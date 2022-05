0526c4c035

Proceso Constituyente Patricia Politzer: “No me cabe duda que las propuestas de alternativas al proceso son parte de la campaña del Rechazo” La convencional representante del distrito 10 aseguró que el escenario es claro de cara al plebiscito de salida y que un eventual triunfo del Rechazo significa continuar con la constitución redactada en dictadura. Diario UChile Lunes 2 de mayo 2022 12:13 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la periodista y convencional por el distrito 10, Patricia Politzer, se refirió al avance del trabajo de la Convención Constitucional, a semanas de que culmine el trabajo de deliberación de las normas que estarán presentes en el proyecto de nueva constitución. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del camino recorrido hasta este momento, la convencional señaló que “ha sido un proceso extenuante, hemos trabajado muchísimo y creo que vamos a seguir trabajando a toda máquina en las próximas semanas para cumplir con la meta que nos hemos propuesto y si bien ha sido duro, ha sido también una experiencia muy enriquecedora. Personalmente pienso que la sola instalación de la Convención Constitucional ha provocado un cambio cultural en nuestro país”. Respecto de la posibilidad de que la opción rechazo gane adhesión, la periodista sostuvo que “es innegable que hay una tendencia del apruebo a la baja y una tendencia del rechazo al alza, pero me cuesta creer en las cifras que esto indica en las encuestas”, de todas formas, la convencional reconoció que es un fenómeno “preocupante”. Sobre las causas que explican el eventual alza de la opción rechazo, Patricia Politzer explicó que “es difícil cuantificar las variables, pero no cabe duda que son parte de lo que está ocurriendo. Creo que han habido errores de parte nuestra y que son de distinta naturaleza (…) Respecto de las comunicaciones pienso que se pudo haber hecho mejor, pero igual tengo la sensación de que era un imposible por la dificultad de seguir la información de todo el proceso”. “Es innegable que hay una campaña en contra de la Convención y que partió el misma día de la instalación. Ese día 4 de julio del año pasado el rechazo fue trending topic en las redes sociales, entonces, la campaña en contra es completamente innegable, muy fuerte, bien organizada y además no hay campaña por el apruebo todavía”, agregó Politzer. Sobre el debate en torno a las definiciones de la comisión de Sistema Político y el rol que puedan jugar los independientes en la nueva configuración, la convencional aclaró que “este es un tema complejo, personalmente y como hay acuerdo entre prácticamente todos los especialistas, los partidos políticos son fundamentales y esenciales para la democracia. Hasta ahora no hemos descubierto en ninguna parte del mundo una democracia real sin partidos políticos”. En ese sentido, Patricia Politzer agregó que “sin embargo, los partidos políticos son un fenómeno de hace dos siglos y en el mundo entero hay partidos políticos debilitados que no han logrado ponerse a tono con el siglo XXI. Paralelamente, vemos distintos tipos de movimientos sociales y de independientes que quieren participar de las decisiones políticas, entonces, creo que estamos en un momento de cambio. No sé si de aquí a unos años los partidos van a recuperar la fuerza y el prestigio que tuvieron el siglo pasado y tampoco sabemos cuál va a ser el desarrollo de los movimientos sociales”. La periodista destacó la aprobación de un artículo que va en esa dirección y explicó que “no se trata de igualar a los partidos con cualquier movimiento, pero si un movimiento social quisiera participar de elecciones nacionales tendrá que cumplir las mismas obligaciones. Yo diría que lo más importante que dice la norma es que las organizaciones políticas tendrán que constituirse en la forma que lo establezca la ley, porque este es un fenómeno que está en proceso y la constitución debe establecer principios que deben durar por muchas décadas”. Finalmente, respecto de la idea de plantear una alternativa a un eventual rechazo en el plebiscito de salida, Patricia Politzer afirmó que “no tengo dudas de que eso es parte del rechazo, es parte de la campaña del rechazo. Aquí hay un plebiscito con dos opciones: aceptar esta propuesta de nueva constitución o rechazarla, eso es lo que va a pasar el 4 de septiembre, no hay más opciones. Las dos opciones son válidas y al día siguiente el país no se acaba, el 6 de septiembre estaremos en otro escenario y ahí el país tendrá que ver en ese nuevo escenario, en el cual espero haya ganado el apruebo, cómo se empieza a adaptar nuestra vida política, económica, social y cultural a la nueva constitución y si se rechaza seguiremos con la constitución del 80, esa es la realidad”. En ese sentido, la convencional recalcó que “no me extrañaría que si el rechazó ganara, los mismo que dicen que hay que abrir otras oportunidades, se sientan muy cómodos con la constitución del 80. Honestamente para mí el escenario es muy claro, estamos en un plebiscito frente a dos opciones y después de ese plebiscito vendrán nuevos escenarios para Chile”.

