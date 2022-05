42d6c26744

Cultura Los esfuerzos de la Fundación Gusinde por rescatar y difundir la obra del antropólogo alemán A 100 años de las expediciones de Martín Gusinde a Tierra del Fuego, la entidad busca crear un catálogo digital para destacar el legado del investigador. La idea es generar una herramienta capaz de incentivar el estudio de la obra del etnógrafo. Abril Becerra Lunes 9 de mayo 2022 19:20 hrs.

A fines de 2018, en la ciudad de Puerto Williams, un grupo de investigadores e investigadoras inauguró el trabajo de la Fundación Gusinde. Con ello, pretendían incentivar el rescate, la conservación y la investigación de la obra del antropólogo alemán Martín Gusinde (1886-1969), quien realizó, entre 1918 y 1924, cuatro expediciones a Tierra del Fuego con el objetivo de estudiar, en primera persona, la cultura de los pueblos selk’nam, yámanas y kawéskar. Desde entonces, la entidad de rescate patrimonial ha realizado distintas acciones para seguir difundiendo la obra del etnógrafo, cuyo trabajo ha sido clave para profundizar en las dimensiones morales, religiosas y folclóricas, entre otras, de los pueblos fueguinos. Hoy, no obstante, de cara a la celebración de los 100 años de las expediciones del sacerdote a Tierra del Fuego, Fundación Gusinde pretende crear un catálogo digital de obras y objetos sobre Martín Gusinde. Este proyecto, que fue postulado al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), no sólo permitiría concentrar, en un solo lugar, los conocimientos de y sobre el investigador; también favorecería la creación de una herramienta virtual capaz de incentivar el estudio de la obra del etnógrafo, quien dedicó gran parte de su vida al rescate de las costumbres y saberes de estos pueblos originarios. Mary Anne Le May, directora ejecutiva de Fundación Gusinde, sostuvo que hoy es muy difícil dar con la obra del investigador, sobre todo, porque se encuentra dispersa en distintas organizaciones de Chile y el mundo. En esa línea, manifestó que no existe un listado oficial que permita dimensionar el legado del autor y, a la vez, hacer conexiones entre los distintos ámbitos abordados por el antropólogo. Asimismo, señaló que es importante situar el trabajo de Gusinde y “recuperar la historia” en torno a su trabajo. “Él se acercó a estos pueblos de una manera muy especial, desde la igualdad y logra verlos tal como eran: una sociedad muy desarrollada en cuanto a la relación que tenían entre ellos y cómo sobrevivían en ese lugar. Gusinde logra verlos como realmente son”, dijo la directora ejecutiva de Fundación Gusinde. “Los defiende, los valora, cosas que en ese minuto no habían sucedido. Él escribe esto y lo comunica a nivel mundial. Denuncia lo que sucede en el sur con los pueblos y le pide al Estado chileno que los proteja”, añadió Mary Anne Le May. Por su parte, la gestora cultural Fernanda Moletto indicó que Martín Gusinde realizó un intenso y respetuoso trabajo antropológico en Tierra del Fuego, lo que le permitió conocer de cerca las costumbres y creencias de las comunidades de ese territorio. Así, precisó que Gusinde efectuó una investigación basada en la confianza, sintiendo siempre un respeto por el ser humano. “Él siempre busca lo que lo asemeja. Entonces, al buscar lo que los asemeja, él es aceptado dentro de estos grupos y lo invitan, en la última expedición, a ceremonias muy importantes como cuando los jóvenes pasan a ser hombres, que eran ceremonias secretas. Nunca se impuso”, dijo. Del mismo modo, la gestora cultural se refirió a la creación del catálogo digital y señaló que esta herramienta permitirá ordenar los distintos tipos de información que existen respecto del antropólogo alemán. “La información va a estar de manera accesible para las personas que quieran profundizar en el tema y para los académicos que quieran estudiar con mayor profundidad o que quieran escribir un artículo o que necesiten publicar al respecto”, puntualizó, indicando que lo ideal sería que este catálogo llegara, posteriormente, a bibliotecas, colegios y museos, entre otros. Junto con la creación de este catálogo digital, Fundación Gusinde también busca seguir celebrando los 100 años de las expediciones del investigador. El objetivo es, de aquí a 2024, generar nuevos hitos capaces de relevar la vida y obra del sacerdote alemán. “Hay una historia que tenemos que recuperar”, comentó Mary Anne Le May. “Tenemos muchos sueños: queremos traer material que no se ha visto acá. Hay mucho interés”, agregó, señalando que, para ello, Fundación Gusinde ya ha tomado contacto con distintas organizaciones en el extranjero para seguir potenciando este conocimiento. La idea, sostuvo, es continuar con una labor de rescate patrimonial que no sólo involucre a académicos e investigadores, sino que a la comunidad en general. Más información sobre Fundación Gusinde aquí. Imagen principal: Gusinde con dos yaganes. Créditos: Archivo Anthropos Institut.

