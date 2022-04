ec9eda97d5

Nacional Ministra Maya Fernández Allende: “El rol de las FF.AA no es el orden público” La titular de Defensa calificó para estos efectos como un "fracaso político" cuando el Estado recurre a las Fuerzas Armadas en democracia. También desdramatizó las polémicas que ha tenido que enfrentar el gobierno a un mes de su instalación. Natalia Palma Domingo 17 de abril 2022 15:17 hrs.

A poco más de un mes de asumir la cartera de Defensa, la ministra Maya Fernández profundizó sobre los ejes que espera marcar en su gestión, la relación con las Fuerzas Armadas y las polémicas que ha debido enfrentar el nuevo gobierno, tras su instalación en La Moneda. En conversación con El Mercurio, la autoridad planteó que “necesitamos FF.AA. que sean de todas y todos los chilenos”, añadiendo que su abuelo- el expresidente Salvador Allende- “era un hombre profundamente democrático, creía en la democracia, en el respeto a los DD.HH. Llegué acá para apoyar un gobierno transformador, no estoy pensando en Allende, sino en cómo apoyar al presidente Gabriel Boric”. Siendo 2023 cuando se cumplan los 50 años del Golpe, Fernández consideró que “el respeto a los valores democráticos es la mayor enseñanza que podemos dar a las nuevas generaciones. Podemos pensar distinto y debemos ser capaces de dialogar, sin llegar a violar los DD.HH. de nadie”. En cuanto a la relación que debiese haber entre la política y las Fuerzas Armadas, sostuvo que es muy importante “entenderse y poder contestar. Debemos conocer lo que significan las FF.AA., qué hacen, qué tipo de entrenamiento, sus labores”. Sin embargo, puntualizó “el rol de las FF.AA. no es el orden público; por su formación, están preparadas para defender al país. Hay un fracaso, una falencia, sobre todo política, cuando el Estado recurre a las FF.AA. para el orden público en democracia”. Esto último, a propósito de los conflictos que se vive en las zonas norte y sur del país, las que han sido objeto de la aplicación de estados de excepción constitucional. “Nos importa el orden público y lo ha dicho permanentemente el presidente Boric, pero no es de un momento a otro. El presidente no puede resolver en un mes lo que no ha sido resuelto en un varios años. Queremos que todos puedan salir y caminar tranquilos por las calles, no solo en Santiago, en todo el territorio nacional”, manifestó. Además, destacó confirmó que se está haciendo un levantamiento sobre el impacto de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. “Como mujeres, queremos estar en todos los espacios y es importante ver cómo ha sido, cuánto se avanzó”, afirmó. Por otra parte, evitó profundizar sobre el trabajo de la Convención en torno a estas materias, especialmente de la comisión de Sistema Político, que, entre otras cosas, estableció que las Fuerzas Armada deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacio de toma de decisión. Con todo, dijo estar de acuerdo con que la designación de los comandantes en jefe debiese estar a cargo del presidente. “Nunca hay que politizar las FF.AA.”, señaló. Mientras que sobre las polémicas que ha tenido que enfrentar el Ejecutivo, afirmó que “en todos los gobiernos se producen turbulencias al entrar. Tal vez ahora tenemos un sistema de comunicación muy rápido e inmediato. Uno debe tomarse tiempo para conocer, recorrer. Somos Humanos”. En ese sentido, descartó que el impasse de la ministra del Interior, Izkia Siches, debilitara la conducción del gabinete, manifestando que “la política no es solo flores, también debemos estar disponibles a ser criticados y ser autocríticos. Este es un gobierno que quiere avanzar, hacer las cosas con la gente, y vamos a ir corrigiendo”.

