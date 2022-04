Una necesaria aclaración a El Mercurio y a sus lectores

En su edición del 24 de marzo de 2022 el diario El Mercurio publicó en forma destacada una noticia titulada “Salud buscará nuevo terreno para esperado hospital en la zona norte de la RM: se retrasará al menos cinco años” (sic), con dos epígrafes, el primero “En 2019, el anterior gobierno anunció su construcción en Colina” y el segundo “Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el de Salud presentaron reparos respecto del predio que se había elegido para levantar el establecimiento”.

Ese mismo medio de comunicación publicó el 31 de marzo de 2022 la carta ¿No somos aptos? firmada por Isabel Valenzuela, alcaldesa UDI de Colina, reclamando porque, cita textual, “las nuevas autoridades de salud, en apenas dos semanas en sus cargos, descartaron el terreno elegido para la construcción del nuevo hospital para la Zona Norte de la Región Metropolitana”, señalando también “lamento que nos hayamos enterado por la prensa de esta mala noticia”.

Debido a que a esta fecha ese medio de prensa no ha publicado nada más sobre la construcción del nuevo hospital, con lo cual queda en el subconsciente de sus lectores que el gobierno de Boric atrabiliariamente modificó la localización de ese centro de salud, perjudicando sin razón alguna a la municipalidad de Colina, nos vemos en la obligación de expresar que ello no es así y por tal motivo, en pocas palabras, decimos que dicha alcaldesa se equivocó al enviar su carta a tal diario de circulación nacional.

Hace un par de años, el ex presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, anunciaron que ellos habían elegido para ese propósito un terreno rural de 5 hectáreas localizado en la comuna de Colina, como vemos ese predio se ubica más allá del límite urbano de la región metropolitana de Santiago.

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, con dineros traspasados a ella por la municipalidad de Colina, compró el 20/11/20, en trato directo, ese predio a una particular en US$ 4 millones, en cuyo contrato de compraventa se estipuló que el 20% del precio se pagaba al contado y el resto en 8 cuotas iguales y semestrales. Luego, la afortunada vendedora ya ha recibido una cierta suma de dinero público, dejándose en claro que, por ser rural el terreno, el precio de mercado es sustantivamente más reducido. Como consecuencia de las presiones ejercidas por el ex alcalde UDI Mario Olavarría y por la propia actual alcaldesa, Isabel Valenzuela, el gobernador regional Claudio Orrego (DC), antes del cambio de gobierno, se relacionó con el entonces ministro de Salud, Enrique Paris, solicitándole su anuencia para que el hospital se edificara en el terreno de Colina, a pesar de que está muy lejos de los centros poblados.

Orrego convocó a una votación en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y los consejeros (cores), con el voto favorable del gobernador regional, aprobaron la modificación del uso de suelo del terreno en el PRMS, pero como se sabía que las autoridades del anterior gobierno no estaban de acuerdo con esa localización, después de esa votación no se ha dictado la respectiva Resolución.

Los lectores de El Mercurio deben saber que la aludida Resolución tiene que ir a la toma de razón de la Contraloría General de la República y que la misma, si se llegara a materializar, lo que no ha sucedido como se dijo, sería contraria a la vigente “Estrategia Regional de Desarrollo”, tal como advirtió oportunamente la Contraloría en oficios enviados al ex Subsecretario y al ex Seremi del Minvu, al ex Intendente Felipe Guevara y al propio Gobernador Orrego.

Así las cosas, la municipalidad de Colina deberá instruir a su corporación de desarrollo social para que rescinda el contrato de compraventa del terreno que, por obvias razones se mantendrá como rural, y como las autoridades del pasado y del actual gobierno tenían conocimiento pleno que dicho predio no era idóneo para el propósito buscado, el nuevo hospital en la zona norte de Santiago se construirá en un terreno urbano, cerca de la población y bien conectado al sistema de transporte público en la comuna que decidan los especialistas en transporte, salud, obras públicas, vivienda y urbanismo del gobierno de Boric.