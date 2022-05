3abf0848fb

24e4f27111

Nacional Lorena Fríes: “La reforma profunda de Carabineros tiene que ser parte del acuerdo nacional de seguridad” La abogada y diputada integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja criticó a la derecha por tratar de condicionar el acuerdo nacional de seguridad convocado por el Presidente Gabriel Boric. Diario UChile Martes 10 de mayo 2022 12:15 hrs.

Whatsapp Tweet

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada por el distrito 10 e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Lorena Fríes, se refirió a la convocatoria para un acuerdo nacional en término de seguridad realizada por el Gobierno. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de este llamado, la parlamentaria señaló que “siempre un acuerdo que involucre a todos los actores políticos es importante, sobre todo en un tema que está golpeando a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más vulnerables del país. Por lo tanto, tener una hoja de ruta que acordemos entre todos es positivo”. En ese sentido, la parlamentaria agregó que “un acuerdo de seguridad es ponerse de acuerdo y no condicionar previamente lo que es ese acuerdo. Por lo tanto, el Presidente ha iniciado una ronda con los partidos para ver las agendas en seguridad, pero lo que no se puede hacer es condicionar a que, por ejemplo, el tema de los indultos a los presos de la revuelte no esté considerado. No veo mucha voluntad en la derecha pese a que este tema lo ha enarbolado como uno de sus temas centrales”. Respecto de los complejos que representa este tema para los sectores más progresistas, la exdirectora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos afirmó que “a mí no me parece que nuestro sector tenga complejos, la seguridad es un derecho humano y así lo hemos entendido siempre”. “Lo que pasa es que hay cuestiones profundas y pendientes en el Estado chileno como la reforma profunda a Carabineros. Hemos visto una y otra vez episodios que dan cuenta de una institución que ha perdido legitimidad, que es corrupta y no cuenta con la especialización necesaria para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad chilena como el narcotráfico. Entonces, queremos seguridad pero en un marco de respeto a los derechos humanos”, agregó Fries. Por lo mismo, la diputada recalcó que “la reforma profunda a Carabineros tiene que ser parte del acuerdo nacional de seguridad” y añadió que “efectivamente una reforma a la institución es compleja y que debe contar con participación de Carabineros, pero al mismo tiempo hay que responder a la necesidad de seguridad de la ciudadanía”. Sobre el proceso de instalación del Ejecutivo, la diputada señaló que “ha sido difícil, no estoy diciendo nada nuevo. Había otra idea en la cabeza en términos que no pensamos que la seguridad iba a ser un eje tan central en el proceso de instalación. El Gobierno ha sido ductil y flexible en entender la relevancia de los temas de seguridad, la necesidad de avanzar en esa agenda porque es en contextos de paz donde podemos ejercer todos los derechos”. La diputada Lorena Fries explicó también que “el Estado se ha quedado en una concepción bastante básica de la seguridad. Hoy las cuestiones que han dado resultado en materia de política de seguridad no es solo la presencia policial, sino que la mejora de condiciones materiales de aquellos territorios en la que los vecinos y vecinas se han tenido que inhibir por culpa de estas bandas o producto de cómo va copando el territorio la violencia”. Sobre el punto recalcó que “estamos muy atrasados respecto de inteligencia, una inteligencia democrática que te permite identificar a quienes articulan estas bandas, incluso a quienes cometen actos terroristas, pero hemos visto que eso no se ha trabajado bien, requiere de modernización y, por lo tanto, hay mucho que hacer para poner al país, no en esta idea básica de que la represión resuelve las cosas, sino que es la inteligencia, la desarticulación de estas bandas y acompañado de políticas públicas que, en el fondo, impactan en la desigualdad estructural de las personas lo que nos puede ayudar a salir de esta situación”. Finalmente, respecto de la permanencia del General Ricardo Yañez en la dirección de Carabineros pese a su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social, la diputada sostuvo que “yo soy partidaria de la salida del General Yañez. Me parece que su involucramiento en el pasado no la hace una persona idónea, pero también hay que decir que hoy no sabemos qué significa que salga Yañez, acá requerimos hacer una reforma profunda primero y que Carabineros actúe de una mejor manera no depende del General Yañez”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada por el distrito 10 e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Lorena Fríes, se refirió a la convocatoria para un acuerdo nacional en término de seguridad realizada por el Gobierno. