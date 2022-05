bef0aa36dd

b7b586de69

Cultura Derechos Humanos Medio Ambiente “Tunquén, un santuario herido” El documental explica por qué debe protegerse la última playa intocada del Litoral Central. La producción logra reflejar lo hermoso y único que es este lugar, junto a su riqueza natural y las amenazas que hoy se presentan para su conservación. Diario Uchile Miércoles 4 de mayo 2022 12:02 hrs.

Whatsapp Tweet

La playa de Tunquén, ubicada en el Litoral Central, tiene casi 5 kilómetros de costa, está rodeada de cerros y un humedal, 4 tipos de bosques, 168 especies de flora y 55 de aves. Este hermoso paisaje es el escenario de un conflicto entre quienes buscan proteger un ecosistema único y otros que buscan sacar provecho económico de éste, sin entender su riqueza natural. Hace 22 años que agrupaciones ambientales y la comunidad del lugar han llevado una lucha para preservar la última zona prístina del Litoral Central de Chile, es decir, que no ha sido alterada ni intervenida. Uno de los primeros hitos de esta lucha, fue que el humedal ubicado en la playa de Tunquén fuera declarado Santuario de la Naturaleza el 2014, el que funciona como “nodo” o “vértice” de un corredor biológico que relaciona biológicamente el Océano Pacífico de norte a Sudamérica, y otro que conecta el litoral con la Cordillera de la Costa. Otro de los avances en la búsqueda de preservar Tunquén, fue que el pasado 21 de abril se publicó en el Diario Oficial la declaración como Santuario de la Naturaleza a la Playa de Tunquén y Quebrada Seca. Se agregaron 144 nuevas hectáreas a la protección del ecosistema, pero se debió seguir trabajando para lograr a la brevedad la declaración del extremo sur que quedó para una segunda etapa. Y es así como esta batalla no ha sido en vano, ya que el pasado 29 de abril fue anunciado un fallo histórico contra inmobiliarias en Tunquén, las que deberán abstenerse de continuar ejecutando obras y deberán someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental, después de que la Excma. Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que acogió el Recurso de Protección interpuesto por la Fundación Tunquén Sustentable en favor de los vecinos del sector y de dos comunidades de pueblos originarios de Algarrobo y El Quisco. Esta sentencia confirma que “el lugar a donde está emplazado el inmueble de las recurridas y el sector a que se refiere el recurso, no solo se encuentra en el amplio sector del Humedal de Tunquén, ya declarado Santuario de la Naturaleza, cuya área es mayor o excede los límites de éste, sino que, además, está siendo estudiado y contemplado para efectos de una futura y eventual declaración de humedal urbano, circunstancia que desde ya demanda su tratamiento como área prioritaria de protección”. Esto quiere decir que las inmobiliarias deberán abstenerse de seguir realizando obras. ¿Qué muestra el documental “Tunquén: un santuario herido”? Para entender mejor lo que está pasando aquí, el publicista José Miguel Sauvalle y la fotógrafa Francisca Santamaría crearon el micro-documental “Tunquén, un Santuario Herido”, el que con una mirada crítica y entrevistas a expertos, muestra cómo este imprescindible lugar del Litoral Central de Chile (Región de Valparaíso), está a punto de ser intervenido y destruido para siempre por la construcción de proyectos inmobiliarios. Tunquén es la única playa del litoral central que no ha sido transformado en un balneario, y es un ecosistema único, ya que ahí conviven quebradas con bosque nativo; roqueríos; playa; laderas; campo dunar; puntos arqueológicos correspondiente a asentamientos humanos prehispánicos; y especies de flora y fauna vulnerables e incluso en peligro de extinción. “En el documental se abordan aspectos legales y científicos, explicando por qué este lugar debe ser protegido, y por qué motivos no se está haciendo. Tunquén es un reflejo de lo que pasa en el resto de Chile, donde las autoridades hacen vista gorda para fomentar proyectos irregulares que destruyen ecosistemas y además ponen en riesgo la vida de las personas, cómo sería el caso de Tunquén que buscan construir en la orilla de la playa, en un país sumamente sísmico”, cuenta José Sauvalle. “Confiamos en que la ministra Maisa Rojas, con su formación y altos conocimientos ambientales, entiende el valor y la importancia de proteger este ecosistema”, Sauvalle. “Tunquén, un Santuario Herido” se estuvo filmando durante siete meses y cuenta con entrevistas a Karla Katia Pino (consultora ambiental), Carolina Martínez (geóloga), Cristián Lucero (abogado) y José Fliman (presidente de la Fundación Tunquén Sustentable), entre otros expertos, quienes entregan una mirada muy crítica sobre lo que está ocurriendo en esta zona, víctima de los intereses económicos de inmobiliarias y ante lo cual las autoridades están haciendo “vista gorda”. “Esperamos que las autoridades puedan tomar decisiones en pos del bien de la comunidad y no solo de algunos pocos o por sus intereses personales, cumpliendo así su rol técnico y ético. Sería ideal que comprendan la importancia de conservar y preservar estos lugares. Es una urgencia a nivel mundial, no un capricho, y, en esa misma línea, todos esperamos que se generan leyes de apoyo e incentivo para aquellos privados que son dueños de lugares que se destinan a conservación, para así fomentar ese tipo de uso y no perjudicar a las personas que han invertido en estos terrenos”, enfatiza Francisca. “Tunquén, un Santuario Herido” es un conmovedor documental que logra reflejar lo hermoso y único que es este lugar, junto a su riqueza natural, y las amenazas que hoy se presentan para su conservación. Ver documental aquí: Link RRSS

