países del mundo, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Así funcionan las democracias. Crear un Senado que va a ser puro humo no le veo ningún sentido”, aseveró.