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de este llamado, la parlamentaria señaló que “siempre un acuerdo que involucre a todos los actores políticos es importante, sobre todo en un tema que está golpeando a la ciudadanía, sobre todo a los sectores más vulnerables del país. Por lo tanto, tener una hoja de ruta que acordemos entre todos es positivo”. En ese sentido, la parlamentaria agregó que “un acuerdo de seguridad es ponerse de acuerdo y no condicionar previamente lo que es ese acuerdo. Por lo tanto, el Presidente ha iniciado una ronda con los partidos para ver las agendas en seguridad, pero lo que no se puede hacer es condicionar a que, por ejemplo, el tema de los indultos a los presos de la revuelte no esté considerado. No veo mucha voluntad en la derecha pese a que este tema lo ha enarbolado como uno de sus temas centrales”. Respecto de los complejos que representa este tema para los sectores más progresistas, la exdirectora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos afirmó que “a mí no me parece que nuestro sector tenga complejos, la seguridad es un derecho humano y así lo hemos entendido siempre”. “Lo que pasa es que hay cuestiones profundas y pendientes en el Estado chileno como la reforma profunda a Carabineros. Hemos visto una y otra vez episodios que dan cuenta de una institución que ha perdido legitimidad, que es corrupta y no cuenta con la especialización necesaria para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad chilena como el narcotráfico. Entonces, queremos seguridad pero en un marco de respeto a los derechos humanos”, agregó Fries. Por lo mismo, la diputada recalcó que “la reforma profunda a Carabineros tiene que ser parte del acuerdo nacional de seguridad” y añadió que “efectivamente una reforma a la institución es compleja y que debe contar con participación de Carabineros, pero al mismo tiempo hay que responder a la necesidad de seguridad de la ciudadanía”. Sobre el proceso de instalación del Ejecutivo, la diputada señaló que “ha sido difícil, no estoy diciendo nada nuevo. Había otra idea en la cabeza en términos que no pensamos que la seguridad iba a ser un eje tan central en el proceso de instalación. El Gobierno ha sido ductil y flexible en entender la relevancia de los temas de seguridad, la necesidad de avanzar en esa agenda porque es en contextos de paz donde podemos ejercer todos los derechos”. La diputada Lorena Fries explicó también que “el Estado se ha quedado en una concepción bastante básica de la seguridad. Hoy las cuestiones que han dado resultado en materia de política de seguridad no es solo la presencia policial, sino que la mejora de condiciones materiales de aquellos territorios en la que los vecinos y vecinas se han tenido que inhibir por culpa de estas bandas o producto de cómo va copando el territorio la violencia”. Sobre el punto recalcó que “estamos muy atrasados respecto de inteligencia, una inteligencia democrática que te permite identificar a quienes articulan estas bandas, incluso a quienes cometen actos terroristas, pero hemos visto que eso no se ha trabajado bien, requiere de modernización y, por lo tanto, hay mucho que hacer para poner al país, no en esta idea básica de que la represión resuelve las cosas, sino que es la inteligencia, la desarticulación de estas bandas y acompañado de políticas públicas que, en el fondo, impactan en la desigualdad estructural de las personas lo que nos puede ayudar a salir de esta situación”. Finalmente, respecto de la permanencia del General Ricardo Yañez en la dirección de Carabineros pese a su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social, la diputada sostuvo que “yo soy partidaria de la salida del General Yañez. Me parece que su involucramiento en el pasado no la hace una persona idónea, pero también hay que decir que hoy no sabemos qué significa que salga Yañez, acá requerimos hacer una reforma profunda primero y que Carabineros actúe de una mejor manera no depende del General Yañez”.