Instagram: @Santuario.Herido

Youtube: https://bit.ly/3bVvT8a

La playa de Tunquén, ubicada en el Litoral Central, tiene casi 5 kilómetros de costa, está rodeada de cerros y un humedal, 4 tipos de bosques, 168 especies de flora y 55 de aves. Este hermoso paisaje es el escenario de un conflicto entre quienes buscan proteger un ecosistema único y otros que buscan sacar provecho económico de éste, sin entender su riqueza natural. Hace 22 años que agrupaciones ambientales y la comunidad del lugar han llevado una lucha para preservar la última zona prístina del Litoral Central de Chile, es decir, que no ha sido alterada ni intervenida. Uno de los primeros hitos de esta lucha, fue que el humedal ubicado en la playa de Tunquén fuera declarado Santuario de la Naturaleza el 2014, el que funciona como “nodo” o “vértice” de un corredor biológico que relaciona biológicamente el Océano Pacífico de norte a Sudamérica, y otro que conecta el litoral con la Cordillera de la Costa. Otro de los avances en la búsqueda de preservar Tunquén, fue que el pasado 21 de abril se publicó en el Diario Oficial la declaración como Santuario de la Naturaleza a la Playa de Tunquén y Quebrada Seca. Se agregaron 144 nuevas hectáreas a la protección del ecosistema, pero se debió seguir trabajando para lograr a la brevedad la declaración del extremo sur que quedó para una segunda etapa. Y es así como esta batalla no ha sido en vano, ya que el pasado 29 de abril fue anunciado un fallo histórico contra inmobiliarias en Tunquén, las que deberán abstenerse de continuar ejecutando obras y deberán someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental, después de que la Excma. Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que acogió el Recurso de Protección interpuesto por la Fundación Tunquén Sustentable en favor de los vecinos del sector y de dos comunidades de pueblos originarios de Algarrobo y El Quisco. Esta sentencia confirma que “el lugar a donde está emplazado el inmueble de las recurridas y el sector a que se refiere el recurso, no solo se encuentra en el amplio sector del Humedal de Tunquén, ya declarado Santuario de la Naturaleza, cuya área es mayor o excede los límites de éste, sino que, además, está siendo estudiado y contemplado para efectos de una futura y eventual declaración de humedal urbano, circunstancia que desde ya demanda su tratamiento como área prioritaria de protección”. Esto quiere decir que las inmobiliarias deberán abstenerse de seguir realizando obras. ¿Qué muestra el documental “Tunquén: un santuario herido”? Para entender mejor lo que está pasando aquí, el publicista José Miguel Sauvalle y la fotógrafa Francisca Santamaría crearon el micro-documental “Tunquén, un Santuario Herido”, el que con una mirada crítica y entrevistas a expertos, muestra cómo este imprescindible lugar del Litoral Central de Chile (Región de Valparaíso), está a punto de ser intervenido y destruido para siempre por la construcción de proyectos inmobiliarios. Tunquén es la única playa del litoral central que no ha sido transformado en un balneario, y es un ecosistema único, ya que ahí conviven quebradas con bosque nativo; roqueríos; playa; laderas; campo dunar; puntos arqueológicos correspondiente a asentamientos humanos prehispánicos; y especies de flora y fauna vulnerables e incluso en peligro de extinción. “En el documental se abordan aspectos legales y científicos, explicando por qué este lugar debe ser protegido, y por qué motivos no se está haciendo. Tunquén es un reflejo de lo que pasa en el resto de Chile, donde las autoridades hacen vista gorda para fomentar proyectos irregulares que destruyen ecosistemas y además ponen en riesgo la vida de las personas, cómo sería el caso de Tunquén que buscan construir en la orilla de la playa, en un país sumamente sísmico”, cuenta José Sauvalle. “Confiamos en que la ministra Maisa Rojas, con su formación y altos conocimientos ambientales, entiende el valor y la importancia de proteger este ecosistema”, Sauvalle. “Tunquén, un Santuario Herido” se estuvo filmando durante siete meses y cuenta con entrevistas a Karla Katia Pino (consultora ambiental), Carolina Martínez (geóloga), Cristián Lucero (abogado) y José Fliman (presidente de la Fundación Tunquén Sustentable), entre otros expertos, quienes entregan una mirada muy crítica sobre lo que está ocurriendo en esta zona, víctima de los intereses económicos de inmobiliarias y ante lo cual las autoridades están haciendo “vista gorda”. “Esperamos que las autoridades puedan tomar decisiones en pos del bien de la comunidad y no solo de algunos pocos o por sus intereses personales, cumpliendo así su rol técnico y ético. Sería ideal que comprendan la importancia de conservar y preservar estos lugares. Es una urgencia a nivel mundial, no un capricho, y, en esa misma línea, todos esperamos que se generan leyes de apoyo e incentivo para aquellos privados que son dueños de lugares que se destinan a conservación, para así fomentar ese tipo de uso y no perjudicar a las personas que han invertido en estos terrenos”, enfatiza Francisca. “Tunquén, un Santuario Herido” es un conmovedor documental que logra reflejar lo hermoso y único que es este lugar, junto a su riqueza natural, y las amenazas que hoy se presentan para su conservación. Ver documental aquí: Link RRSS

Instagram: @Santuario.Herido

Youtube: https://bit.ly/3bVvT8a