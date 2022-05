bef0aa36dd

Medio Ambiente Maisa Rojas: “Hay un problema grave de gobernanza respecto del agua” La ministra del Medio Ambiente analizó diversos temas que tienen que ver con su cartera. Respecto del recurso hídrico destacó que "hay un amplio consenso de que la gestión del agua debe ser a nivel de cuencas". Diario UChile Miércoles 4 de mayo 2022 12:25 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, profundizó en algunos de los temas que serán prioridad para el Gobierno durante esta administración. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del avance de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, la secretaria de Estado señaló que “Chile lideró la negociación de este tratado y solamente en el último momento se decidió no firmar, así que esto vuelve a Chile al liderazgo internacional en la región que tenía previo a esa decisión” En ese sentido, la ministra agregó que “este es el primer tratado medio ambiental que tiene la región y que garantiza unos derechos que llamamos de acceso, que son el de la información, participación y justicia en temas ambientales. La idea es que con mayor información, participación y derecho a justicia se tomen mejores decisiones y cuando se toman mejores decisiones en el ámbito del medio ambiente, aseguramos un mejor medio ambiente y el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y el resto de los derechos humanos”. Respecto de las adecuaciones legislativas que el país deberá realizar para cumplir con el estándar que exige el tratado, la autoridad explicó que “cada Estado tiene que hacer una evaluación de las brechas que tiene y una vez que Chile sea parte viene ese proceso. Sin perjuicio de eso, nosotros sabemos que en el caso de información y participación tenemos bastante avanzado, varias leyes como la de transparencia y otras que incluyen participación en casi todos los procesos, pero obviamente que hay espacio para mejorar”. Sobre el acceso a la justicia, la ministra Rojas recordó que “tenemos tribunales ambientales así que definitivamente no estamos en cero, donde quizás tendremos que hacer mayor trabajo es en tener protocolos especiales para la defensa de personas que defienden el medio ambiente, ahí no tenemos nada particular, pero sí un sistema de justicia que en general protege a las personas pero nada en particular para los defensores ambientales”. La ministra de Medio Ambiente se refirió además a la crisis hídrica que sufre gran parte del territorio nacional y señaló que “hace muchos años que sabemos que existen más de 50 instituciones que tienen alguna relación en la gestión del agua en el país y la verdad es que yo creo que no hay que tener un doctorado para imaginarse que eso hace muy complejo tomar decisiones”. Por lo mismo, la secretaria de Estado recalcó en que “la diferencia entre lo que hay y lo que necesitamos es difícil manejar esa situación cuando no tenemos un claro liderazgo de quién nos ayuda a tomar esas decisiones. Hay un problema grave de gobernanza respecto del agua”. En esa línea, la ministra recalcó que “hay un amplio consenso de que la gestión del agua debe ser a nivel de cuencas y de hecho, consejos de cuencas se pueden establecer hoy sin una ley. Dada la urgencia de tener que tomar decisiones efectivas a niveles de cuenca estamos trabajando en que cada región comience con un consejo de cuencas que va a ser liderado en la parte técnica por las oficinas regionales de la DGA entre otras”. Respecto de su afirmación sobre que la ley marco de cambio climático fijaría una suerte de hoja de ruta respecto de nuestro modelo de desarrollo, la ministra de Medio Ambiente explicó que “lo que hace la ley es poner los compromisos de nuestro país respecto de la carbono neutralidad de manera vinculante y esto significa que vamos a dejar de producir energía quemando combustibles fósiles y eso significa el cierre de las centrales a carbón, eventualmente las centrales a Diesel y que en algún momento dejaremos de usar gas y que se avanzará en una transformación hacia la electro movilidad”. “Efectivamente define para los próximos 30 años cómo nos vamos a desarrollar y pone una condición de borde respecto de cuáles son los límites de acción. Así que va a ser un mundo bien distinto”, agregó la ministra Rojas. Puedes revisar la entrevista completa acá:

